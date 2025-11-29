ओपन वॉटर स्विमिंग की क्वीन 'भक्ति शर्मा', विश्व रिकॉर्ड बनाकर बढ़ाया भारत का मान

Bhakti Sharma: भारत की मशहूर ओपन वॉटर स्विमर भक्ति शर्मा ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, उन्होंने दुनिया भर में तिरंगा लहराया है और कई बार पूरे देश को गौरवान्वित किया है. भक्ति शर्मा ने जनवरी 2015 में सिर्फ 52 मिनट में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले अंटार्कटिक महासागर में 2.25 किलोमीटर तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था. भक्ति पहली एशियाई महिला और सबसे कम उम्र की स्विमर हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की. कल, रविवार, 30 नवंबर, 2025 को देश की बेटी भक्ति शर्मा का जन्मदिन है. ऐसे में आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

ढाई साल की उम्र में शुरू की स्विमिंग

भक्ति शर्मा का जन्म 30 नवंबर, 1989 को मुंबई में हुआ था. उन्होंने महज ढाई साल की उम्र में ही स्विमिंग शुरू कर दी थी. भक्ति के लिए उनकी मां लीना शर्मा ही पहली गुरु थी, जिन्होंने उन्हें स्विमिंग के ट्रिक्स सिखाए. भक्ति शर्मा शुरू से ही स्विमिंग में काफी अच्छी थी, उन्होंने राज्य और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हुए अपनी खास पहचान बनाई.

ओपन वॉटर स्विमिंग सफर

भक्ति शर्मा ने साल 2003 में ओपन वॉटर स्विमिंग में हिस्सा लिया, जब वो महज 14 साल की थी. उन्होंने उरण बंदरगाह से गेटवे ऑफ इंडिया तक 16 किलोमीटर की स्विमिंग की. भक्ति शर्मा के नाम लंबी दूरी की स्विमिंग में कई विश्व रिकॉर्ड हैं. महज 14 साल की उम्र में भक्ति 800 और 1500 मीटर जैसी सभी लंबी दूरी की ओपन वॉटर स्विमिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती थी. भक्ति के स्विमिंग के सफर में उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने हमेशा अपनी अपनी बेटी पर विश्वास किया, उसके साथ खड़ी रही और आगे बढ़ने के लिए राह दिखाया.

एशियाई रिकॉर्ड

भक्ति की मां ने ही भक्ति को इंग्लिश चैनल पार करने की संभावना से परिचित कराया और पूछा कि क्या वह इसे आजमाना चाहेंगी? उस समय भक्ति शर्मा ने अपनी दोस्त प्रियंका गहलोत और मां लीना शर्मा के साथ इंग्लिश चैनल में तीन सदस्यीय महिला रिले टीम द्वारा पहली बार तैराकी करने का एशियाई रिकॉर्ड बनाया है. यह इंग्लिश चैनल पार करने वाली विश्व की पहली मां-बेटी की जोड़ी भी है, जिन्होंने साल 2008 में यह कारनामा किया था.जनवरी 2015 में भक्ति शर्मा ने अंटार्कटिक महासागर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में 2.3 किलोमीटर तैरकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. इसी के साथ उन्होंने अमेरिका की लिन कॉक्स और इंग्लैंड की लुईस पुघ का रिकॉर्ड तोड़ा.

भक्ति शर्मा के नाम कई रिकॉर्ड दर्ज

भक्ति शर्मा अंटार्कटिक महासागर में ओपन स्विमिंग में रिकॉर्ड बनाने वाली पहली एशियाई महिला और दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला हैं. उनके नाम दुनिया के सभी पांच महासागरों में स्विमिंग करने का भी रिकॉर्ड है. भक्ति शर्मा को साल 2010 में 'तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार' से सम्मानित किया गया था.

