/CBSE 10th Result 2026: क्या आज आ सकता है सीबीएसई कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट? cbse.gov.in पर होगा जारी, ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

CBSE Class 10 Second Board Result 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? ये सवाल उन सभी 10वीं के छात्रों के बीच उठाया जा रहा है जिन्होंने कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लिया. 15 मई से 21 मई 2026 के बीच आयोजित हुई दूसरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम के ऐलान होने का इंतजार सभी छात्रों को बेसब्री से है. इस परीक्षा में 6.6 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था.