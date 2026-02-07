Advertisement
trendingNow13100966
Hindi Newsशिक्षादुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं यहां, गर्मी और सर्दी में बदल जाती है स्टूडेंट्स की पढ़ाई की जगह

दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं यहां, गर्मी और सर्दी में बदल जाती है स्टूडेंट्स की पढ़ाई की जगह

World Most Expensive School: आज हम आपको दुनिया के इकलौते बोर्डिंग स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जो छात्रों को गर्मी और सर्दियों में दो अलग-अलग लोकेशन में पढ़ते हैं. यहां की फीस इतनी है कि एडमिशन का सिर्फ सबसे ज्यादा अमीर ही सोच सकते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 11:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

World most expensive school
World most expensive school

World Most Expensive School: एक ऐसा स्कूल जिसमें पढ़ने के लिए सिर्फ जेब में पैसे नहीं बल्कि एक अच्छी पर्सनालिटी होनी भी जरूरी है. इसके बाद ही माता-पिता अपने बच्चों का दाखिला उस स्कूल में करा सकते हैं. दुनिया का सबसे ज्यादा फीस वाला स्कूल सिर्फ महंगे स्कूल के कारण नहीं और भी वजहों के कारण दुनिया भर में स्कूल ऑफ किंग्स कहलाता है. दुनिया के सबसे महंगे स्कूल में कौन एडमिशन ले सकता है? स्कूल ऑफ किंग स्कूल की सालाना फीस कितनी है? राजपरिवारों के बच्चे ही क्यों इस स्कूल में एडमिशन लेते हैं? आइए उस स्कूल के बारे में जानते हैं जहां दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं.

दुनिया का सबसे महंगा स्कूल

दुनिया में सबसे ज्यादा फीस वाला स्कूल स्विट्जरलैंड में स्थित है जिसका नाम इंस्टीट्यूट ले रोजी (Institute Le Rosey) है. अपनी महंगी फीस और एडमिशन की प्रक्रिया के कारण लेजेंड का दर्जा रखता है जिसका कारण दुनिया भर में इस स्कूल को स्कूल ऑफ किंग्स (School of Kings) कहा जाता है. इस स्कूल में राजपरिवारों और अरबपति घरानों के बच्चे पढ़ते हैं. इसके अलावा ग्लोबल एलीट क्लास के बच्चों का एडमिशन होता है.

आसान नहीं है एडमिशन प्रोसेस

स्विट्जरलैंड के इंस्टीट्यूट ले रोजी स्कूल में दुनिया के अमीर और ताकतवर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं. अधिक फीस होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी पैसा देकर अपने बच्चे को पढ़ा ले, इसका एडमिशन प्रोसेस बहुत कठिन है. राजपरिवारों, अरबपति घरानों और ग्लोबल एलीट क्लास के बच्चों वाले इस स्कूल में सिर्फ फीस ही ज्यादा नहीं है बल्कि अनोखा एजुकेशन मॉडल, बहुत सख्त एडमिशन प्रक्रिया और दो अलग-अलग कैंपस के कारण स्कूल ऑफ किंग्स कहलाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन ले सकता है दाखिला?

छात्रों के अभिभावक स्कूल की फीस देने की क्षमता रखते हैं या उनके बच्चों के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, ये उन्हें एडमिश के लिए एलिजिबल नहीं बनाता है बल्कि पर्सनैलिटी की खास भूमिका है. अकादमिक क्षमता देखने के अलावा अंग्रेजी भाषा या फ्रेंच भाषा की कितनी समझ है, कैसी पर्सनैलिटी है, बच्चे की रुचि एक्स्ट्रा करिकुलर में कितनी है और बच्चे का परिवार क्या स्कूल कल्चर से मैच करता है? ये सब होने के बाद ही एडमिशन के लिए बच्चे को एलिजिबल माना जाता है.

