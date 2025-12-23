Advertisement
trendingNow13050368
Hindi Newsशिक्षाSchool Holiday News: स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का हो गया ऐलान! किस राज्य में कब से हॉलिडे शुरू, देखें लिस्ट

School Holiday News: स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का हो गया ऐलान! किस राज्य में कब से हॉलिडे शुरू, देखें लिस्ट

School Winter Holiday in India: लगातार तापमान के गिरने से सर्दी बढ़ती जा रही है. किस राज्य में कब से विंटर वेकेशन है, आइए लिस्ट के जरिए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 10:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

School Holiday News: स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का हो गया ऐलान! किस राज्य में कब से हॉलिडे शुरू, देखें लिस्ट

Winter Vacation in Schools: कड़कती ठंड की शुरुआत के साथ ही बच्चों को स्कूल भेजना किसी बड़े टास्क से कम नहीं होता है. उत्तर भारत में तो सर्दी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू भी कर दिया है. तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है. दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. बढ़ते AQI से खतरा मंडरा रहा है और सर्द हवाएं भी घर से निकलना मुश्किल कर रही हैं. ऐसे में बच्चों समेत अभिभावक और शिक्षकों को स्कूल की छुट्टी का इंतजार है जो बस अब खत्म होने जा रहा है. देश के अलग-अलग राज्यों में स्कूल की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है. आइए लिस्ट के जरिए जानते हैं कि किस राज्य में कब से सर्दियों की छुट्टियां होंगी?

सर्दियों की छुट्टी से सिर्फ छात्रों की मौज नहीं

सर्दियों की छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए है बल्कि अभिभावक और शिक्षकों के लिए भी एक ब्रेक टाइम होता है. बच्चों के साथ समय बिताने के लिए माता-पिता को भी टाइम मिलता है और हॉलिडे ट्रिप प्लान कर सकते हैं. जबकि, शिक्षकों के लिए भी एक रेस्ट टाइम होता है जो सर्दियों की छुट्टी में अपना समय आराम के साथ गुजार सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत में कब से है स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी?

आमतौर पर हर साल दिसंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक सर्दियों की छुट्टी रहती है. लगभग 10 से 15 दिनों के लिए स्कूलों को बंद किया जाता है. सर्दियों से बच्चों की सुरक्षा के लिए उत्तरी भारत में स्कूलों की छुट्टी का लगभग सभी राज्यों द्वारा ऐलान कर दिया गया है.

राज्यवार सर्दियों की छुट्टियों की तारीखों की लिस्ट

उत्तर प्रदेश:- 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक

पंजाब:- 22 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक

मध्य प्रदेश:- 23 दिसंबर 2025 से छुट्टियों की आखिरी तारीख हर जिले में तारीख अलग-अलग हो सकती है.

ओडिशा:- 23 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक

हिमाचल प्रदेश:- 31 दिसंबर 2025 से छुट्टियों की आखिरी तारीख सभी जिलों में अलग-अलग हो सकती है.

दिल्ली:- 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक

हरियाणा:- 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक

जम्मू-कश्मीर:- 22 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक

देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में सर्दियों की छुट्टियां 23 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक रहेगी। स्कूलों में सर्दियों की लास्ट डेट के कंफर्मेशन के लिए स्कूल प्रशासन से भी संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- कानून में करियर बनाने का प्लान, LLB या LLM में से क्या करना रहेगा बेस्ट?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

winter vacation in schools

Trending news

हार्ट अटैक समझी गई मौत निकली खौफनाक हत्या, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची थी साजिश
Logistics Manager Murder
हार्ट अटैक समझी गई मौत निकली खौफनाक हत्या, पत्नी और प्रेमी ने मिलकर रची थी साजिश
NIA चीफ सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी, बनाए जा सकते हैं राज्य के नए DGP
IPS Sadanand Vasant Date
NIA चीफ सदानंद दाते की महाराष्ट्र कैडर में वापसी, बनाए जा सकते हैं राज्य के नए DGP
IGMC हॉस्पिटल के वार्ड में मरीज पर हमला करने का वीडियो वायरल, डॉक्टर सस्पेंड
Viral Video Of Assault Patient
IGMC हॉस्पिटल के वार्ड में मरीज पर हमला करने का वीडियो वायरल, डॉक्टर सस्पेंड
वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
Atal Sansmaran
वाजपेयी के PM पद की शपथ लेते ही दिग्गज कांग्रेसी ने चुपके से चिट क्यों थमाया था?
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
Rajya Sabha Chunav
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
Aravalli hills
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
Assam
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
West Bengal CM Mamta Banerjee
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
DNA Analysis
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
VHP
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील