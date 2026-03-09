Advertisement
गुजरात में बदल रही शिक्षा की तस्वीर! बेटियों ने रचा इतिहास, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्राओं की संख्या पहुंची 9.07 लाख पार

गुजरात में छात्राओं की उच्च शिक्षा में भागीदारी लगातार बढ़ रही है और ये बदलाव समाज में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत भी दे रहा है. हाल ही में सामने आए कुछ आंकड़ों के अनुसार राज्य में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Mar 09, 2026, 11:24 AM IST
आजकल की बदलते जमाने में छात्राओं की भागीदारी हर फील्ड में लगातार बढ़ रही है. ये न केवल शिक्षा तक बेहतर पहुंच को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि अब महिलाएं विज्ञान, तकनीक और शोध जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं. हाल ही में सामने आए कुछ आंकड़ों के अनुसार गुजरात में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है. साल 2024–25 में गुजरात के उच्च शिक्षा संस्थानों में महिलाओं का नामांकन बढ़कर 9.07 लाख तक पहुंच गया है, जबकि 2023–24 में ये संख्या 8.82 लाख थी. ये वृद्धि बताती है कि राज्य में महिलाओं को शिक्षा के अधिक अवसर मिल रहे हैं. वहीं कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिला शिक्षकों की संख्या भी बढ़कर 33,785 तक पहुंच गई है. कुछ तकनीकी कोर्स मे में भी छात्राओं की रुचि लगातार बढ़ रही है जिस वजह से इस क्षेत्र में उनका नामांकन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है.

महिलाओं की बढ़ती भागीदारी
गुजरात के सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े आंकड़े सामने आए हैं. रिपोर्ट के अनुसार राज्य में छात्राओं की संख्या बढ़ने के साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला शिक्षकों की भागीदारी भी लगातार मजबूत हो रही है. वर्ष 2023–24 में जहां महिला शिक्षकों की संख्या केवल 31,259 थी, वहीं 2024–25 में ये बढ़कर 33,785 हो गई है. ये बदलाव शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को बखूबी दर्शाता है.

तकनीकी क्षेत्र में बढ़ी रुचि
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी छात्राओं की दिलचस्पी पहले की मुकाबले काफी बढ़ी है. साल 2022–23 में तकनीकी कोर्सेज में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या 24,732 थी जो 2024–25 में बढ़कर 31,887 तक पहुंच गई है. ये आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि अब लड़कियां इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में भी अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रही हैं और नाम रोशन कर रही हैं.

STEM में भागीदारी
राष्ट्रीय स्तर पर भी उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है. ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021–22 के अनुसार देश में STEM यानी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित विषयों में कुल नामांकन का लगभग 43 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं का है. हालांकि रिसर्च और विकास के क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी अभी भी सीमित है और इसे बढ़ाने की जरूरत है.

shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

