NSG कमांडो को क्यों कहा जाता है 'ब्लैक कैट'? कैसे होता है इनका सिलेक्शन, क्या होनी चाहिए योग्यता
Advertisement
trendingNow12892714
Hindi Newsशिक्षा

NSG कमांडो को क्यों कहा जाता है 'ब्लैक कैट'? कैसे होता है इनका सिलेक्शन, क्या होनी चाहिए योग्यता

NSG Commandos: NSG कमांडो को क्यों कहा जाता है 'ब्लैक कैट'? क्या होनी चाहिए योग्यता और कितनी होती है सैलरी. आइए आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 22, 2025, 09:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NSG कमांडो को क्यों कहा जाता है 'ब्लैक कैट'? कैसे होता है इनका सिलेक्शन, क्या होनी चाहिए योग्यता

How To Become NSG Commandos: नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) भारत का एक प्रमुख आतंकवाद विरोधी दल है, जिन्हें 'ब्लैक कैट' के नाम से भी जाना जाता है. यह भारत की मुख्य आतंकवाद-रोधी यूनिट है. जिनका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद से निपटने, बंधक संकटों को हल करने और उच्च-जोखिम वाले जटिल कामों को अंजाम देना होता है. ये VVIPs की सुरक्षा में भी अहम भुमिका निभाते हैं. बहुत लोगों का सपना एनएसजी कमांडो बनने का होता है. ऐसे में आइए हम आपको इनकी योग्यता, चयन प्रक्रिया, सैलरी और जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं. 

ऐसे होता चयन

NSG कमांडो का सिलेक्शन सीधे तौर पर नहीं होता है. इनके चयन के लिए भारतीय सेना और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) जैसे- CRPF, BSF, ITBP और CISF से बेस्ट कैंडिडेट को चुना जाता है. वहीं, चुने गए कमांडो को एनएसजी कमांडो के रूप में सेवा देने के लिए कठोर ट्रेनिंग दी जाती है. इसी के साथ उन्हें खास प्रकार के इक्विपमेंट भी दिए जाते हैं 

Add Zee News as a Preferred Source

NSG कमांडो क्यों कहते हैं ब्लैक कैट?
एनएसजी कमांडो को 'ब्लैक कैट' उनके काले रंग के यूनिफॉर्म और उस पर बने काली बिल्ली के लोगो होने के कारण कहा जाता है. जो उनकी तेजी, फुर्ती और शार्प दिमाग को दर्शाता है. 

NSC कमांडो योग्यता
एनएसजी कमांडो बनने के लिए एक उम्मीदवार को भारतीय सेना या किसी भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए. वहीं, NSC कमांडो पद के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट का उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसी के साथ आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी भी मान्य प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री का होना अनिवार्य है. इसके अलावा उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है. 

SSC एग्जाम सिटी स्लिप जारी, 29 अगस्त से होगी परीक्षा, इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड

NSC कमांडो ट्रेनिंग
एनएसजी कमांडो के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से शॉर्टलिस्ट किए कैंडिडेट का चयन 2 चरणों के ट्रेनिंग प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है. पहले चरण में उम्मीदवारों को लड़ाकू हथियारों के इस्तेमाल और बिना हथियार के युद्ध करने के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है. जिसमें उनकी मानसिक शक्ति, साहस, धैर्य और शारीरिक शक्ति का आकलन किया जाता है. यह ट्रेनिंग काफी कठोर होती है. 

वहीं, दूसरे चरण में उम्मीदवारों को वास्तविक परिस्थितियों के लिए विशेष तौर पर तैयार किया जाता है. जैसे- बंधक बचाव, आतंकवाद-रोधी अभियान, बम निरोधक और स्नाइपर शूटिंग, आदि.  दूसरे चरण के ट्रेनिंग में उम्मीदवारों को ग्रामीण और शहर दोनों परिवेशों में काम करने के लिए तैयार किया जाता है. दोनों चरणों की ट्रेनिंग के बाद योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है. इस परीक्षा में कैंडिडेट्स को एक नकली ऑपरेशन में भाग लेने के लिए भेजा जाता है. जहां परीक्षा के सभी चरणों को पास करने वाले उम्मीदवार का चयन ब्लैक कैट यानी NSC कमांडो के तौर पर होता है. 

इतनी होगी सैलरी
देश के सबसे खास और खतरनाक मिशनों के लिए तैयार किए जाने वाले NSC कमांडो की सैलरी 50,000 से 90,000 रुपये प्रति महीने होती है. इसी के साथ उन्हें कई अन्य प्रकार की सुविधाएं भी मिलती है. 

कौन थी 'वेदर वुमन ऑफ इंडिया' अन्ना मणि?जिनकी वजह से आपको मिलती है मौसम की सटीक अपडेट

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

NSG commandos

Trending news

EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
atal setu toll tax free
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
Road rage
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
BJP
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
Punjab
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
Khelo India Water Sports Festival
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
Uma Bharti Story
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
Supreme Court
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
Maharashtra news
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
rajnath singh
'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'...राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
Maharashtra news
17 साल की बेटी पर बनाया शादी का दबाव, इनकार किया तो सुला दिया मौत की नींद
;