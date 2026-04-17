World Book Day: 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस, 99% लोग नहीं जानते दुनिया की सबसे बड़ी किताब का नाम, लंबाई 1 बाइक से भी ज्यादा!

World Book Day 2026: क्या आप जानते दुनिया की सबसे बड़ी किताब की लंबाई एक बाइक की लंबाई से भी ज्यादा है. वजन इतना कि उठाने के लिए भी 5 से 6 लोगों की जरूरत पड़ सकती हैं. आइए विश्व किताब दिवस क्यों मनाया जाता है और दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन सी है? जानते हैं.
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World Book Day 2026: हर साल विश्व पुस्तक दिवस को 23 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा. यूनेस्को द्वारा इस दिन को मनाया जाता है. लेखकों को सम्मानित करने और आनंद के लिए पढ़ने को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व पुस्तक दिवस को मनाया जाता है. इसका उद्देश्य पठन, प्रकाशन और कॉपीराइट को लेकर जागरूकता बढ़ाना है. अगर आप किताब के बारे में पढ़ना या जानना पसंद करते हैं तो कुछ अजब-गजब किताबों के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए. दुनिया में एक ऐसी भी किताब है जिसकी लंबाई एक बाइक से भी ज्यादा बड़ी है. उसके पन्नों को बदलना एक या दो व्यक्ति नहीं बल्कि कई लोगों की जरूरत पड़ती है. किताब की लंबाई और वजन इता ज्यादा है कि इसे उठाना किसी एक के लिए आसान काम नहीं है. जी हां, आज हम आपको इतनी बड़ी किताब के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पेज को बदलने के लिए कम से कम 6 लोगों की जरूरत पड़ती है.
दुनिया की सबसे बड़ी किताब का नाम 'दी प्रोफेट मोहम्मद' है. ये किताब संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) में है जिसका नाम साल 2012 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था. इस सबसे बड़ी किताब का आकार 5 मीटर x 8.06 मीटर है. इस किताब का वजन करीब 1500 किलोग्राम है और उसमें 429 पेज हैं.
एक दावे के अनुसार हंगरी की विशाल किताब, दुनिया की बड़ी किताबों में से एक है. इसका निर्माण बेला वर्गा ने किया है. किताब को हाथों से लिखा गया है. इसका कुल वजन 1420 किलोग्राम है. ऐसा कहा जाता है कि इस किताब के पन्ने को बदलने के लिए 6 लोगों की जरूरत पड़ती है. लंबाई और चौड़ाई दोनों मामले में हंगरी की किताब को दुनिया की सबसे बड़ी किताब माना जाता है. इस किताब को पारंपरिक बुक बाइंडिंग तकनीक का यूज करते हुए तैयार किया गया है.
भारत की सबसे बड़ी किताब की लंबाई 1428 मीटर है. 8652 पेजों की इस किताब को राकेश साहू ने हाथों से लिखा है. इस पूरी किताब में 84 लाख बार 'राम' नाम लिखा हुआ है. इस किताब का वजन 65 किलोग्राम है. दुनिया की सबसे बड़ी हस्तलिखित पुस्तक के तौर पर राम नाम किताब को जाना जाता है.
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