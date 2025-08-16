India Richest Village: भारत के इस राज्य में है दुनिया का सबसे अमीर गांव, हर घर में कुबेर का भंडार!

Richest Village Of India: भारत को गांवों का देश कहा जाता है, क्योंकि आज भी देश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत नें कुल गांवों की संख्या लगभग 6,40,867 हैं. गांव का नाम सुनकर अक्सर लोगों के मन में कच्ची सड़के, टूटे-फूटे घर, बुनियादी सुविधाओं की कमी, धूल-मिट्टी, आदि जैसे ख्याल आते हैं. वहीं, इन गांवों में से एक गांव ऐसा है, जो न सिर्फ भारत और एशिया. बल्कि, पूरी दुनिया का सबसे अमीर गांव है. यह गांव कई हाईटेक सिटी के मुकाबले बेहतर हैं और यहां के लोगों का रहन-सहन शहरी लोगों के तुलना में कम नहीं है. इस गांव में बुनियादी सुविधाओं के साथ आधुनिक सुविधाओं की कोई कमी नहीं है. विकास के नाम पर यह गांव पूरी दुनिया के सामने एक उदाहरण है. आइए आपको दुनिया के सबसे अमीर गांव के बारे में बताते हैं.

दुनिया का सबसे अमीर गांव

दुनिया का सबसे अमीर गांव माधापार (Madhapar) है, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है. इस गांव की खासियत है कि यहां लगभग हर गांव में एक करोड़पति हैं. इस गांव के लोगों का स्थानीय बैंकों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा है. माधापार गांव की कुल आबादी लगभग 92,000 हैं और यहां लगभग 7,600 घर हैं. इस गांव की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि केवल एक गांव में 17 बैंकों का ब्रांच मौजूद हैं, जिनमें गांव वालों के 5000 करोड़ रुपये से अधिक जमा हैं.

विकसित समाज

मधापार गांव के अधिकांश परिवारों के सदस्य विदेशों में बसे हुए हैं और काफी अच्छी कमाई करते हैं. यहां तारीफ की बात यह है कि विदेशों में होने के बावजूद वो लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं. उन लोगों ने खुद के विकास और परिवार के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ गांव की प्रगति के लिए हमेशा कदम बढ़ाया. वो हमेशा गांव के विकास के लिए सक्रिय रहें. जहां उन्होंने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इंफ्रास्ट्रचर और सामाजिक कार्यों को अपनी भागीदारी दी और गांव के विकास को अपनी जिम्मेदारी समझे. गांव के लोगों की इसी सोच और मेहनत का परिणाम है कि आज मधापार गांव न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के सामने एक उदाहरण है. जो संदेश देता है कि एक विकसित समाज वही होता है जहां के लोग इसे अपनी जिम्मेदारी समझे और भागीदारी दें.

