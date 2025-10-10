Advertisement
GK Quiz: मेंस वर्ल्ड कप पहले शुरू हुआ या विमेंस, 90% लोग इस सवाल पर खा जाते हैं चकमा

Women World Cup GK Quiz:  मेंस वर्ल्ड कप पहले शुरू हुआ या विमेंस क्या जानते हैं आप इस सवाल का जवाब? आइए ऐसे ही कुछ सामान्य ज्ञान के सवाल-जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 01:32 PM IST
GK Quiz: मेंस वर्ल्ड कप पहले शुरू हुआ या विमेंस, 90% लोग इस सवाल पर खा जाते हैं चकमा

Women World Cup GK Quiz:  भारत के खिलाफ महिला वर्ल्ड कप 2025 के 10वें मैच में 3 विकेट से जीत हासिल कर साउथ अफ्रीका ने वनडे क्रिकेट में एक इतिहास रचा है. साउथ अफ्रीकी टीम ने 19.4 ओवरों में 81 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद 3 विकेट रहने पर 171 रन हासिल किया और जीत हासिल की. इससे पहले भी साल 2019 में भारत के खिलाफ खेल रही इंग्लैंड टीम ने 5 विकेट गंवाने के बाद भी 159 रन बनाए थे. पिछले कुछ सालों में महिला विश्व कप काफी चर्चाओं में रहा है. हालांकि, क्या आप जानते हैं कि पुरुष वर्ल्ड कप से पहले विमेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई थी. अगर नहीं, तो आइए कुछ ऐसे ही महिला वर्ल्ड कप से जुड़े सवाल-जवाब जानते हैं.

कौन सा पहला वनडे क्रिकेट मैच टाई हुआ था?

महिला क्रिकेट में पहला वनडे मैच टाई हुआ था. साल 1982 में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच हुआ था. दोनों महिला क्रिकेट की टीम ने 147 रन बनाए थे.

पहला महिला क्रिकेट विश्व कप कब खेला गया था?

सबसे पहले महिला वर्ल्ड कप मैच इंग्लैंड में खेला गया था. 1973 में इसे आयोजित किया गया था जो कि एक ऐतिहासिक टूर्नामेंट था.

मेंस वर्ल्ड कप पहले शुरू हुआ या विमेंस?

मेंस वर्ल्ड कप से पहले विमेंस वर्ल्ड कप की शुरुआत हो गई थी. 1973 में महिलाओं के लिए महिला वर्ल्ड कप को आयोजित कर दिया गया था लेकिन पुरुषों के लिए 1975 में यानी दो साल के बाद विश्व कप शुरू हुआ था.

पिंक बॉल क्रिकेट मैच कब खेला गया था?

डे और नाइट टेस्ट मैच में पिंक बॉल क्रिकेट मैच शुरू किया गया. साल 2008 में सबसे पहले महिला क्रिकेट में पिंक बॉल का इस्तेमाल किया गया. उस दौरान क्वींसलैंड और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम आमने-सामने रही थी.

भारत ने कब जीता था पहला महिला विश्व कप?

भारत ने महिला वर्ल्ड कप अभी तक हासिल नहीं किया है लेकिन दो बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम बिना जीते फाइनल वर्ल्ड कप तक पहुंची है.

सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीत चुकी है?

सबसे ज्यादा क्रिकेट वर्ल्ड कप 6 बार ऑस्ट्रेलिया टीम जीत चुकी है.

