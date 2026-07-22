Leak Proof Exams: लाखों छात्र, फिर भी नहीं होता पेपर लीक! जानिए चीन के 'गाओकाओ' और कोरिया के 'सुनेउंग' परीक्षा सिस्टम का राज

Toughest Exams Leak Proof Reasons: नीट पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. पिछले कुछ सालों में भारत में नीट के अलावा अन्य बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक होने के मामलों ने छात्रों के बीच चिंता बढ़ा दी है. लाखों उम्मीदवारों की मेहनत कुछ लोगों की गलत हरकतों की वजह से प्रभावित हो जाती है. ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी यही स्थिति होती है?
बात करें सबसे बड़ी और कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तो इसके लिए चीन और दक्षिण कोरिया को जाना जाता है. दोनों देश की ओर से सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है जिसमें हर साल लाखों छात्र शामिल होते हैं. इसके बावजूद पेपर लीक जैसी घटनाएं बेहद दुर्लभ हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह इन देशों की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, सख्त कानून और परीक्षा प्रक्रिया में अपनाई गई आधुनिक तकनीक है.
चीन की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा को गाओकाओ (Gaokao) कहा जाता है. ये परीक्षा हर साल जून में आयोजित होती है और इसे दुनिया की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में गिना जाता है. हर साल लगभग 1.3 से 1.4 करोड़ छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं. गाओकाओ का प्रदर्शन ही तय करता है कि छात्र को किस विश्वविद्यालय में दाखिला मिलेगा. इसलिए चीन में इस परीक्षा का महत्व बेहद अधिक है.
1. प्रश्नपत्रों की कड़ी सुरक्षा
प्रश्नपत्र तैयार होने के बाद उन्हें अत्यधिक सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है. इन स्ट्रॉन्ग रूम में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होती है. सिर्फ अधिकृत अधिकारियों को ही प्रवेश की अनुमति होती है.
2. सुरक्षित परिवहन
परीक्षा से पहले प्रश्नपत्रों को पुलिस सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है. पूरे रास्ते उनकी निगरानी की जाती है जिससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना न रहे.
3. हाई-टेक निगरानी
कई परीक्षा केंद्रों पर फेस रिकग्निशन, मेटल डिटेक्टर, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और AI आधारित कैमरों का उपयोग किया जाता है. इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सकती है.
4. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर रोक
मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ईयरफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूरी तरह प्रतिबंधित रहते हैं. कई जगह मोबाइल नेटवर्क को भी अस्थायी रूप से नियंत्रित किया जाता है जिससे कोई जानकारी बाहर या अंदर न जा सके.
5. सख्त सजा
अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक करने, नकल कराने या परीक्षा में धोखाधड़ी करने का दोषी पाया जाता है तो उसे भारी जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है. चीन में परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी को गंभीर अपराध माना जाता है.
दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा सुनेउंग कहलाती है. हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा में शामिल होते हैं. इस दिन पूरे देश का माहौल बदल जाता है जिससे परीक्षा शांतिपूर्ण और बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके.
1. देशभर में खास व्यवस्था
परीक्षा के दिन सरकारी कार्यालयों, कई निजी संस्थानों और स्कूलों के समय में बदलाव किया जाता है जिससे ट्रैफिक कम रहे और छात्र समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें.
2. उड़ानों का समय बदला जाता है
अंग्रेजी के लिसनिंग टेस्ट के दौरान कुछ समय के लिए विमान उड़ान भरने और उतरने पर रोक या समय में बदलाव किया जाता है ताकि परीक्षा केंद्र में किसी तरह का शोर न पहुंचे.
3. पुलिस और प्रशासन की मदद
अगर कोई छात्र रास्ते में फंस जाए तो पुलिस उसे गश्ती वाहन या मोटरसाइकिल से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में मदद करती है.
4. कड़ी सुरक्षा
प्रश्नपत्रों को सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाता है. परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा जांच, पहचान सत्यापन और लगातार निगरानी की व्यवस्था रहती है.
भारत में भी हर साल करोड़ों छात्र बोर्ड, प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं में शामिल होते हैं. हाल के वर्षों में पेपर लीक की घटनाओं ने परीक्षा सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं. विशेषज्ञों के अनुसार अगर प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को अधिक बनाया जाए, तकनीक का बेहतर इस्तेमाल हो, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और दोषियों को तेजी से कड़ी सजा मिले, तो पेपर लीक जैसी घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है.