समंदर में छिपा 'मेगा मिस्ट्री फॉल'! कहलाता है दुनिया का सबसे बड़ा झरना, इंसानी आंखों से नहीं देता दिखाई

दुनिया का सबसे बड़ा झरना जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराई में है. यह इतना बड़ा है कि जमीन के सभी बड़े झरने इसके सामने छोटे लगते हैं. हैरानी की बात यह है कि इसे इंसान अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता है.

Feb 20, 2026, 10:06 AM IST
जब भी हम झरने की बात करते हैं तो पहाड़ों से गिरते पानी की तस्वीर सामने आती है, जो अलग-अलग आकार के होते हैं. लेकिन प्रकृति ने एक ऐसा अनोखा झरना बनाया है जो समुद्र के अंदर छिपा हुआ है और आम नजरों से पूरी तरह दूर है.वैसे तो जब भी बड़े झरनों की बात होती है, तो एंजेल फॉल्स या विक्टोरिया फॉल्स का नाम लिया जाता है. हालांकि असली सबसे बड़ा झरना इनसे भी कहीं ज्यादा विशाल है और वह समुद्र के अंदर छिपा हुआ है. यह झरना डेनमार्क जलडमरूमध्य जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, जो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच समुद्र के नीचे मौजूद है. आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं. तो आइए जानते हैं.

कितना बड़ा है यह झरना
इस झरने की गहराई करीब 3500 मीटर यानी लगभग साढ़े तीन किलोमीटर है. वहीं इसकी चौड़ाई करीब 480 किलोमीटर तक फैली हुई है. तुलना करें तो एंजेल फॉल्स की ऊंचाई करीब 980 मीटर है जो इसके सामने बहुत छोटी लगती है. वैज्ञानिक बताते हैं कि इसमें बहने वाले पानी की मात्रा इतनी ज्यादा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी से भी ज्यादा है.

पानी के अंदर झरना कैसे बनता है
यह सवाल हर किसी के मन में आता है कि जब चारों तरफ पानी ही है तो झरना कैसे बन सकता है. दरअसल इसका कारण पानी का तापमान और उसका भारी या हल्का होना है. आर्कटिक महासागर का पानी बहुत ठंडा और ज्यादा खारा होता है. इसी वजह से वह भारी हो जाता है. वहीं अटलांटिक महासागर का पानी थोड़ा गर्म और हल्का होता है. जब ये दोनों मिलते हैं तो भारी पानी तेजी से नीचे गिरने लगता है और एक बड़े झरने जैसा बहाव बन जाता है. समुद्र के नीचे मौजूद एक बड़ी ढलान से यह पानी नीचे गिरता है जिससे यह विशाल झरना बनता है.

क्यों नहीं दिखता यह झरना
यह झरना समुद्र की बहुत गहराई में है इसलिए इसे कोई इंसान सीधे नहीं देख सकता है. ऊपर से समुद्र बिल्कुल शांत दिखता है लेकिन नीचे हर सेकंड 30 से 50 लाख घन मीटर पानी तेजी से बह रहा होता है. वैज्ञानिक खास मशीनों और सेंसर की मदद से इसकी जानकारी जुटाते हैं.

प्रकृति के लिए क्यों है जरूरी
भले ही यह झरना दिखाई नहीं देता लेकिन यह समुद्र के पूरे सिस्टम को संतुलित रखने में बहुत अहम भूमिका निभाता है. यह पानी के बहाव और तापमान को संतुलित करता है जिससे समुद्री जीवन पर भी असर पड़ता है.

यह भी पढ़ें: World Coldest Place: बर्फ से ढकी धरती पर जिंदगी... जानिए दुनिया की सबसे ठंडी आबाद जगह कौन सी है?

 

World largest underwater waterfall

