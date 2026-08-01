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लो जी, भारत में 344 केंद्रीय विद्यालयों में प्रिंसिपल ही नहीं; शिक्षा मंत्रालय ने भर्ती को लेकर किया खुलासा!

KVs Schools without Regular Principals: शिक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट को पेश करते हुए जानकारी दी कि करीब 344 केंद्रीय विद्यालय हैं जहां पर रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है और बिना प्रिंसिपल के स्कूल चलाया जा रहा है. साथ ही ये वजह भी बताई कि ऐसा क्यों है और बिना प्रिंसिपल के केंद्रीय स्कूल कैसे चलाया जाता है?

Written BySimran Singh
Published: Aug 01, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:27 PM IST
लो जी, भारत में 344 केंद्रीय विद्यालयों में प्रिंसिपल ही नहीं; शिक्षा मंत्रालय ने भर्ती को लेकर किया खुलासा!
Image Credit: Kendriya schools without principals

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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