शिक्षा

World Longest Exam: इस देश में कॉलेज एडमिशन के लिए 46800 सेकंड का एग्जाम, 13 घंटे में 1 मिनट का भी नहीं मिलता कोई ब्रेक!

World Longest University Entrance Exam: दुनिया भर के अलग-अलग देशों में यूनिवर्सिटी के लिए दाखिला परीक्षा को आयोजित किया जाता है, लेकिन आज जिस राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा की बात कर रहे हैं वो दुनिया की सबसे लंबी परीक्षा बताई जा रही है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 15, 2025, 10:51 AM IST
World Longest Exam: इस देश में कॉलेज एडमिशन के लिए 46800 सेकंड का एग्जाम, 13 घंटे में 1 मिनट का भी नहीं मिलता कोई ब्रेक!

World Longest University Entrance Exam: कई तरह की परीक्षाओं के बारे में आपने सुना होगा लेकिन आज हम जिस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने जा रहे हैं वो दुनिया की सबसे लंबी परीक्षा है. आमतौर पर यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए एंट्रेंस एग्जाम यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) UG का आयोजन 60 से 80 मिनट का होता है. हालांकि, जिस यूनिवर्सिटी का दाखिला एग्जाम सबसे लंबा बताया जा रहा है. वो परीक्षा 46800 सेकंड यानी 13 घंटे तक की है. इस दौरान छात्रों के लिए लंच और डिनर ब्रेक जैसी कोई सुविधा ही नहीं होती है.

सबसे लंबी राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा

कॉलेज स्कॉलास्टिक एबिलिटी टेस्ट (CSAT) को दुनिया की सबसे लंबी प्रवेश परीक्षा बताया जा रहा है. इसे सुनेउंग के नाम से भी जाना जाता है. दरअसल, ये परीक्षा दक्षिण कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है. रिपोर्ट के अनुसार इस बार की परीक्षा में लगभग 5.50 लाख छात्र शामिल रहे जिसे 7 सालों में सबसे ज्यादा संख्या बताया जा रहा है.

बिना लंच, डिनर और ब्रेक के एग्जाम

200 सवालों के साथ आयोजित होने वाले दक्षिण कोरिया का ये नेशनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम छात्रों द्वारा चुने गए भाषा के साथ होता है. कोरियाई भाषा से लेकर सामाजिक, गणित, प्राकृतिक विज्ञान, अंग्रेजी जैसे अतिरिक्त विषय शामिल हो सकते हैं. सामान्य छात्रों को इस परीक्षा के लिए 8 घंटे का समय मिलता है. सुबह 8:40 बजे से शाम 17:40 बजे तक एग्जाम आयोजित होता है. इस दौरान किसी तरह का कोई ब्रेक नहीं दिया जाता है. छात्र परीक्षा पूरी होने पर निर्धारित समय से पहले भी बाहर जा सकते हैं.

इन छात्रों के लिए 13 घंटे तक एग्जाम

दक्षिण कोरिया का नेशनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम सुनेउंग दिव्यांग छात्रों को परीक्षा का समय 12 घंटे तक देता है. जबकि, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए सवालों को हल करने का समय 13 घंटे तक का होता है. सामान्य छात्रों की तुलना में ज्यादा समय पेपर को हल करने के लिए दिव्यांग और दृष्टिबाधित छात्रों को दिया जाता है.

क्यों इतना लंबा है ये एग्जाम?

दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ब्रेल टेस्ट पेपर के कारण सुनेउंगा की ये परीक्षा अधिक लंबी और जटिल है. इस ब्रेल पेपर में गणित के अलावा कई विषयों के सवाल होते हैं जिसका देने में दृष्टिबाधित छात्रों को परेशानी होती है. एग्जाम के दौरान दृष्टिबाधित छात्रों को डिवाइस इस्तेमाल करने की मंजूरी दी जाती है. हालांकि, मोटी से ब्रेल पेपर को पूरा पढ़ने के बाद नियमित पेपर के हल करना होता है. इस वजह से कुछ छात्रों के लिए समय ज्यादा हो जाता है. बिना लंच और डिनर ब्रेक लिए उन्हें देर शाम तक एग्जाम देने की अनुमति मिलती है. कुछ छात्रों को तो एग्जाम देते-देते रात हो जाती है.

