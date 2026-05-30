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Hindi Newsशिक्षाअब 10वीं-12वीं में खत्म होगा रट्टा सिस्टम? शिक्षा नीति में हो सकता है सबसे बड़ा बदलाव!

अब 10वीं-12वीं में खत्म होगा रट्टा सिस्टम? शिक्षा नीति में हो सकता है सबसे बड़ा बदलाव!

नई शिक्षा नीति के बाद 10वीं-12वीं की पढ़ाई और बोर्ड परीक्षा में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है. रट्टा सिस्टम खत्म कर कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, सेमेस्टर सिस्टम, ओपन बुक एग्जाम और स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जोर दिया जा सकता है. जानिए छात्रों और कोचिंग कल्चर पर इसका क्या असर पड़ेगा.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 30, 2026, 06:00 AM IST
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अब 10वीं-12वीं में खत्म होगा रट्टा सिस्टम? शिक्षा नीति में हो सकता है सबसे बड़ा बदलाव!

नई शिक्षा नीति आने के बाद स्कूलों की पढ़ाई और बोर्ड परीक्षा को लेकर लगातार बड़े बदलावों की चर्चा हो रही है. अब फोकस सिर्फ किताबें रटकर नंबर लाने पर नहीं, बल्कि बच्चों की समझ, स्किल और प्रैक्टिकल नॉलेज पर होगा. माना जा रहा है कि आने वाले समय में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का तरीका पूरी तरह बदल सकता है. सेमेस्टर सिस्टम, ओपन बुक एग्जाम, स्किल बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट वर्क जैसे नए मॉडल पर जोर दिया जा रहा है. इसका सबसे बड़ा असर छात्रों के तनाव और कोचिंग कल्चर पर पड़ सकता है. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बच्चे सिर्फ परीक्षा पास करने के बजाय असली सीखने पर ध्यान देंगे. आइए जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में क्या-क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

क्या खत्म होगा रट्टा सिस्टम?

नई शिक्षा नीति का सबसे बड़ा लक्ष्य पढ़ाई को आसान और समझ आधारित बनाना है. लंबे समय से छात्रों पर रटकर पढ़ने और ज्यादा नंबर लाने का दबाव बना रहता था. अब शिक्षा नीति में कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग पर जोर दिया जा रहा है. यानी छात्र सिर्फ किताब याद न करें, बल्कि विषय को समझें भी. स्कूलों में एक्टिविटी, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल काम को बढ़ावा दिया जा सकता है. माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं के सवाल भी ऐसे होंगे, जिनमें समझ और लॉजिक की जरूरत पड़ेगी. इससे छात्रों की क्रिएटिविटी और सोचने की क्षमता बेहतर हो सकती है.

क्या आएगा सेमेस्टर सिस्टम?

नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम लागू करने पर भी चर्चा चल रही है. इसका मतलब यह है कि पूरे साल का बोझ एक ही परीक्षा पर नहीं रहेगा. साल में दो बार परीक्षा होने से छात्रों का तनाव कम हो सकता है. शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छात्र लगातार पढ़ाई से जुड़े रहेंगे और आखिरी समय में दबाव कम होगा. इसके अलावा छोटे-छोटे हिस्सों में सिलेबस पूरा होने से विषयों को समझना भी आसान होगा. हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कई राज्यों और शिक्षा बोर्डों में इसे लेकर विचार किया जा रहा है.

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क्या होगा ओपन बुक एग्जाम?

नई शिक्षा नीति में ओपन बुक एग्जाम मॉडल को भी अहम माना जा रहा है. इस सिस्टम में छात्रों को परीक्षा के दौरान किताबें या नोट्स देखने की अनुमति मिल सकती है. इसका मकसद बच्चों की याददाश्त नहीं, बल्कि उनकी समझ और समस्या सुलझाने की क्षमता को जांचना है. शिक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, इससे छात्रों का डर कम होगा और वे कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे. इसके साथ ही स्किल बेस्ड एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ रोजगार से जुड़ी क्षमताएं भी सीख सकें. इससे भविष्य में नौकरी और करियर के अवसर भी बेहतर हो सकते हैं.

क्या बदलेगा कोचिंग कल्चर?

नई शिक्षा नीति का असर कोचिंग कल्चर पर भी पड़ सकता है. अभी ज्यादातर छात्र बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग पर निर्भर रहते हैं. लेकिन अगर परीक्षा पैटर्न समझ और स्किल आधारित हुआ, तो सिर्फ रटकर पढ़ाई करने वाले मॉडल की जरूरत कम हो सकती है. स्कूलों में प्रैक्टिकल लर्निंग, लैब वर्क, प्रोजेक्ट और डिजिटल एजुकेशन पर जोर बढ़ेगा. इससे छात्रों का मानसिक दबाव भी कम हो सकता है. शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदल सकता है, जहां नंबर से ज्यादा सीखने और समझने को महत्व दिया जाएगा. 

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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