/भारत की आजादी के बाद भी गोवा क्यों नहीं बना था भारत का हिस्सा? जानिए 1961 के ‘ऑपरेशन विजय’ की पूरी कहानी

15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत आजाद हुआ और देश ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नई शुरुआत की. हालांकि, आजादी के समय भारत का पूरा वर्तमान भू-भाग भारतीय संघ का हिस्सा नहीं था. गोवा, दमन और दीव समेत कुछ क्षेत्रों पर विदेशी शक्तियों का नियंत्रण बना हुआ था. इनमें गोवा पर पुर्तगाल का शासन सबसे लंबे समय तक जारी रहा. यही वजह है कि भारत की आजादी के बावजूद गोवा तत्काल भारतीय संघ में शामिल नहीं हो सका.
भारत की स्वतंत्रता के बाद भी पुर्तगाल ने गोवा पर अपना अधिकार छोड़ने से इनकार कर दिया. पुर्तगाली शासन कई सदियों से गोवा में मौजूद था और वहां प्रशासन, कानून तथा शासन व्यवस्था पुर्तगाल के नियंत्रण में थी. भारतीय सरकार की ओर से गोवा को भारत में शामिल करने की मांग लगातार उठती रही, लेकिन पुर्तगाल अपनी स्थिति बदलने के लिए तैयार नहीं था.
भारत ने शुरुआत में गोवा के मुद्दे का समाधान शांतिपूर्ण और कूटनीतिक तरीके से निकालने की कोशिश की. भारतीय नेतृत्व चाहता था कि पुर्तगाल गोवा और अन्य पुर्तगाली क्षेत्रों से अपना नियंत्रण समाप्त करे. लेकिन पुर्तगाली सरकार ने गोवा को उपनिवेश मानने के बजाय उसे अपने देश का हिस्सा बताया. इसके चलते विवाद लंबे समय तक बना रहा और गोवा की मुक्ति का सवाल टलता गया.
गोवा के भीतर भी पुर्तगाली शासन के खिलाफ राजनीतिक और जन आंदोलनों ने जोर पकड़ा. स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों और भारत के विभिन्न हिस्सों से आए आंदोलनकारियों ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने की मांग उठाई. सत्याग्रह और विरोध प्रदर्शनों के जरिए लोगों ने भारत के साथ गोवा के एकीकरण की इच्छा जाहिर की. हालांकि, पुर्तगाली प्रशासन ने इन आंदोलनों को दबाने की कोशिश की.
दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई का फैसला लिया. भारतीय सशस्त्र बलों ने ‘ऑपरेशन विजय’ शुरू किया. यह अभियान गोवा के साथ दमन और दीव में पुर्तगाली नियंत्रण समाप्त करने के उद्देश्य से चलाया गया. भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद पुर्तगाली सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और करीब 450 वर्षों से चले आ रहे पुर्तगाली शासन का अंत हो गया.
19 दिसंबर 1961 को गोवा की मुक्ति के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन माना जाता है. इसी अभियान के बाद गोवा प्रभावी रूप से भारतीय नियंत्रण में आया. इस घटना ने भारत के राजनीतिक और भौगोलिक एकीकरण की प्रक्रिया में एक अहम अध्याय जोड़ा. बाद में गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और 30 मई 1987 को यह भारत का पूर्ण राज्य बना.
गोवा की कहानी यह समझने में मदद करती है कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के साथ ही देश का हर क्षेत्र विदेशी शासन से मुक्त नहीं हुआ था. पुर्तगाली शासन का अंत 1961 में हुआ और इसके साथ भारत के एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी. इसलिए गोवा का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ-साथ औपनिवेशिक शासन के अंत और राष्ट्रीय एकीकरण की कहानी भी है.