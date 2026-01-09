Advertisement
World Hindi Diwas 2026: 14 सितंबर को ही नहीं 10 जनवरी को भी मनाया जाता है हिंदी दिवस, जानें क्यों और क्या है वजह?

World Hindi Diwas 2026: साल में दो बार क्यों हिंदी दिवस मनाया जाता है? इसके पीछे की वजह क्या है? आइए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की वजह जानते हैं.

Jan 09, 2026, 04:02 PM IST
World Hindi Diwas 2026: हिंदी दिवस... हर साल 14 सितंबर को ये दिन भारत में मनाया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तारीख के अलावा भी हिंदी दिवस मनाया जाता है. 10 जनवरी को दुनिया भर में हिंदी दिवस मनाते हैं. इस साल भी 10 जनवरी को विश्व भर में हिंदी दिवस मनाया जाएगा. ऐसे में सवाल है कि क्यों साल में दो बार हिंदी दिवस को मनाया जाता है. इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों 14 सितंबर और 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है? आइए इसके बारे में  विस्तार से जानते हैं.

14 सितंबर का हिंदी दिवस

14 सितंबर का दिन भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में जाना जाता है. 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था और संविधान में मुहर लगी थी. इसके बाद 1953 से ही भारत में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा.

10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस?

भारत की सीमाओं से बाहर हिंदी भाषा को पहचान मिली. ये दिन राष्ट्रीय से वैश्विक स्तर तक पहुंच गया. विश्व हिंदी सम्मेलन का पहली बार आयोजन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में हुआ था. इसके बाद से ये साफ हुआ कि हिंदी भाषा सिर्फ भारत की ही पहचान नहीं है बल्कि प्रवासी भारतीयों, संस्कृति, साहित्य और संवाद की वैश्विक भाषा का हिस्सा है. भारत सरकार द्वारा 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की औपचारिक घोषणा की गई.

क्या है विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य?

10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा का दुनिया भर में प्रचार-प्रसार करना और भाषा को बढ़ावा देना है. विदेशों में हिंदी भाषा से संबंधित शिक्षण को मजबूत करने के अलावा हिंदी को इंटरनेशनल मंच पर स्थापित करना है.

कितने देशों में हिंदी बोली और पढ़ाई जाती है?

आज के समय में हिंदी को इतनी मान्यता प्राप्त है कि विश्व भर में 100 से ज्यादा देशों में हिंदी बोलते हैं और पढ़ाई भी जाती है. अमेरिका जैसी संस्थाओं में भी हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है.

साल में दो बार क्यों मनाते हैं हिंदी दिवस?

14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है. इसलिए साल में दो बार हिंदी दिवस मनाते हैं.

