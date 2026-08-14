/JNU में मंदिर से आएगा पैसा? VC शांतिश्री पंडित ने क्यों दिया BHU के विश्वनाथ मंदिर का उदाहरण, जानें पूरा मामला

JNU Santishree Pandit Controversy: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) की कुलपति शांतिश्री धूलिपुड़ी पंडित का एक बयान इन दिनों चर्चा में है. उन्होंने आर्थिक तंगी से जूझ रहे विश्वविद्यालय की आय बढ़ाने के लिए परिसर में भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाने का सुझाव दिया है. उनका कहना है कि इससे विश्वविद्यालय के लिए आय का एक स्थायी स्रोत तैयार हो सकता है, लेकिन उनका बयान सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने द्रौपदी को पहली फेमिनिस्ट बताने, जेएनयू के इतिहासकारों की सोच, लेफ्ट-राइट की अकादमिक बहस, भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS), अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में अंतर और भारत की प्राचीन विरासत जैसे मुद्दों पर भी खुलकर अपनी बात रखी.