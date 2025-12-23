School Holiday News: स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का हो गया ऐलान! किस राज्य में कब से हॉलिडे शुरू, देखें लिस्ट

School Winter Holiday in India: लगातार तापमान के गिरने से सर्दी बढ़ती जा रही है. किस राज्य में कब से विंटर वेकेशन है, आइए लिस्ट के जरिए जानते हैं.
Winter Vacation in Schools: कड़कती ठंड की शुरुआत के साथ ही बच्चों को स्कूल भेजना किसी बड़े टास्क से कम नहीं होता है. उत्तर भारत में तो सर्दी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू भी कर दिया है. तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है. दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. बढ़ते AQI से खतरा मंडरा रहा है और सर्द हवाएं भी घर से निकलना मुश्किल कर रही हैं. ऐसे में बच्चों समेत अभिभावक और शिक्षकों को स्कूल की छुट्टी का इंतजार है जो बस अब खत्म होने जा रहा है. देश के अलग-अलग राज्यों में स्कूल की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है. आइए लिस्ट के जरिए जानते हैं कि किस राज्य में कब से सर्दियों की छुट्टियां होंगी?
सर्दियों की छुट्टी से सिर्फ छात्रों की मौज नहीं
सर्दियों की छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए है बल्कि अभिभावक और शिक्षकों के लिए भी एक ब्रेक टाइम होता है. बच्चों के साथ समय बिताने के लिए माता-पिता को भी टाइम मिलता है और हॉलिडे ट्रिप प्लान कर सकते हैं. जबकि, शिक्षकों के लिए भी एक रेस्ट टाइम होता है जो सर्दियों की छुट्टी में अपना समय आराम के साथ गुजार सकते हैं.
भारत में कब से है स्कूलों में सर्दियों की छुट्टी?
आमतौर पर हर साल दिसंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक सर्दियों की छुट्टी रहती है. लगभग 10 से 15 दिनों के लिए स्कूलों को बंद किया जाता है. सर्दियों से बच्चों की सुरक्षा के लिए उत्तरी भारत में स्कूलों की छुट्टी का लगभग सभी राज्यों द्वारा ऐलान कर दिया गया है.
राज्यवार सर्दियों की छुट्टियों की तारीखों की लिस्ट
उत्तर प्रदेश:- 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक
पंजाब:- 22 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक
मध्य प्रदेश:- 23 दिसंबर 2025 से छुट्टियों की आखिरी तारीख हर जिले में तारीख अलग-अलग हो सकती है.
ओडिशा:- 23 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक
हिमाचल प्रदेश:- 31 दिसंबर 2025 से छुट्टियों की आखिरी तारीख सभी जिलों में अलग-अलग हो सकती है.
दिल्ली:- 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक
हरियाणा:- 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 तक
जम्मू-कश्मीर:- 22 दिसंबर 2025 से 10 जनवरी 2026 तक
देश के सभी केंद्रीय विद्यालयों में सर्दियों की छुट्टियां 23 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक रहेगी। स्कूलों में सर्दियों की लास्ट डेट के कंफर्मेशन के लिए स्कूल प्रशासन से भी संपर्क कर सकते हैं.
