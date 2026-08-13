/SSB इंटरव्यू 5 दिन का क्यों होता है, हर दिन क्या-क्या टेस्ट होता है, जानिए पूरा डे-वाइज शेड्यूल

SSB Interview Last for 5 Days: भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनना देश के लाखों युवाओं का सपना होता है. इसके लिए लिखित परीक्षा पास करना पहला बड़ा कदम है, लेकिन इसके बाद आने वाली SSB प्रक्रिया ही सबसे बड़ी और असली चुनौती होती है. SSB यानी सर्विस सलेक्शन बोर्ड है. ये पांच दिनों तक चलने वाली एक ऐसी चयन प्रक्रिया है, जिसमें कैंडिडेट का न केवल किताबी ज्ञान को देखा जाता है, बल्कि उसकी सोच, ज्ञान, क्षमता, निर्णय लेने की शैली, टीमवर्क, आत्मविश्वास और समग्र व्यक्तित्व को गहराई से परखा जाता है.
यूपीएससी की एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के माध्यम से आने वाले कैंडिडेटों को इस 5 दिवसीय टेस्ट से गुजरना अनिवार्य होता है.
एसएसबी कोई आम नौकरी का इंटरव्यू नहीं है, बल्कि ये कई दिनों तक चलने वाली एक अत्यंत गहन चयन प्रक्रिया है. इसमें कैंडिडेट के भीतर 'Officer Like Qualities' यानी अधिकारी बनने के लिए आवश्यक जरूरी गुणों की पहचान की जाती है. इस प्रक्रिया में अलग-अलग विशेषज्ञ कैंडिडेट का सटीक मूल्यांकन करते हैं. मुख्य रूप से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (IO), ग्रुप टेंस्टिग ऑफिसर (GTO) और Psychologist की इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है. तीनों विशेषज्ञ अलग-अलग गतिविधियों और परीक्षणों के जरिए कैंडिडेट की क्षमता को समझते हैं और अंत में उसकी पूरी परफॉर्मेंस को एक साथ मिलाकर देखते हैं. इसलिए केवल सवालों के सही जवाब देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह देखा जाता है कि आप दबाव की स्थिति में कैसे सोचते और काम करते हैं.
एसएसबी की मुख्य चयन प्रक्रिया लगभग पांच दिनों तक चलती है, जिसका उद्देश्य कैंडिडेट के व्यक्तित्व के हर पहलू की निष्पक्ष जांच करना है. पहले दिन स्क्रीनिंग होती है, जिसके आधार पर पात्र उम्मीदवारों को अगले चार दिनों की विस्तृत Stage-II प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर दिया जाता है. इस बहु-स्तरीय प्रणाली के कारण ही बोर्ड को कैंडिडेट की वास्तविक क्षमता का अंदाजा लगता है. एक दिन के साधारण इंटरव्यूव से किसी व्यक्ति के नेतृत्व कौशल, मानसिक स्थिरता और टीमवर्क को पूरी तरह से परखना संभव नहीं है. यही कारण है कि सेना सभी तीन प्रमुख विंगों IO, GTO और Psychologist के माध्यम से कैंडिडेट को विभिन्न परिस्थितियों में रखकर लगातार 5 दिनों तक आंकती है.
एसएसबी का पहला दिन कैंडिडेट के लिए अत्यंत जरूरी होता है क्योंकि इसी दिन सबसे बड़ी छंटनी की जाती है. पहले दिन स्क्रीनिंग के तहत ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग (OIR) और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट (PP&DT) आयोजित किए जाते हैं. OIR टेस्ट में कैंडिडेट की तार्किक क्षमता (Reasoning) और बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है. इसके बाद PP&DT में एक धुंधली तस्वीर दिखाकर उस पर कहानी लिखने और फिर समूह में चर्चा (Group Discussion) करने को कहा जाता है. यहाँ केवल एक अच्छी कहानी लिखना ही काफी नहीं है, बल्कि चर्चा के दौरान उम्मीदवार अपनी बात कैसे रखता है और दूसरों की बात को कितना ध्यान से सुनता है, यह भी मूल्यांकन का मुख्य आधार बनता है.
