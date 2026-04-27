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Hindi Newsशिक्षायहां खेत नहीं, सिर्फ दिखती हैं ऊंची इमारतें; आखिर क्यों इस देश के सरकार ने मिटा दिया गांवों का नामोनिशान?

यहां खेत नहीं, सिर्फ दिखती हैं ऊंची इमारतें; आखिर क्यों इस देश के सरकार ने मिटा दिया गांवों का नामोनिशान?

world first no village country: आज हम ऐसे अनोखे देश के बारे में जानेंगे जहां एक भी गांव मौजूद नहीं है और यह पूरी तरह से शहरीकृत हो चुका है. सीमित जमीन के बेहतर उपयोग और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बनने की जरूरत ने यहां के गांवों को आधुनिक शहरों में बदल दिया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 27, 2026, 01:39 PM IST
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यहां खेत नहीं, सिर्फ दिखती हैं ऊंची इमारतें; आखिर क्यों इस देश के सरकार ने मिटा दिया गांवों का नामोनिशान?

world first no village country: दुनिया में आमतौर पर हर देश में गांव और शहर दोनों होते हैं. लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां एक भी गांव नहीं है. ये देश सिंगापूर है. ये पूरी तरह शहरीकृत राष्ट्र है. यहां की पूरी आबादी शहरों में रहती है. इस वजह से इसे सिटी स्टेट भी कहा जाता है. यहां जमीन का लगभग हर हिस्सा विकसित है. गांव जैसा कोई इलाका अब यहां देखने को नहीं मिलता है.

हालांकि सिंगापुर हमेशा से ऐसा नहीं था. पहले यहां छोटे-छोटे गांव हुआ करते थे. ये गांव मछुआरों और व्यापार करने वाले लोगों की बस्तियां थीं. 19वीं सदी में जब ये ब्रिटिश शासन के तहत एक व्यापारिक केंद्र बना, तभी से इसका विकास तेज हुआ. इसकी खास भौगोलिक स्थिति ने इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जरूरी बना दिया. धीरे-धीरे यहां व्यापार बढ़ा और शहर का विस्तार होने लगा.

क्या था कारण?

सिंगापुर के तेजी से बदलने में उसकी लोकेशन ने बड़ी भूमिका निभाई. ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों के पास स्थित है. इसी कारण यहां जहाजों का आना-जाना लगा रहाता था. इससे व्यापार बढ़ा और विदेशी कंपनियां यहां आने लगी थी. इसके साथ ही उद्योग और रोजगार के अवसर भी बढ़े. धीरे-धीरे ये एक बड़ा आर्थिक केंद्र बन गया. इस विकास ने गांवों को शहरों में बदलने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया था.

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 जमीन का बेहतर उपयोग

एक और बड़ी वजह यहां की सीमित जमीन है. सिंगापुर का आकार काफी छोटा है. ऐसे में सरकार के पास जमीन का बेहतर उपयोग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था. इसलिए यहां ऊंची इमारतें, बड़े-बड़े कॉम्प्लेक्स और आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई थी. गांवों की जगह रिहायशी टाउनशिप और औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए. इस योजना के चलते धीरे-धीरे गांव पूरी तरह खत्म हो गए.

1970 के दशक तक सिंगापुर में 200 से ज्यादा गांव मौजूद थे. इन्हें स्थानीय भाषा में कंपोंग कहा जाता था. इन गांवों में लकड़ी के घर, कच्ची सड़कें और पारंपरिक जीवनशैली देखने को मिलती थी. लोग खेती और मछली पकड़ने पर निर्भर थे. लेकिन 1980 के दशक तक यह सभी गांव आधुनिक शहरों में बदल गए. आज सिंगापुर दुनिया के सबसे विकसित और पूरी तरह शहरी देशों में गिना जाता है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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