Advertisement
trendingNow13237871
Hindi Newsशिक्षापहले आगरा फिर काबुल... आखिर क्यों मुगल बादशाह बाबर की लाश दो बार दफनाई गई?

पहले आगरा फिर काबुल... आखिर क्यों मुगल बादशाह बाबर की लाश दो बार दफनाई गई?

Mughal Story: मुगल बादशाह बाबर की मौत के बाद पहले आगरा में दफनाया गया, लेकिन उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बेटी गुलबदन बेगम ने 14 साल बाद अवशेष काबुल ले जाकर दफन कराए. आज उसका असली मकबरा “बाग-ए-बाबर” में स्थित है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jun 04, 2026, 09:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहले आगरा फिर काबुल... आखिर क्यों मुगल बादशाह बाबर की लाश दो बार दफनाई गई?

Mughal Story: इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सुनकर भी यकीन करना मुश्किल हो जाता है. मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर का दो बार दफनाया जाना भी उन्हीं में से एक रहस्य है. बाबर ने भारत में मुगल शासन की नींव रखी, मगर उसकी अंतिम मंज़िल भारत नहीं, बल्कि काबुल बनी. उसकी मौत के बाद पहले उसे आगरा में यमुना किनारे दफनाया गया, लेकिन कुछ सालों बाद उसका पार्थिव शरीर दोबारा निकाला गया और अफगानिस्तान के काबुल में दफन किया गया. आखिर मुगल बादशाह की लाश को दो बार दफनाने की क्या वजह थी? आइए जानते हैं इसके पीछे की ऐतिहासिक कहानी.

 बाबर की मौत और आगरा में पहला दफन

बाबर का निधन 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था. उसने अपने जीवन में कई युद्ध जीते और मुगल साम्राज्य की नींव रखी. उसकी मृत्यु के बाद उसे यमुना किनारे बने आराम बाग में दफनाया गया, जिसे अब “राम बाग” कहा जाता है. हालांकि, यह दफन उसकी इच्छा के विपरीत था. बाबर ने अपनी वसीयत में साफ लिखा था कि उसे काबुल की धरती में दफनाया जाए, जहां उसकी कई यादें बसी थीं. लेकिन उस समय की राजनीतिक अस्थिरता के कारण उसके बेटे हुमायूं ने तत्काल उसे काबुल ले जाने के बजाय आगरा में ही दफन करना उचित समझा.

 अंतिम इच्छा और बेटी का संकल्प

बाबर की कब्र को काबुल में स्थानांतरित करने की सबसे बड़ी वजह उसकी अंतिम इच्छा थी. उसे काबुल के बगीचों और प्राकृतिक सुंदरता से गहरा प्रेम था. उसने अपनी आत्मकथा ‘बाबरनामा’ में काबुल के पहाड़ों और बागों की कई बार तारीफ की थी. बाद में उसकी बेटी गुलबदन बेगम, जिसने ‘हुमायूंनामा’ लिखा, ने अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने की जिम्मेदारी उठाई. जब हुमायूं ने भारत में अपनी सत्ता स्थिर कर ली, तब गुलबदन बेगम के आग्रह पर बाबर के अवशेष काबुल ले जाए गए और वहां फिर से दफन किए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

 काबुल में बाबर का असली घर, बाग-ए-बाबर

काबुल में बाबर का मकबरा आज “बाग-ए-बाबर” के नाम से प्रसिद्ध है. इसे अफगानिस्तान की ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है. यहां बाबर के सम्मान में एक विशाल बाग बनाया गया है, जिसकी वास्तुकला फ़ारसी और इस्लामी शैली का मिश्रण है. यह जगह न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है. कहा जाता है कि बाबर की आखिरी इच्छा थी, “मुझे उस मिट्टी में सुलाना जहां से मेरी पहचान शुरू हुई.” यही वजह थी कि मौत के सालों बाद भी उसका सफर आगरा से काबुल तक जारी रहा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

Mughal story

Trending news

पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का दायरा और बढ़ा, 17 और इलाजों को मिली मंजूरी
mukhya mantri sehat yojana
पंजाब में 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' का दायरा और बढ़ा, 17 और इलाजों को मिली मंजूरी
ISI की नई साजिश! J&K की राजनीतिक पार्टियों में स्लीपर सेल की घुसपैठ का अलर्ट
isi sleeper cells
ISI की नई साजिश! J&K की राजनीतिक पार्टियों में स्लीपर सेल की घुसपैठ का अलर्ट
TVK को सपोर्ट देना कांग्रेस को पड़ा भारी! 30 सांसदों वाली पार्टी ने छोड़ा साथ
Tamil Nadu
TVK को सपोर्ट देना कांग्रेस को पड़ा भारी! 30 सांसदों वाली पार्टी ने छोड़ा साथ
गुजरात का 'स्मार्ट एजुकेशन मॉडल' कैसे देश के लिए बना आदर्श?
Gujarat News
गुजरात का 'स्मार्ट एजुकेशन मॉडल' कैसे देश के लिए बना आदर्श?
मेयर ने दीया जलाने के लिए नहीं दी मोमबत्ती, गुस्से में समारोह छोड़कर चली गईं विधायक
National News
मेयर ने दीया जलाने के लिए नहीं दी मोमबत्ती, गुस्से में समारोह छोड़कर चली गईं विधायक
मानसून की फुहार ने पूरे उत्तर भारत को भिगोया, कब से दिखेगा अल नीनो का असर?
weather update
मानसून की फुहार ने पूरे उत्तर भारत को भिगोया, कब से दिखेगा अल नीनो का असर?
सूडान से हैदराबाद आए यात्री में दिखे इबोला के लक्षण, भेजा गया आइसोलेशन सेंटर
Ebola
सूडान से हैदराबाद आए यात्री में दिखे इबोला के लक्षण, भेजा गया आइसोलेशन सेंटर
राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, इन दिग्गजों को मिला मौका
BJP
राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, इन दिग्गजों को मिला मौका
फिर परिसीमन विधेयक लाएगी सरकार, विवादों से बचने के लिए उठाया ये कम; किसका मिला साथ?
Delimitation Bill
फिर परिसीमन विधेयक लाएगी सरकार, विवादों से बचने के लिए उठाया ये कम; किसका मिला साथ?
सिर्फ सरकार नहीं, आपकी भी है जिम्मेदारी! इन कदमों से बदल सकती समाज और देश की तस्वीर
Social Development
सिर्फ सरकार नहीं, आपकी भी है जिम्मेदारी! इन कदमों से बदल सकती समाज और देश की तस्वीर