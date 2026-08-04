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Foreign Universities in India: भारत में खुलेंगे दुनिया के टॉप विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस, UGC ने 15 संस्थानों को दी मंजूरी

Foreign Universities in India: भारत में रहकर भी अब विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल सकती है, क्योंकि यूजीसी की ओर से 15 संस्थानों को मंजूरी दी गई है जिसके तहत दुनिया के टॉप विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस खुलेंगे, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 04, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:44 AM IST
Foreign Universities in India: भारत में खुलेंगे दुनिया के टॉप विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस, UGC ने 15 संस्थानों को दी मंजूरी
Image Credit: Foreign Universities in India

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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