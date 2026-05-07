आखिर नारंगी, नीला या हरा ही क्यों होता है दूध का पैकेट? खरीदने से पहले जरूर जान लें ये फर्क

सुबह-सुबह जब लोग दूध लेने दुकान पर पहुंचते हैं तो अक्सर एक जैसी दिखने वाली कई थैलियां नजर आती हैं. कहीं नीला पैकेट, कहीं हरा, तो कहीं नारंगी रंग का दूध दिखाई देता है. ज्यादातर लोग ब्रांड देखकर दूध खरीद लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पैकेट का रंग सिर्फ डिजाइन या मार्केटिंग के लिए नहीं होता. इसके पीछे पूरी डेयरी साइंस और न्यूट्रिशन का खेल छिपा होता है. पैकेट का रंग बताता है कि दूध में फैट कितना है, यह किस उम्र के लोगों के लिए बेहतर हो सकता है और आपकी रोज की जरूरत के हिसाब से कौन सा दूध सही रहेगा.

मार्केट में दिखाई देने वाला नीले रंग का दूध पैकेट आमतौर पर टोंड मिल्क की पहचान माना जाता है. इस दूध में फैट की मात्रा संतुलित होती है और इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छा माना जाता है. इसमें सामान्यतः करीब 3 प्रतिशत फैट पाया जाता है. जो लोग चाय, कॉफी, बच्चों के लिए सीरियल या घर के नियमित इस्तेमाल के लिए दूध खरीदते हैं, वे अक्सर यही विकल्प चुनते हैं. नीला पैकेट उन परिवारों में ज्यादा लोकप्रिय है जहां स्वाद और हेल्थ दोनों का संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है.

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हरे पैकेट वाला दूध किसके लिए होता है?

हरे रंग का पैकेट ज्यादातर डबल टोंड मिल्क की पहचान होता है. इसमें फैट की मात्रा नीले पैकेट वाले दूध से कम होती है. यह उन लोगों के लिए बेहतर माना जाता है जो फिटनेस, वजन कंट्रोल या कम फैट वाली डाइट फॉलो करते हैं. कई डॉक्टर और डाइट एक्सपर्ट भी कम फैट डाइट लेने वालों को इस तरह का दूध लेने की सलाह देते हैं. बुजुर्गों, हार्ट पेशेंट्स या हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोग अक्सर हरे पैकेट वाले दूध को चुनते हैं क्योंकि इसमें कैलोरी अपेाकृत कम होती है.

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नारंगी पैकेट वाला दूध क्यों अलग होता है?

नारंगी रंग का दूध पैकेट आमतौर पर फुल क्रीम मिल्क या ज्यादा फैट वाले दूध को दिखाता है. इसमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे इसका स्वाद गाढ़ा और क्रीमी लगता है. छोटे बच्चों, बढ़ती उम्र के बच्चों और ज्यादा एनर्जी की जरूरत वाले लोगों के लिए इसे अच्छा माना जाता है. मिठाई बनाने, दही जमाने या खास डेयरी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए भी कई घरों में इसी दूध का इस्तेमाल किया जाता है. जो लोग मलाईदार और रिच टेस्ट पसंद करते हैं, वे अक्सर नारंगी पैकेट की तरफ जाते हैं.

क्या हर कंपनी में रंग का मतलब एक जैसा होता है?

भारत की ज्यादातर डेयरी कंपनियां रंगों का इस्तेमाल दूध की कैटेगरी बताने के लिए करती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर ब्रांड में रंग का मतलब बिल्कुल एक जैसा ही हो. कुछ कंपनियां अपने पैकेजिंग सिस्टम के हिसाब से रंगों में थोड़ा बदलाव कर सकती हैं. इसलिए सिर्फ रंग देखकर फैसला लेने के बजाय पैकेट पर लिखी फैट प्रतिशत, SNF और दूध की कैटेगरी जरूर पढ़नी चाहिए. यही जानकारी बताती है कि आप जो दूध खरीद रहे हैं, वह आपकी जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं.

दूध खरीदते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए?

दूध खरीदते समय सिर्फ ब्रांड या कीमत पर ध्यान देना काफी नहीं है. आपको पैकेट का रंग, फैट कंटेंट, एक्सपायरी डेट और अपनी हेल्थ जरूरतों को भी समझना चाहिए. बच्चों के लिए ज्यादा पोषण वाला दूध, फिटनेस वालों के लिए लो फैट दूध और घर के सामान्य इस्तेमाल के लिए संतुलित दूध बेहतर माना जाता है. अगली बार जब आप दुकान से दूध खरीदने जाएं, तो पैकेट के रंग को नजरअंदाज न करें. क्योंकि कई बार यही छोटा सा रंग आपकी सेहत से जुड़ा बड़ा फैसला तय करता है.