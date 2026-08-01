/लो जी, भारत में 344 केंद्रीय विद्यालयों में प्रिंसिपल ही नहीं; शिक्षा मंत्रालय ने भर्ती को लेकर किया खुलासा!

KVs Schools without Regular Principals: स्कूलों में प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी माना जाता है. एक तरह का मैनेजमेंट का भार उनके कांधे पर ही होता है. क्लास टीचर से पहले प्रिंसिपल को ही शिक्षा व्यवस्था, छात्रों को मिलने वाली सुविधा समेत अन्य चीजों का ध्यान रखना होता है, लेकिन अगर किसी स्कूल में प्रिंसिपल या वाइस-प्रिंसिपल न हो तो वो स्कूल किस तरह से सिर्फ अलग-अलग शिक्षकों के जरिए चलाया जाएगा, इसके बारे में सोचेंगे तो शायद आपके मन में भी स्कूली शिक्षा और व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो सकते हैं.
शिक्षा मंत्रालय ने संसद में केंद्रीय विद्यालयों (KVs) में रेगुलर प्रिंसिपल का आंकड़ा पेश किया, जिसे जानकर शायद आप भी हैरान हो सकते हैं. आंकड़ों के अनुसार भारत के 300 से भी ज्यादा केंद्रीय विद्यालयों में रेगुलर प्रिंसिपल ही नहीं है. मतलब हर चार केवी स्कूलों में से एक ऐसा स्कूल है जो बिना प्रिंसिपल के चलाया जा रहा है.
शिक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि हर साल रेगुलर प्रिंसिपल पदों पर भर्ती निकाली जाती है लेकिन फिर भी ऐसा हाल है कि देश के केंद्रीय स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है और उन्हें इंचार्ज हेड चला रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में अभी 1356 केंद्रीय विद्यालय हैं जो चल रहे हैं और उनमें 344 स्कूलों ऐसे हैं जो बिना रेगुलर प्रिंसिपल के चल रहे हैं और केवल 1012 स्कूलों में रेगुलर या ग्रेड-II प्रिंसिपल हैं.
शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 8 सालों में लीडरशिप का अंतर बढ़ा है. पहले जहां मंजूर किए गए 1081 पदों में से 200 पद प्रिंसिपल के खाली थे लेकिन अब समय के साथ KVS स्कूलों की भी बढ़ोतरी हुई है और इसका नेटवर्क काफी बढ़ा है. केवी स्कूल बढ़ने के साथ रेगुलर प्रिंसिपल की वैकेंसी भी बढ़ी, लेकिन भर्ती नहीं हुई. ये भी साफ कहा कि हर साल रेगुलर प्रिंसिपल पदों पर वैकेंसी निकलती है.
नए केंद्रीय विद्यालयों की शुरुआत के अलावा प्रिंसिपलों के रिटायरमेंट, इस्तीफे, प्रमोशन और तबादले से लेकर दूसरे विभागों में कर्मचारियों की डेपुटेशन समेत स्कूलों के अपग्रेडेशन तक जैसी वजह भी हैं जिसके कारण स्कूलों में रेगुलर प्रिंसिपल का पद खाली है.
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार जिन केंद्रीय विद्यालयों में प्रिंसिपल का पद खाली होता है, मतलब कि वहां अगर प्रिंसिपल नहीं है तो इसका अस्थायी इंतजाम KVS के रीजनल ऑफिस की ओर से किया जाता है. बिना प्रिंसिपल वाले स्कूल में एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए वाइस-प्रिंसिपल या सबसे सीनियर शिक्षक को स्कूल का इन-चार्ज प्रिंसिपल बनाया जाता है. कुछ मामलों में कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भी टीचर को रखा जाता है जिससे भर्ती प्रक्रिया के समय क्लास रूम में बच्चों की पढ़ाई पर किसी तरह का कोई असर न पड़े.