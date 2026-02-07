दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं यहां, गर्मी और सर्दी में बदल जाती है स्टूडेंट्स की पढ़ाई की जगह

World Most Expensive School: आज हम आपको दुनिया के इकलौते बोर्डिंग स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जो छात्रों को गर्मी और सर्दियों में दो अलग-अलग लोकेशन में पढ़ते हैं. यहां की फीस इतनी है कि एडमिशन का सिर्फ सबसे ज्यादा अमीर ही सोच सकते हैं.
World Most Expensive School: एक ऐसा स्कूल जिसमें पढ़ने के लिए सिर्फ जेब में पैसे नहीं बल्कि एक अच्छी पर्सनालिटी होनी भी जरूरी है. इसके बाद ही माता-पिता अपने बच्चों का दाखिला उस स्कूल में करा सकते हैं. दुनिया का सबसे ज्यादा फीस वाला स्कूल सिर्फ महंगे स्कूल के कारण नहीं और भी वजहों के कारण दुनिया भर में स्कूल ऑफ किंग्स कहलाता है. दुनिया के सबसे महंगे स्कूल में कौन एडमिशन ले सकता है? स्कूल ऑफ किंग स्कूल की सालाना फीस कितनी है? राजपरिवारों के बच्चे ही क्यों इस स्कूल में एडमिशन लेते हैं? आइए उस स्कूल के बारे में जानते हैं जहां दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं.
दुनिया में सबसे ज्यादा फीस वाला स्कूल स्विट्जरलैंड में स्थित है जिसका नाम इंस्टीट्यूट ले रोजी (Institute Le Rosey) है. अपनी महंगी फीस और एडमिशन की प्रक्रिया के कारण लेजेंड का दर्जा रखता है जिसका कारण दुनिया भर में इस स्कूल को स्कूल ऑफ किंग्स (School of Kings) कहा जाता है. इस स्कूल में राजपरिवारों और अरबपति घरानों के बच्चे पढ़ते हैं. इसके अलावा ग्लोबल एलीट क्लास के बच्चों का एडमिशन होता है.
स्विट्जरलैंड के इंस्टीट्यूट ले रोजी स्कूल में दुनिया के अमीर और ताकतवर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं. अधिक फीस होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी पैसा देकर अपने बच्चे को पढ़ा ले, इसका एडमिशन प्रोसेस बहुत कठिन है. राजपरिवारों, अरबपति घरानों और ग्लोबल एलीट क्लास के बच्चों वाले इस स्कूल में सिर्फ फीस ही ज्यादा नहीं है बल्कि अनोखा एजुकेशन मॉडल, बहुत सख्त एडमिशन प्रक्रिया और दो अलग-अलग कैंपस के कारण स्कूल ऑफ किंग्स कहलाता है.
छात्रों के अभिभावक स्कूल की फीस देने की क्षमता रखते हैं या उनके बच्चों के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, ये उन्हें एडमिश के लिए एलिजिबल नहीं बनाता है बल्कि पर्सनैलिटी की खास भूमिका है. अकादमिक क्षमता देखने के अलावा अंग्रेजी भाषा या फ्रेंच भाषा की कितनी समझ है, कैसी पर्सनैलिटी है, बच्चे की रुचि एक्स्ट्रा करिकुलर में कितनी है और बच्चे का परिवार क्या स्कूल कल्चर से मैच करता है? ये सब होने के बाद ही एडमिशन के लिए बच्चे को एलिजिबल माना जाता है.
इस स्कूल में सिर्फ किताबों से पढ़ाई नहीं करवाते बल्कि इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) जैसे सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम की पढ़ाई भी कराई जाती है जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त के साथ होती हैं. पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, संगीत, फिल्म मेकिंग, थिएटर, स्कीइंग, घुड़सवारी समेत आर्ट जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराई जाती है. किसी भी देश से 10% से अधिक छात्र को नहीं लिया जाता है. इसके पीछे कि वजह ये है कि वास्तव में स्कूल को इंटरनेशनल बनाए रखना है.
Le Rosey की सालाना फीस की अगर बात करें तो यहां छात्रों की सालाना फीस 1 लाख स्विस फ्रैंक से ज्यादा बताई जाती है जो कि भारतीय मुद्रा के अनुसार 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है. इस कारण इस स्कूल को दुनिया का सबसे महंगा बोर्डिंग स्कूल भी कहा जाता है. हालांकि, इसकी फीस को लेकर दावा किया जाता है कि छोटे क्लास साइज, सिक्योरिटी, हाई-क्वालिटी फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम के लिए इतनी फीस ली जाती है.
स्विट्जरलैंड में स्थित इंस्टीट्यूट ले रोजी की स्थापना 1880 में की गई थी जिसे आज भी School of Kings के नाम से जाना जाता है. ये दुनिया का इकलौता बोर्डिंग स्कूल है जहां साल में दो अलग-अलग लोकेशन पर छात्रों को पढ़ाया जाता है. गर्मी और सर्दियों में छात्रों को पढ़ाने की लोकेशन अलग-अलग होती है. गर्मियों में झील जिनेवा के किनारे स्थित Rolle कैंपस में छात्रों को पढ़ाई कराई जाती है. जबकि, सर्दियों में Gstaad के पहाड़ी क्षेत्र में बने विंटर कैंपस में छात्रों को पढ़ाया जाता है. दुनिया के टॉप बोर्डिंग स्कूल में इसका नाम भी शामिल है.
