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Leak Proof Exams: लाखों छात्र, फिर भी नहीं होता पेपर लीक! जानिए चीन के 'गाओकाओ' और कोरिया के 'सुनेउंग' परीक्षा सिस्टम का राज

Toughest Exams Leak Proof Reasons: कभी सोचा है कि चीन की Gaokao और दक्षिण कोरिया की सुनेउंग परीक्षा दुनिया भर में सबसे कठिन होने के बाद भी कैसे लीक प्रूफ परीक्षाओं में से एक है? आइए जानते हैं कि दोनों देशों की ओर से क्या-क्या इंतजाम किए जाते हैं जिससे पेपल लीक होने की संभावना बेहद कम है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 22, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 12:47 PM IST
Leak Proof Exams: लाखों छात्र, फिर भी नहीं होता पेपर लीक! जानिए चीन के 'गाओकाओ' और कोरिया के 'सुनेउंग' परीक्षा सिस्टम का राज
Image Credit: Toughest Exams Leak Proof Reasons

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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