World River Day: सिर्फ नील नदी नहीं, ये 2 भी हैं दुनिया की सबसे लंबी नदियां? जानें क्यों मनाया जाता है रिवर डे

World River Day 2025: जब बात आती है दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी नदी की तो पहला नाम नील नदी का आता है जिसकी लंबाई करीब 6,650 किलोमीटर है. अफ्रीका की सबसे प्रमुख और दुनिया की लंबी नदियों में से एक नील नदी है. ये नदी उत्तर-पूर्वी अफ्रीका में बहते हुए भूमध्य सागर में गिरती है. इसके अलावा और भी नदियां हैं जो सबसे लंबी और बड़ी कहलाती हैं. आइए उन नदियों के बारे में जानने के अलावा ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों और कब रिवर डे मनाया जाता है.

कब मनाया जाता है विश्व नदी दिवस?

वर्ल्ड रिवर डे यानी विश्व नदी दिवस हर साल सितंबर महीने में मनाया जाता है. सितंबर के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस मनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विश्व नदी दिवस क्यों मनाया जाता है?

हर साल विश्व नदी दिवस मनाने का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, संरक्षण को बढ़ावा देना, जल संसाधनों की देखभाल और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है. इस दिन का उद्देश्य सभी नदी के महत्व पर प्रकाश डालने का भी है.

किसने की थी विश्व नदी दिवस की स्थापना?

कनाडा के मार्क एंजेलो ने विश्व नदी दिवस और बीसी नदी दिवस की स्थापना की थी. 1980 में विश्व नदी दिवस की शुरुआत कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया नदी दिवस के तौर पर हुई थी. मार्क एंजेलो की कोशियों के वजह साल 2005 में विश्व नदी दिवस को वैश्विक स्तर पर अपनाया गया.

दुनिया की 3 सबसे बड़ी नदियां कौन सी हैं?

दुनिया की 3 सबसे बड़ी नदियां- नील नदी, अमेजन नदी और यांग्त्ज़ी नदी है. कुछ वैज्ञानिक द्वारा अमेजन नदी को सबसे बड़ी नदी माना जाता है, लेकिन नील नदी को सबसे अधिक जल प्रवाह के लिए भी जाना जाता है.

नील नदी क्यों कहलाती है मिस्र का वरदान?

उत्तर पूर्वी अफ्रीका से बहने वाली नील नदी मिस्र की सभ्यता के विकास में खास भूमिका निभाती है और इस वजह नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: वो कौन सा देश जहां 24 घंटे रहता है अंधेरा, क्या जानते हैं इस सवाल का जवाब?