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JNU में मंदिर से आएगा पैसा? VC शांतिश्री पंडित ने क्यों दिया BHU के विश्वनाथ मंदिर का उदाहरण, जानें पूरा मामला

JNU VC Santishree Dhulipudi Pandit Controversy: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है. उन्होंने आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे जेएनयू के लिए परिसर में भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाने का सुझाव दिया है.

Written BySimran Singh
Published: Aug 14, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:44 AM IST
JNU में मंदिर से आएगा पैसा? VC शांतिश्री पंडित ने क्यों दिया BHU के विश्वनाथ मंदिर का उदाहरण, जानें पूरा मामला
Image Credit: Santishree Dhulipudi Pandit Statement

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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