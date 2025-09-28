Advertisement
trendingNow12939700
Hindi Newsशिक्षा

World River Day: सिर्फ नील नदी नहीं, ये 2 भी हैं दुनिया की सबसे लंबी नदियां? जानें क्यों मनाया जाता है रिवर डे

World River Day 2025: हर साल विश्व नदी दिवस को मनाया जाता है, लेकिन क्यों और कब से? आइए इसके अलावा देश की तीन सबसे बड़ी नदी के नाम जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 28, 2025, 10:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

World River Day: सिर्फ नील नदी नहीं, ये 2 भी हैं दुनिया की सबसे लंबी नदियां? जानें क्यों मनाया जाता है रिवर डे

World River Day 2025: जब बात आती है दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी नदी की तो पहला नाम नील नदी का आता है जिसकी लंबाई करीब 6,650 किलोमीटर है. अफ्रीका की सबसे प्रमुख और दुनिया की लंबी नदियों में से एक नील नदी है. ये नदी उत्तर-पूर्वी अफ्रीका में बहते हुए भूमध्य सागर में गिरती है. इसके अलावा और भी नदियां हैं जो सबसे लंबी और बड़ी कहलाती हैं. आइए उन नदियों के बारे में जानने के अलावा ये भी जान लेते हैं कि आखिर क्यों और कब रिवर डे मनाया जाता है.

कब मनाया जाता है विश्व नदी दिवस?

वर्ल्ड रिवर डे यानी विश्व नदी दिवस हर साल सितंबर महीने में मनाया जाता है. सितंबर के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस मनाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विश्व नदी दिवस क्यों मनाया जाता है?

हर साल विश्व नदी दिवस मनाने का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, संरक्षण को बढ़ावा देना, जल संसाधनों की देखभाल और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है. इस दिन का उद्देश्य सभी नदी के महत्व पर प्रकाश डालने का भी है.

किसने की थी विश्व नदी दिवस की स्थापना?

कनाडा के मार्क एंजेलो ने विश्व नदी दिवस और बीसी नदी दिवस की स्थापना की थी. 1980 में विश्व नदी दिवस की शुरुआत कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया नदी दिवस के तौर पर हुई थी. मार्क एंजेलो की कोशियों के वजह साल 2005 में विश्व नदी दिवस को वैश्विक स्तर पर अपनाया गया.

दुनिया की 3 सबसे बड़ी नदियां कौन सी हैं?

दुनिया की 3 सबसे बड़ी नदियां- नील नदी, अमेजन नदी और यांग्त्ज़ी नदी है. कुछ वैज्ञानिक द्वारा अमेजन नदी को सबसे बड़ी नदी माना जाता है, लेकिन नील नदी को सबसे अधिक जल प्रवाह के लिए भी जाना जाता है.

नील नदी क्यों कहलाती है मिस्र का वरदान?

उत्तर पूर्वी अफ्रीका से बहने वाली नील नदी मिस्र की सभ्यता के विकास में खास भूमिका निभाती है और इस वजह नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है. 

ये भी पढ़ें- GK Quiz: वो कौन सा देश जहां 24 घंटे रहता है अंधेरा, क्या जानते हैं इस सवाल का जवाब?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

World River Day

Trending news

'लोगों के खड़े होने के लिए...', चश्मदीदों ने बयां किया करूर भगदड़ पर तबाही का मंजर
Tamil Nadu Stampede
'लोगों के खड़े होने के लिए...', चश्मदीदों ने बयां किया करूर भगदड़ पर तबाही का मंजर
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
Karur Stampede
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
Karur Stampede
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
Vijay Rally Stampede
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
Baba Chaityananda
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
DNA
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
DNA
योगी ने ट्रंप का 'इलाज' भी ढूंढ लिया है! योगी ने पुतिन के साथ कैसी डील की?
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
DNA
मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
pratibha patil
पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर मंत्री का कब्जा, बदमाशों के जरिए कर रहे परेशान
;