/Foreign Universities in India: भारत में खुलेंगे दुनिया के टॉप विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस, UGC ने 15 संस्थानों को दी मंजूरी

Foreign Universities in India: विदेशी डिग्री चाह रखने वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज है. भारत रहकर भी विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं और वहां की डिग्री हासिल कर सकते हैं. आमतौर पर दूसरे देश जाने पर होने वाले खर्च और तमाम दस्तावेजों की जरूरत के कारण कई छात्रों का विदेश जाकर पढ़ने का सपना अधूरा रह जाता है. हालांकि, अब उन छात्रों के लिए शानदार अवसर भारत में ही हैं और वो विदेशी डिग्री को भारत में पढ़कर भी हासिल कर सकते हैं.