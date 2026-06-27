/World Best School Prize 2026: भारत ने रचा इतिहास, दुनिया के टॉप 10 स्कूलों में 7 भारतीय स्कूल के नाम शॉर्टलिस्ट

World Best School Prize 2026: भारतीय शिक्षा जगत के लिए बड़ी उपलब्धि सामने आई है. दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की टॉप-10 फाइनलिस्ट लिस्ट में भारत के 7 स्कूलों ने जगह बनाई है, जो देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इन स्कूलों का चयन शिक्षा में नवाचार, सामुदायिक सहयोग, पर्यावरण संरक्षण, छात्रों के समग्र विकास और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने जैसे महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर किया गया है.
ये उपलब्धि न सिर्फ भारतीय स्कूलों की बदलती कार्यशैली और आधुनिक शिक्षा मॉडल को दर्शाती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि देश के शैक्षणिक संस्थान अब वैश्विक स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. आइए जानते हैं कि वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज 2026 की फाइनलिस्ट लिस्ट में शामिल भारत के वो 7 स्कूल कौन-कौन से हैं और उन्होंने ऐसी कौन-सी पहल की जिसने उन्हें दुनिया के टॉप स्कूलों की दौड़ में शामिल कर दिया है.
दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल पुरस्कारों में से एक वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज है. इसका आयोजन वैश्विक शिक्षा संस्था टी4 एजुकेशन द्वारा किया जाता है. इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन स्कूलों को सम्मानित करना है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नए और प्रभावी मॉडल विकसित किए हैं और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला है.
वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज में स्कूलों को सामुदायिक सहयोग, पर्यावरण संरक्षण, नवाचार, विपरीत परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा जैसी पांच प्रमुख कैटेगरी में सम्मानित किया जाता है. इन श्रेणियों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार योगदान देने वाले स्कूलों को वैश्विक पहचान दी जाती है.
वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइज 2026 की लिस्ट में दुनिया भर के टाॅप 10 स्कूलों में से भारत के 7 स्कूलों के नाम अलग-अलग कैटेगरी की वजह से शाॅर्टलिस्ट किए गए हैं. ग्लोबल एजुकेशन एक्सपर्ट्स और जजों के एक पैनल द्वारा उन शॉर्टलिस्ट स्कूलों की समीक्षा की जाएगी जिसके बाद अंतिम विजेताओं के नाम की घोषणा की जाएगी. टॉप 3 फाइनलिस्ट की घोषणा इस साल नवंबर में की जाएगी.
|क्रम
|स्कूल का नाम
|राज्य या शहर
|1.
|PCMC छत्रपति शाहूजी महाराज इंग्लिश मीडियम
|पुणे
|2.
|आर्मी गुडविल स्कूल वुजूर अनंतनाग
|जम्मू-कश्मीर
|3.
|हेल्दी प्लैनेट टीजीए अर्ली ईयर्स स्कूल
|नोएडा
|4.
|इनवेंचर एकेडमी
|बेंगलुरु
|5.
|सेठ एम. आर. जयपुरिया स्कूल, विनीत खंड
|लखनऊ
|6.
|यूरोस्कूल बैनरघट्टा
|बेंगलुरु
|7.
|सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल
|लखनऊ
इनोवेशन- PCMC छत्रपति शाहूजी महाराज इंग्लिश मीडियम स्कूल
इनोवेशन- आर्मी गुडविल स्कूल वुजूर अनंतनाग
कम्युनिटी कोलैबोरेशन- हेल्दी प्लैनेट टीजीए अर्ली ईयर्स स्कूल
कम्युनिटी कोलैबोरेशन- इनवेंचर एकेडमी
कम्युनिटी कोलैबोरेशन- सेठ एम. आर. जयपुरिया स्कूल
पर्यावरण एक्शन- यूरोस्कूल बैनरघट्टा
स्वस्थ जीवन को बढ़ावा- सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल
भारत लंबे समय से नई शिक्षा नीति, डिजिटल लर्निंग और कौशल आधारित शिक्षा पर जोर दे रहा है. ऐसे में भारत के 7 स्कूलों का वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज की सूची में शामिल होना इस बात का संकेत है कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूत पहचान बना रही है. ये उपलब्धि देश के शिक्षकों, छात्रों और स्कूलों के लिए गर्व का विषय है.