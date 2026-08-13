/SSB इंटरव्यू 5 दिन का क्यों होता है, हर दिन क्या-क्या टेस्ट होता है, जानिए पूरा डे-वाइज शेड्यूल

एसएसबी कोई आम नौकरी का इंटरव्यू नहीं है, बल्कि ये कई दिनों तक चलने वाली एक अत्यंत गहन चयन प्रक्रिया है. इसमें कैंडिडेट के भीतर 'Officer Like Qualities' यानी अधिकारी बनने के लिए आवश्यक जरूरी गुणों की पहचान की जाती है. इस प्रक्रिया में अलग-अलग विशेषज्ञ कैंडिडेट का सटीक मूल्यांकन करते हैं. मुख्य रूप से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (IO), ग्रुप टेंस्टिग ऑफिसर (GTO) और Psychologist की इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है. तीनों विशेषज्ञ अलग-अलग गतिविधियों और परीक्षणों के जरिए कैंडिडेट की क्षमता को समझते हैं और अंत में उसकी पूरी परफॉर्मेंस को एक साथ मिलाकर देखते हैं. इसलिए केवल सवालों के सही जवाब देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह देखा जाता है कि आप दबाव की स्थिति में कैसे सोचते और काम करते हैं.