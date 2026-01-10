GK Quiz: भारत के बाद किस देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी, क्या जानते हैं इस भाषा के जनक का नाम

World Hindi Day 2026 GK Quiz: साल में दो बार हिंदी दिवस मनाया जाता है जिनमें एक राष्ट्राय हिंदी दिवस है तो दूसरा विश्व हिंदी दिवस है. भारत समेत कई देश और राज्य हैं जहां हिंदी बोली और पढ़ी-लिखी जाती है. हिंदी की एक अलग पहचान है. भारत के अलावा किस देश में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है? हिंदी भाषा के जनक कौन हैं? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में कब से हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली थी? आइए विश्व हिंदी दिवस और हिंदी भाषा से जुड़े कुछ सामान्य ज्ञान सवाल-जवाब जानते हैं.

सवाल 1:- विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?

क) 14 सितंबर

ख) 10 जनवरी

ग) 21 मार्च

घ) 5 जून

जवाब: (ख) 10 जनवरी

सवाल 2:- किस साल हिंदी को भारत के संविधान में आधिकारिक रूप में अपनाया गया था?

क) 1949

ख) 1950

ग) 1947

घ) 1952

जवाब: (क) 1949

सवाल 3:- भारत के बाद किस देश में सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी?

क) मॉरीशस

ख) अमेरिका

ग) नेपाल

घ) फिजी

जवाब: (ग) नेपाल

सवाल 4:- हिंदी भाषा के जनक कौन थे?

क) मुंशी प्रेमचंद

ख) भारतेंदु हरिश्चंद्र

ग) कबीर

घ) तुलसीदास

जवाब: (ख) भारतेंदु हरिश्चंद्र

सवाल 5:- हिंदी भाषा लिखने के लिए कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है?

क) सिरिलिक

ख) देवनागरी

ग) रोमन

घ) अरबी

जवाब: (ख) देवनागरी

सवाल 6:- भारत के किस प्रधानमंत्री ने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस घोषित किया है?

क) अटल बिहारी वाजपेयी

ख) नरेंद्र मोदी

ग) इंदिरा गांधी

घ) मनमोहन सिंह

जवाब: (घ) मनमोहन सिंह

सवाल 7:- किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है?

क) महाराष्ट्र

ख) तमिलनाडु

ग) उत्तर प्रदेश

घ) केरल

जवाब: (ग) उत्तर प्रदेश

सवाल 8:- पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस साल आयोजित किया गया था?

क) 1966

ख) 1957

ग) 1975

घ) 1947

जवाब: (ग) 1975

सवाल 9:- विश्व हिंदी दिवस को वैश्विक स्तर पर मुख्य रूप से कौन से संगठन ने बढ़ावा दिया?

क) विदेश मंत्रालय

ख) यूनेस्को

ग) शिक्षा मंत्रालय

घ) संयुक्त राष्ट्र

जवाब: (क) विदेश मंत्रालय

सवाल 10:- किस हिंदी लेखक को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?

क) रामधारी सिंह दिनकर

ख) महादेवी वर्मा

ग) सुमित्रानंदन पंत

घ) जी शंकर कुरुप

जवाब: (ग) सुमित्रानंदन पंत

