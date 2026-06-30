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CBSE 10th Result 2026: क्या आज आ सकता है सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट? cbse.gov.in पर होगा जारी, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

CBSE Class 10 Second Board Result 2026: सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा क्या आज 30 जून 2026 को हो सकती है? cbse.gov.in, डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर सीबीएसई 10वीं के दूसरे बोर्ड का परिणाम जारी किया जाएगा.

Written BySimran Singh
Published: Jun 30, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:44 AM IST
CBSE 10th Result 2026: क्या आज आ सकता है सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट? cbse.gov.in पर होगा जारी, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट
Image Credit: cbse class 10 result 2026 second boardSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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