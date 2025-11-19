खाने की टेबल पर क्यों रखे होते हैं सॉल्ट-पेपर? हल्दी जीरा क्यों नहीं? सवाल आसान है, लेकिन जवाब मजेदार

Hotel Interesting Facts: जब आप किसी फाइव स्टार होटल में जाते हैं या अपने शहर के किसी छोटे ढाबे पर, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि खाने की टेबल पर हमेशा सॉल्ट-पेपर ही रखा मिलेगा. लेकिन कभी आपने सोचा है कि हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला या जीरा पाउडर क्यों नहीं रखा जाता है. ये सवाल तो बहुत कॉमन है, लेकिन अधिकतर लोग इसका सही जवाब नहीं जानते हैं. दरअसल इसके पीछे एक नहीं कई वजहें हैं.

ज्यादा मसाले डालना अच्छा नहीं

17वीं से 18वीं सदी के दौरान फ्रांस फैशन और खाने का हब हुआ करता था. उस समय के किचन में ये रूल बनाया गया था कि खाने का असली स्वाद मसालों से नहीं, बल्कि मुख्य सामग्री से आना चाहिए. उस दौरान बहुत सारे मसाले डालकर खाना बनाने को गरीबों का तरीका माना जाता था. इस दौरान काली मिर्च और नमक को ही सभ्य मसालों का दर्जा मिला. इस दौरान बाकी सभी मसाले शाही रसोइयों में छुपाकर इस्तेमाल किए जाते थे ताकि मेहमान न देख लें.

काली मिर्च की कीमत

दरअसल उस दौरान में काली मिर्च की कीमत इतनी ज्यादा थी कि वो आम आदमी की पहुंच ये बाहर थी. सिर्फ अमीर लोग ही काली मिर्च को अपनी टेबल पर रख पाते थे. इस दौर में काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था. काली मिर्च और नमक उस समय एक सामाजिक स्टेटस सिंबल थे.

टेस्ट का बैलेंस

काली मिर्च और नमक का बेहतरीन कॉम्बिनेशन बैठता है. ये दोनों मसाले बाकी मसालों से भी अलग हैं. जहां एक तरफ नमक खाने का स्वाद बढ़ाता है, वहीं दूसरी ओर काली मिर्च खाने में फ्लेवर और तीखापन ऐड करती है. इन दोनों को सेफ और यूनिवर्सल मसाले माने गए.

सुविधा

काली मिर्च और नमक, स्वाद, कॉम्बिनेशन, कीमत के साथ साथ सुविधाजन भी थे. ये शेकर में भरने में भी आसान थे. बाकी मसाले जार या शेकर में जल्दी खराब हो जाते हैं. इसके अलावा जो भी विदेशी टूरिस्ट आते थे उन्हें मसालों के नाम पर सॉल्ट और पेपर के अलावा कुछ पता भी नहीं होता था. इसलिए इन्हें दो मसालों को ही भारतीय टेबल पर भी रखा जाने लगा. जब ब्रिटिश लोग भारत आए और उन्होंने यहां फाइव स्टार होटल खोले तो यही परंपरा जारी रखी. टेबल पर सॉल्ट पेपर रखने की परंपरा आज भी भारतीय होटलों में जाती है.

