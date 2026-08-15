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भारत की आजादी के बाद भी गोवा क्यों नहीं बना था भारत का हिस्सा? जानिए 1961 के ‘ऑपरेशन विजय’ की पूरी कहानी

भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली, लेकिन गोवा पर पुर्तगाल का शासन जारी रहा. जानिए कैसे 1961 में ‘ऑपरेशन विजय’ के जरिए गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त होकर भारत का हिस्सा बना.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 15, 2026, 12:45 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:09 AM IST
भारत की आजादी के बाद भी गोवा क्यों नहीं बना था भारत का हिस्सा? जानिए 1961 के ‘ऑपरेशन विजय’ की पूरी कहानी

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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