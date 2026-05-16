Paper Leak Law: यहां पेपर लीक को लेकर सख्त कानून, पकड़े जाने पर मिलती है मौत की सजा!

World Strict Paper Leak Law Country: क्या आप ऐसी परीक्षा का नाम जानते हैं जो दुनिया की सबसे कठिन और प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाओं में से एक है? यहां पर परीक्षा को लेकर इतने सख्त नियम है कि अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक करता पकड़ा जाता है तो उसे सीधा मौत की सजा मिलती है, आइए जानते हैं.
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World Strict Paper Leak Law Country: दुनिया भर में NEET पेपर लीक मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. एजुकेशन सिस्टम से लेकर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली तक पर सवाल उठ रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में लगातार सामने आए पेपर लीक मामलों ने मेडिकल छात्रों और अभिभावकों की चिंताएं बढ़ा दी हैं. इसी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अगले साल से NEET परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड कराने का फैसला लिया है, ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके. वहीं, कानूनी प्रावधानों की बात करें तो NEET पेपर लीक में शामिल दोषियों को जेल की सजा के साथ करोड़ों रुपये तक का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है. दुनिया के कई देशों में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं. अलग-अलग देशों में पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी से निपटने के लिए अलग कानूनी व्यवस्था लागू हैं. एक ऐसा देश है जहां अगर कोई पेपर लीक मामले में दोषी पाया गया तो उसे सीधा मौत की सजा दी जाती है.
दुनिया की सबसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम की अगर बात की जाए तो वो चीन की गाओकाओ (Gaokao) परीक्षा है. इस परीक्षा के लिए प्रश्नपत्रों को सेना की निगरानी में तैयार किया जाता है और प्रश्नपत्र की प्रिंटिंग भी गोपनीय तरीके से होती है. परीक्षा आयोजित करने की तिथि से कई महीने पहले, विशेषज्ञों और शिक्षकों की एक टीम को ऐसी जगह ले जाया जाता है जहां उनका संपर्क बाहर के लोगों से नहीं होता है और वहां मोबाइल फोन भी नहीं लेकर जा सकते हैं.
गाओकाओ परीक्षा के प्रश्नपत्र की छपाई जेल के ही प्रिंटिंग प्रेस में की जाती है. सेनाओं की कड़ी सुरक्षा के बीच प्रिंटिंग होती है और कर्मचारियों को भी बाहर जाने नहीं दिया जाता है. परीक्षा खत्म होने के बाद ही उन्हें बाहर जाने की अनुमति मिलती है. इतना ही नहीं, प्रश्नपत्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए GPS लगे होते हैं और सशस्त्र पुलिस बलों के जरिए पेपर को भेजा जाता है.
चीन में गाओकाओ परीक्षा का पेपर लीक करने वालों के लिए सख्त नियम है. अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करता दोषी पाया गया तो उसे 7 साल या उम्रकैद की सजा हो सकती है. कुछ दुर्लभ मामलों में यहां दोषियों को मौत की सजा भी दी जा सकती है. यहां लोगों के मन में इस कानून के चलते एक डर बना रहता है.
सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, बल्कि नकल करने वालों के खिलाफ भी यहां सख्त कानून लागू हैं. अगर कोई छात्र परीक्षा में चीटिंग करते पकड़ा जाता है, तो कानूनी प्रावधानों के तहत उसे अगले 3 सालों तक किसी भी राष्ट्रीय परीक्षा में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जा सकता है.
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