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पेरिस शहर से भी बड़ा है दुनिया का ये इकलौता यूनिवर्सिटी कैंपस! 27,000 एकड़ का वो साम्राज्य जहां हॉलीवुड फिल्मों की लगती है लाइन

World's largest university campus bigger than Paris; अमेरिका के जॉर्जिया में स्थित बेरी कॉलेज दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस माना जाता है, जो करीब 27,000 एकड़ में फैला है. जंगल, पहाड़, झील और फार्म से घिरा यह कैंपस पेरिस से भी बड़ा है. इसकी खूबसूरती के कारण यहां कई हॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग भी हो चुकी है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 20, 2026, 08:16 PM IST
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पेरिस शहर से भी बड़ा है दुनिया का ये इकलौता यूनिवर्सिटी कैंपस! 27,000 एकड़ का वो साम्राज्य जहां हॉलीवुड फिल्मों की लगती है लाइन

दुनिया में कई यूनिवर्सिटी अपने शानदार कैंपस और पढ़ाई के लिए मशहूर हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है जिसका कैंपस किसी बड़े शहर से भी ज्यादा विशाल हो? अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी का कैंपस इतना बड़ा है कि उसमें जंगल, पहाड़, झीलें, खेत, चर्च और लंबी सड़कें तक मौजूद हैं. यही नहीं, इस कैंपस की खूबसूरती इतनी मशहूर है कि यहां कई हॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज की शूटिंग भी हो चुकी है. यह यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि किसी छोटे राज्य जैसी दिखाई देती है. दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस आज भी लोगों को हैरान कर देता है. आइए जानते हैं इस अनोखी यूनिवर्सिटी की पूरी कहानी.

आखिर कहां है ये विशाल कैंपस?

दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कैंपस अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में स्थित बेरी कॉलेज का है. यह यूनिवर्सिटी माउंट बेरी नाम की जगह पर मौजूद है, जो रोम शहर के पास पड़ती है. बेरी कॉलेज की स्थापना साल 1902 में मार्था बेरी ने की थी. यह यूनिवर्सिटी अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनियाभर में जानी जाती है. जहां ज्यादातर यूनिवर्सिटियां भीड़भाड़ वाले शहरों में बनी होती हैं, वहीं बेरी कॉलेज चारों ओर जंगलों, पहाड़ियों, नदियों और खुले मैदानों से घिरा हुआ है. यही वजह है कि यहां आने वाले लोग इसे किसी फिल्मी दुनिया जैसा बताते हैं.

कितना बड़ा है ये कैंपस?

बेरी कॉलेज का कैंपस करीब 27,000 एकड़ यानी लगभग 109 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है. यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा कंटिग्युअस यूनिवर्सिटी कैंपस कहा जाता है. इस विशाल इलाके में घने जंगल, पहाड़ियां, घाटियां, खेती की जमीन, छात्रावास, रिसर्च सेंटर और कई शैक्षणिक इमारतें मौजूद हैं. यहां 88 मील से ज्यादा लंबे हाइकिंग ट्रेल्स भी बने हुए हैं. कैंपस इतना बड़ा है कि छात्र एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल और वाहनों का इस्तेमाल करते हैं. पहली नजर में यह किसी यूनिवर्सिटी से ज्यादा एक पूरे शहर जैसा दिखाई देता है.

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पेरिस से भी बड़ा कैसे?

बेरी कॉलेज का कैंपस दुनिया के कई प्रसिद्ध शहरों से भी बड़ा माना जाता है. फ्रांस की राजधानी पेरिस का केंद्रीय इलाका लगभग 105 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जबकि बेरी कॉलेज उससे भी ज्यादा क्षेत्र में मौजूद है. यही नहीं, इटली का मशहूर शहर वेनिस और मालदीव की राजधानी माले भी इस कैंपस से छोटे हैं. एशिया में भी भारत, नेपाल और श्रीलंका के कई छोटे शहरों और नगर क्षेत्रों से इसका आकार बड़ा है. यहां तक कि दुनिया के सबसे छोटे देशों में शामिल वेटिकन सिटी, मोनाको और सैन मरीनो का कुल क्षेत्रफल भी इस कैंपस के सामने बेहद छोटा दिखाई देता है.

कैंपस के अंदर क्या-क्या है?

बेरी कॉलेज सिर्फ क्लासरूम और हॉस्टल तक सीमित नहीं है. इसके अंदर जंगलों के रिजर्व एरिया, झीलें, नदियां, फार्म हाउस, रिसर्च सेंटर और वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र मौजूद हैं. यहां स्पोर्ट्स फैसिलिटी, चर्च, ऐतिहासिक इमारतें और रहने के लिए अलग कम्युनिटी एरिया भी बनाए गए हैं. छात्र यहां पढ़ाई के साथ खेती, पर्यावरण संरक्षण और आउटडोर एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेते हैं. यूनिवर्सिटी प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और पर्यावरण शिक्षा पर काफी जोर देती है. यही वजह है कि यहां का माहौल छात्रों को किताबों के साथ प्रकृति से भी जोड़ता है.

हॉलीवुड फिल्मों की पहली पसंद क्यों?

बेरी कॉलेज का कैंपस अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर के लिए दुनियाभर में मशहूर है. यहां की हरियाली, शांत झीलें और पुराने स्टाइल की इमारतें इसे बेहद खास बनाती हैं. इसी वजह से कई हॉलीवुड फिल्मों और टीवी प्रोडक्शन की शूटिंग यहां हो चुकी है. फिल्ममेकर इस जगह को किसी ड्रीम लोकेशन की तरह देखते हैं. यहां का माहौल इतना शानदार माना जाता है कि पहली बार आने वाले लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं. कई पर्यटक सिर्फ इस यूनिवर्सिटी की खूबसूरती देखने के लिए भी यहां पहुंचते हैं.

छात्रों के लिए कितना खास है ये?

बेरी कॉलेज का माहौल छात्रों को पढ़ाई के साथ बेहतर जीवन अनुभव भी देता है. यहां छात्र प्रकृति के बीच रहकर पढ़ाई करते हैं और मानसिक शांति महसूस करते हैं. कैंपस में आउटडोर एक्टिविटीज, ट्रैकिंग और रिसर्च की सुविधाएं छात्रों को अलग अनुभव देती हैं. यहां की बड़ी लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था इसे खास बनाती हैं. यूनिवर्सिटी छात्रों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें पर्यावरण और समाज से जोड़ने पर भी ध्यान देती है. यही वजह है कि यहां पढ़ने वाले छात्र इस अनुभव को जिंदगी का सबसे यादगार हिस्सा मानते हैं.

क्यों दुनिया में है इतनी चर्चा?

बेरी कॉलेज सिर्फ अपने आकार की वजह से नहीं, बल्कि अपनी अनोखी पहचान की वजह से भी दुनियाभर में चर्चा में रहता है. यह यूनिवर्सिटी शिक्षा, प्रकृति और आधुनिक सुविधाओं का शानदार मेल मानी जाती है. इतना विशाल कैंपस होने के बावजूद यहां की व्यवस्था बेहद व्यवस्थित है. दुनिया के कई लोग इस कैंपस को देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी भी हो सकती है. यही कारण है कि बेरी कॉलेज आज दुनिया के सबसे अनोखे और खूबसूरत यूनिवर्सिटी कैंपस में गिना जाता है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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