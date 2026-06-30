/CBSE 10th Result 2026: क्या आज आ सकता है सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट? cbse.gov.in पर होगा जारी, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

CBSE Class 10 Second Board Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? ये सवाल उन सभी 10वीं के छात्रों के बीच उठाया जा रहा है जिन्होंने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया. 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित हुई दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम के ऐलान होने का इंतजार सभी छात्रों को बेसब्री से है. इस परीक्षा में 6.6 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था.
उम्मीद की जा रही है कि सीबीएसई की ओर से 30 जून 2026 को शाम 4 बजे के बाद किसी भी समय कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया जा सकता है. हालांकि, अभी तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से कोई भी आधिकारिक तारीख या समय की जानकारी नहीं दी है. संभावना जताई जा रही है कि सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट 30 जून 2026 को जारी हो सकता है.
अभी तक तो ये ही संभावना है कि 30 जून 2026 को परिणाम की घोषणा कर दी जाएगा, लेकिन अगर नहीं किया गया तो सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 1 जुलाई से 15 जुलाई 2026 के बीच कभी भी घोषित हो सकता है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.gov.in पर नजर रखें. इसके अलावा डिजिलॉकर और उमंग ऐप को भी चेक करते रहें. सीबीएसई 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट इन दो प्लेटफॉर्म पर भी जारी किया जा सकता है.
cbseresults.nic.in
DigiLocker App
Umang App
SMS
IVRS
सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाएं.
वेबसाइट को ओपन करने के बाद मुख्य वेबसाइट पर ऑप्शन पर क्लिक करें.
लेटेस्ट नोटिफिकेशन में 'CBSE Class 10th Second Board Result 2026' शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद लिंक के जरिए एक नया पेज खुलेगा.
अपना रोल नंबर और अन्य लॉगिन डिटेल दर्ज करके सबमिट करें.
इसके बाद स्क्रीन पर कक्षा 10वीं का रिजल्ट शो हो जाएगा.
यहां से परिणाम देखने के अलावा प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.