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SSB इंटरव्यू 5 दिन का क्यों होता है, हर दिन क्या-क्या टेस्ट होता है, जानिए पूरा डे-वाइज शेड्यूल

SSB Interview Last for 5 Days: एसएसबी के पांच दिन: पहले दिन ओआईआर और पीपी एंड डीटी स्क्रीनिंग, दूसरे दिन मनोवैज्ञानिक परीक्षण, तीसरे दिन जीटीओ ग्रुप टास्क, चौथे दिन समूह गतिविधियां और व्यक्तिगत साक्षात्कार, जबकि पांचवें दिन सम्मेलन और अंतिम निर्णय होता है.

Published: Aug 13, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:24 PM IST
SSB इंटरव्यू 5 दिन का क्यों होता है, हर दिन क्या-क्या टेस्ट होता है, जानिए पूरा डे-वाइज शेड्यूल
Image Credit: सोशल मीडिया (X) क्या आप भी भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं?

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