इंटरनेशनल स्कूल बनाना है मकसद

इस स्कूल में सिर्फ किताबों से पढ़ाई नहीं करवाते बल्कि इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) जैसे सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम की पढ़ाई भी कराई जाती है जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त के साथ होती हैं. पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, संगीत, फिल्म मेकिंग, थिएटर, स्कीइंग, घुड़सवारी समेत आर्ट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराई जाती है. किसी भी देश से 10% से अधिक छात्र को नहीं लिया जाता है. इसके पीछे कि वजह ये है कि वास्तव में स्कूल को इंटरनेशनल बनाए रखना है.

Le Rosey की सालाना फीस कितनी है?

Le Rosey की सालाना फीस की अगर बात करें तो यहां छात्रों की सालाना फीस 1 लाख स्विस फ्रैंक से ज्यादा बताई जाती है जो कि भारतीय मुद्रा के अनुसार 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इस कारण इस स्कूल को दुनिया का सबसे महंगा बोर्डिंग स्कूल भी कहा जाता है. हालांकि, इसकी फीस को लेकर दावा किया जाता है कि छोटे क्लास साइज, सिक्योरिटी, हाई-क्वालिटी फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम के लिए इतनी फीस ली जाती है.

1880 से आज तक ‘School of Kings’

स्विट्जरलैंड में स्थित इंस्टीट्यूट ले रोजी की स्थापना 1880 में की गई थी जिसे आज भी School of Kings के नाम से जाना जाता है. ये दुनिया का इकलौता बोर्डिंग स्कूल है जहां साल में दो अलग-अलग लोकेशन पर छात्रों को पढ़ाया जाता है. गर्मी और सर्दियों में छात्रों को पढ़ाने की लोकेशन अलग-अलग होती है. गर्मियों में झील जिनेवा के किनारे स्थित Rolle कैंपस में छात्रों को पढ़ाई कराई जाती है. जबकि, सर्दियों में Gstaad के पहाड़ी क्षेत्र में बने विंटर कैंपस में छात्रों को पढ़ाया जाता है. दुनिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल में इसका नाम भी शामिल है.

ये भी पढ़ें-

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

World most Expensive Schools

Trending news

दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
Maharashtra news
दो लोगों की बहस तीसरे की जिंदगी बर्बाद... एक पत्थर ने छीन ली आंखों की रोशनी
मुंबई मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू, आज भाजपा करेगी उम्मीदवार के नाम का ऐलान
Mumbai Mayoral Election
मुंबई मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू, आज भाजपा करेगी उम्मीदवार के नाम का ऐलान
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा
PM Modi
EU-US के साथ डील के बाद एक और बड़ा स्टैप, इस देश के साथ भारत कर सकता है डिफेंस सौदा
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
New Delhi
खुद का बोया जहर, अब पड़ोसियों पर थोप रहा पाक! इस्लामाबाद ब्लास्ट पर भारत ने कसा तंज
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
India-US trade deal
'मेक इन इंडिया' सपने को नई उड़ान... PM बोले- भारत-US डील सिर्फ सौदा नहीं
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
General Narvane Book
सिर्फ नरवणे की किताब को नहीं मिला अप्रूवल! मंत्रालय को भेजी गई थीं 35 बुक्स
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
Aimim Asaduddin
युवाओं के लिए आप ने क्या किया? रोजगार को लेकर ओवैसी ने PM मोदी पर साधा निशाना
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
Ghooskhor
'घुसखोर...' की साजिश रचने वालों पर यूपी के सीएम योगी की स्ट्राइक, जानिए फिर क्या हुआ
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
DNA
दिल्ली में कमल की मौत हादसा या हत्या? फौरन जानिए, कैसे रोड पर चलना खतरे से खाली नहीं
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री
NIA
तमिलनाडु से फरारी, आंध्र से गिरफ्तारी, NIA चार्जशीट में खुली अबू की क्राइम हिस्ट्री