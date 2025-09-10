World AIDS Day: 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, जानते हैं दुनिया का पहला एड्स दिवस कब और क्यों मनाया गया?

World AIDS Day History: दुनिया भर में हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस (World AIDS Day) मनाया जाता है. ऐसे में आपके मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर से आया होगा कि सबसे पहली बार विश्व एड्स दिवस कब और क्यों मनाया गया था. वहीं, हर साल 1 दिसंबर को ही वर्ल्ड एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है. आइए हम आपको इस लेख में आपके इन सभी सवालों के जवाब बताते हैं.

क्यों मनाया जाता विश्व एड्स दिवस?

विश्व एड्स दिवस (World AIDS Day) पहली बार 1 दिसंबर, 1988 को मनाया गया था. वर्ल्ड एड्स डे मनाने का मकसद HIV-AIDS महामारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है. इस दिन एड्स जैसी खतरनाक बीमारी से जान गंवाने वाले लोगों को याद किया जाता है. वहीं, एड्स से पीड़ित लोगों के प्रति समर्थन दिखाया जाता है, उनके प्रति एकजुटता के भावना को दर्शाकर उनके मनोबल को बढ़ाया जाता है. एड्स के बारे में लोगों को शिक्षित करने के साथ इसके रोकथाम और उपचार के बारे में भी लोगों को बताया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वैश्विक स्वास्थ्य संकट

विश्व एड्स दिवस की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और नॉनस्टेरॉइडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (UNAIDS) द्वारा किया गया था. साल 1988 में लंदन शिखर सम्मेलन में एड्स को एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट के रूप में माना गया.

GK: द्रौपदी मुर्मू ने किस चुनाव को जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी?

HIV-AIDS क्या है?

जानकारी के लिए बता दें, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम (AIDS) एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है, जो ह्यूमन इम्युनोडेफिशिएंसी नामक वायरस (HIV) के कारण होता है. यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (Defence System) को धीरे-धीरे नष्ट कर देता है, खासकर CD4 कोशिकाओं को, जिससे व्यक्ति के शरीर की संक्रमण से लड़ने की क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity Against Disease) बेहद कमजोर हो जाती है और व्यक्ति अन्य बीमारियों का शिकार हो जाता है, जिसे एड्स कहा जाता है.

National Forest Martyrs: राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?