स्क्रीनिंग पास करने के बाद सफल उम्मीदवार दूसरे दिन Stage-II के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों (Psychological Tests) की ओर बढ़ते हैं. इन टेस्ट्स का मुख्य उद्देश्य यह समझना होता है कि उम्मीदवार अलग-अलग और तनावपूर्ण परिस्थितियों में किस तरह से सोचता है और क्या प्रतिक्रिया देता है. इन परीक्षणों में उम्मीदवार की वास्तविक सोच, किसी समस्या को देखने का उसका नजरिया और त्वरित निर्णय लेने की शैली को गहराई से परखा जाता है. इसलिए किसी कोचिंग या दूसरे व्यक्ति के तैयार किए गए रटे-रटाए जवाब याद करके जाना यहाँ बिल्कुल उपयोगी नहीं होता. मनोवैज्ञानिक आपकी मौलिकता और प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही आपके व्यक्तित्व की रूपरेखा तैयार करते हैं.
तीसरे दिन से Group Testing Officer (GTO) के तहत विभिन्न प्रकार के ग्रुप टेस्ट्स शुरू होते हैं. इन गतिविधियों में उम्मीदवारों को छोटे-छोटे समूहों में बांटा जाता है और उन्हें मिलकर विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने और दिए गए कार्यों को पूरा करने का मौका मिलता है. यहां देखा जाता है कि कैंडिडेट टीम में रहते हुए अपनी भूमिका का निर्वहन किस प्रकार करता है. क्या वह जरूरत पड़ने पर नेतृत्व (Leadership) ले सकता है? क्या वह दूसरों के विचारों का सम्मान करता है? क्या वह मुश्किल परिस्थितियों में घबराता है या शांत रहकर समाधान खोजता है? GTO टेस्ट केवल शारीरिक ताकत का परीक्षण नहीं है, बल्कि यह मानसिक क्षमता और व्यावहारिक सहयोग का आकलन है.
चौथे दिन समूह से जुड़ी शेष गतिविधियों के साथ-साथ पर्सनल इंटरव्यू (Personal Interview) भी एक बेहद महत्वपूर्ण चरण होता है. इंटरव्यूइंग ऑफिसर (IO) द्वारा उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन, शिक्षा, परिवार, दोस्तों, रुचियों, उपलब्धियों, कमजोरियों, सामान्य जागरूकता और भविष्य के लक्ष्यों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. जैसे कि वह सेना में क्यों शामिल होना चाहता है, उसकी पढ़ाई कैसी रही है या उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है. इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण गुण ईमानदारी है. अगर आपने अपने आवेदन पत्र (PIQ Form) में कोई जानकारी दी है, तो आपको उसके बारे में पूरी और पारदर्शी समझ होनी चाहिए.
SSB के पांचवें और अंतिम दिन कॉन्फ्रेंस (Conference) का आयोजन किया जाता है. इस चरण में Psychologist, GTO और Interviewing Officer समेत बोर्ड के सभी मूल्यांकनकर्ता एक साथ एक मेज पर बैठते हैं और उम्मीदवार के पूरे 5 दिनों के प्रदर्शन पर विस्तार से चर्चा करते हैं. इसके बाद ही सर्वसम्मति से यह फैसला लिया जाता है कि उम्मीदवार को सेना के लिए रिकमेंड (Recommend) किया जाए या नहीं. यहां तक पहुंचने के बाद उम्मीदवार को अंतिम परिणाम का इंतजार रहता है. बोर्ड द्वारा रिकमेंड होना एक बड़ा मील का पत्थर है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अंतिम चयन तुरंत हो गया है.
SSB में सफल या Recommend होने के बाद उम्मीदवार की मेडिकल जांच (Medical Examination) होती है. मेडिकल में पूरी तरह से फिट पाए जाने के बाद ही उपलब्ध रिक्तियों और कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है. उदाहरण के लिए, भारतीय वायुसेना (IAF) की चयन प्रक्रिया में AFSB recommendation के बाद विस्तृत मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर अंतिम All India Merit List जारी की जाती है. इस मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद ही उम्मीदवार को संबंधित सैन्य अकादमी में प्रशिक्षण (Training) के लिए भेजा जाता है.
SSB को बेहद कठिन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें केवल किसी एक विषय की तैयारी या रटंत विद्या से सफलता पाना संभव नहीं है. यहाँ उम्मीदवार के संपूर्ण व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं को बहु-आयामी माध्यमों से लगातार परखा जाता है. उम्मीदवार कई दिनों तक अलग-अलग शारीरिक और मानसिक तनाव के बीच टेस्ट देता है. एक चरण में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी अगले चरण में लगातार संतुलित प्रदर्शन बनाए रखना अनिवार्य होता है. यहाँ कोई भी बनावटी व्यवहार या मुखौटा ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, क्योंकि तीन अलग-अलग विशेषज्ञ आपको हर दृष्टिकोण से देख रहे होते हैं.