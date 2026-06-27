/World Best School Prize 2026: भारत ने रचा इतिहास, दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में 7 भारतीय स्कूल के नाम शॉर्टलिस्ट

World Best School Prize 2026: भारतीय शिक्षा जगत के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है. दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की टॉप-10 फाइनलिस्ट लिस्ट में भारत के 7 स्कूलों ने जगह बनाई है, जो देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इन स्कूलों का चयन शिक्षा में नवाचार, सामुदायिक सहयोग, पर्यावरण संरक्षण, छात्रों के समग्र विकास और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर किया गया है.