Leak Proof Exams: लाखों छात्र, फिर भी नहीं होता पेपर लीक! जानिए चीन के 'गाओकाओ' और कोरिया के 'सुनेउंग' परीक्षा सिस्टम का राज

Toughest Exams Leak Proof Reasons: नीट पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. पिछले कुछ सालों में भारत में नीट के अलावा अन्य बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक होने के मामलों ने छात्रों के बीच चिंता बढ़ा दी है. लाखों उम्मीदवारों की मेहनत कुछ लोगों की गलत हरकतों की वजह से प्रभावित हो जाती है. ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी यही स्थिति होती है?