World’s Highest Railway Station: दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन; जहां सांस लेना भी मुश्किल, फिर भी दौड़ती हैं ट्रेनें!

रेलवे को दुनिया का सबसे भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है, जो पहाड़ों, रेगिस्तान और बर्फीले इलाकों को भी जोड़ देता है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में सुना है जो बादलों से भी ऊपर बना हो? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और तापमान माइनस डिग्री तक पहुंच जाता है. फिर भी यहां ट्रेनें चलती हैं और यात्री सुरक्षित सफर करते हैं. यह अनोखा स्टेशन तिब्बत में मौजूद है और इसकी इंजीनियरिंग पूरी दुनिया को हैरान कर देती है. आइए जानते हैं आखिर इतनी खतरनाक जगह पर लोग कैसे सुरक्षित रहते हैं और इस स्टेशन में क्या-क्या खास है.

आखिर कहां है दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेशन?

दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन तिब्बत का तांगगुला रेलवे स्टेशन है. यह समुद्र तल से करीब 5,068 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है. अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई की वजह से इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है. यह स्टेशन चीन की मशहूर किंगहाई-तिब्बत रेलवे लाइन का हिस्सा है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइनों में गिना जाता है. अगर भारत की बात करें तो दार्जिलिंग का घूम स्टेशन देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन माना जाता है, लेकिन तांगगुला उससे दोगुने से भी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है.

इतनी ऊंचाई पर खतरा क्यों बढ़ जाता है?

तांगगुला स्टेशन इतनी ऊंचाई पर बना है कि यहां हवा में ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है. ऐसे में लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है और एल्टीट्यूड सिकनेस का खतरा बढ़ जाता है. यहां का तापमान लंबे समय तक शून्य से नीचे रहता है और कई बार हालत बेहद खतरनाक हो जाती है. यही वजह है कि स्टेशन पर ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं माना जाता. अधिकतर ट्रेनें यहां कुछ मिनटों के लिए ही रुकती हैं. इसके बावजूद बर्फ से ढके पहाड़ और तिब्बती पठार का शानदार नजारा यात्रियों को रोमांच से भर देता है.

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यात्रियों को सुरक्षित कैसे रखा जाता है?

तांगगुला स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों को खास तरीके से डिजाइन किया गया है. इन ट्रेनों में ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम लगाया गया है ताकि यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत न हो. कई डिब्बों में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन पोर्ट और नियंत्रित एयर प्रेशर की सुविधा भी दी गई है. इससे यात्रियों के शरीर पर ऊंचाई का असर कम पड़ता है. ट्रेन के अंदर ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे लोग सामान्य तरीके से सफर कर सकें. यही कारण है कि इतनी ऊंचाई और ठंड के बावजूद यात्री सुरक्षित यात्रा कर पाते हैं.

स्टेशन बनाने में क्या रही सबसे बड़ी चुनौती?

तांगगुला रेलवे स्टेशन को बनाना इंजीनियरों के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं था. यह इलाका पर्माफ्रॉस्ट यानी सालभर जमी रहने वाली जमीन से घिरा है. ऐसे में रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्थिर रखना बेहद मुश्किल था. इंजीनियरों ने यहां खास कूलिंग टेक्निक और थर्मल सिस्टम का इस्तेमाल किया ताकि जमीन के पिघलने और जमने का असर पटरियों पर न पड़े. इसके अलावा पर्यावरण और वन्यजीवों का भी खास ध्यान रखा गया. रेलवे लाइन में कई वन्यजीव गलियारे बनाए गए ताकि तिब्बती हिरण जैसे जानवर आसानी से अपने रास्ते पार कर सकें.