/लो जी, भारत में 344 केंद्रीय विद्यालयों में प्रिंसिपल ही नहीं; शिक्षा मंत्रालय ने भर्ती को लेकर किया खुलासा!

KVs Schools without Regular Principals: स्कूलों में प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी माना जाता है. एक तरह का मैनेजमेंट का भार उनके कांधे पर ही होता है. क्लास टीचर से पहले प्रिंसिपल को ही शिक्षा व्यवस्था, छात्रों को मिलने वाली सुविधा समेत अन्य चीजों का ध्यान रखना होता है, लेकिन अगर किसी स्कूल में प्रिंसिपल या वाइस-प्रिंसिपल न हो तो वो स्कूल किस तरह से सिर्फ अलग-अलग शिक्षकों के जरिए चलाया जाएगा, इसके बारे में सोचेंगे तो शायद आपके मन में भी स्कूली शिक्षा और व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो सकते हैं.