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World Best School Prize 2026: भारत ने रचा इतिहास, दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में 7 भारतीय स्कूल के नाम शॉर्टलिस्ट

World Best School Prize 2026: दुनिया भर के 10 टॉप स्कूलों की लिस्ट में भारत के 7 स्कूलों का नाम शॉर्टलिस्ट किया गया है जिसके बाद दुनिया का इकलौता ऐसा देश भारत बन गया है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 27, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:54 AM IST
World Best School Prize 2026: भारत ने रचा इतिहास, दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में 7 भारतीय स्कूल के नाम शॉर्टलिस्ट
Image Credit: World Best School Prize 2026Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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