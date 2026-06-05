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Hindi Newsशिक्षाWorld Environment Day 2026: भारत के 7 सबसे ज्यादा हरे-भरे शहर, जानें किसे कहते हैं ग्रीन सिटी?

World Environment Day 2026: भारत के 7 सबसे ज्यादा हरे-भरे शहर, जानें किसे कहते हैं ग्रीन सिटी?

World Environment Day 2026: हर साल जून की 5 तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है जिसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन की ओर से साल 1972 में की गई थी. पहले की तुलना में पेड़-पौधे कम हो गए हैं लेकिन भारत कुछ ऐसे शहर अभी भी हैं जिन्हें हरा-भरा शहर कहा जाता है, आइए इनके नाम जानने के साथ ही ग्रीन सिटी किसे कहते हैं ये भी जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 05, 2026, 02:01 PM IST
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World Environment Day 2026 Which is Green City in India
World Environment Day 2026 Which is Green City in India

Which is Green City in India: साल 1972 से हर साल 5 जून को दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day 2026) मनाया जाता है. इस साल ‘Inspired by Nature. For Climate. For Our Future’ थीम के साथ पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस 2026 मनाया जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की ओर से इस थीम की घोषणा की गई है. इसका उद्देश्य सिर्फ जागरूकता फैलाना नहीं है बल्कि ये एक ऐसा आंदोलन है जो लोगों के व्यवहार में भी बदलाव लाने के लिए चलाया जा रहा है.

सभी को पेड़-पौधे से प्यार करने और उगाने के लिए कहा जाता है जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके. क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे कई शहर हैं जहां पेड़-पौधे बहुत सारे हैं और उस वजह से अपनी एक अलग पहचान रखते हैं. आज हम आपको ऐसे 7 शहरों के नाम बताने के साथ उस शहर के बारे में बताने जा रहे है जिसे ग्रीन सिटी कहा जाता है. आइए जानते हैं. 

1. मैसूर

कर्नाटक राज्य का मैसूर शहर अपनी हरियाली के कारण पूरे भारत में एक अलग पहचान रखता है. इसलिए इसे 'ग्रिनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया' के नाम से भी जाना जाता है. कहते हैं यहां पर काफी पेड़-पौधे हैं और यहां का वातावरण भी शुद्ध है.

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2. गांधीनगर

भारत के सबसे ज्यादा हरियाली वाले शहरों की लिस्ट में गांधीनगर का नाम भी शामिल है. गुजरात की राजधानी गांधीनगर को सबसे ज्यादा हरे-भरे शहर के रूप में जाना जाता है. इसे हरित नगर के नाम से भी जाना जाता है. 

3. चंडीगढ़

भारत से सबसे ग्रीन सिटी में से एक चंडीगढ़ भी है. इस शहर को वैसे तो कई अन्य वजह से भी जाना जाता है लेकिन अपनी हरियाली से घिरे होने का कारण ये शहर पूरे भारत में सबसे ज्यादा हरियाली के कारण प्रसिद्ध है. हरियाणा और पंजाब दो राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है.

4. गुवाहाटी 

भारत के सबसे हरियाली वाले शहरों में गुवाहाटी भी शामिल है. भारत के सेवन सिस्टर्स स्टेट के असम राज्य का हिस्सा गुवाहाटी अपने फेमस कामाख्या देवी मन्दिर से देशभर जाना और सालभर पर्यटन के केंद्र पर रहता है. गुवाहाटी को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे प्रमुख शहरों में भी गिना जाता है.

5. भोपाल

भारत के सबसे ज्यादा हरियाली वाले शहरों में मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम भी शामिल है जिसे साफ-सुथरी और ग्रीन राजधानी के रूप में जाना जाता है. यहां पर कई सारे जंगल है और पूरे भारत में एमपी का नाम इस सूची में सबसे पहले नंबर पर आता है.

6. जमशेदपुर

झारखंड राज्य का हिस्सा जमशेदपुर को भी सबसे ज्यादा हरियाली के कारण जाना जाता है. इसकी पहचान भारत की स्टील सिटी और टाटानगर के नाम से भी अलग बनी हुई है. भारतीय इतिहास के पन्नों में इस शहर का खास योगदान देखने को मिलता है. यहां पर कई बड़े-बड़े पेड़, नदियां और डलमा वाइल्डलाइफ सेंचुरी भी है. ये शहर टाटा ग्रुप के बेस के लिए भी प्रसिद्ध है.

7. इंदौर 

भारत के सबसे साफ-सुथरे शहर के रूप में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जाना जाता है. इस शहर को कई बार क्लिनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. मध्य प्रदेश में पहली बार मेट्रो भी इसी शहर से दौड़नी शुरू हुई थी. ये अलग-अलग वजहों से पूरे भारत में प्रसिद्ध है. 

भारत में किस शहर को कहते हैं ग्रीन सिटी?

भारत में ग्रीन सिटी के रूप में गुजरात की राजधानी गांधीनगर जाना जाता है. ये भारत का सबसे ज्यादा हरा-भरा शहर कहलाता है. इसके अलावा कुछ दावों के अनुसार मैसूर भारत का ग्रीन सिटी है. बता दें कि बेंगलुरु को उद्यानों का शहर यानी गार्डन सिटी यानी कहा जाता है.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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