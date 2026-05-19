World Toughest Exam: दुनिया की सबसे कठिन और लंबी परीक्षा, 13 घंटे तक कोई ब्रेक नहीं; चारों तरफ ताले!

World Toughest Exam: भारत में यूपीएससी समेत नीट और अन्य प्रवेश परीक्षा को सबसे कठिन बताया जाता है लेकिन अगर बात करें दुनिया में सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा की तो उस लिस्ट में सबसे पहला नाम दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाली परीक्षा का आता है. यहां एक दिन में करीब 8 से 13 घंटे तक चलने वाली परीक्षा आयोजित की जाती है. इतना ही नहीं, इन 13 घंटों में छात्रों को एग्जाम हॉल से बाहर तक जाने की परमिशन नहीं होती है. आइए दुनिया की सबसे लंबी परीक्षा के बारे में जानते हैं.

दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा कौन सी है?

दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा का नाम CSAT या सुनेउंग है. इस परीक्षा को साउथ कोरिया में आयोजित कराया जाता है जो कि एक नेशनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस परीक्षा है. हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को सीएसएटी परीक्षा का आयोजन होता है. इसमें लाखों की संख्या में युवा शामिल होते हैं.

8 से 13 घंटे चलती है परीक्षा

दुनिया की सबसे लंबी CSAT या सुनेउंग परीक्षा आमतौर पर 9 घंटे तक चलती है. सामान्य छात्रों के लिए परीक्षा का समय 9 घंटे तक का है लेकिन 13 घंटे तक नेत्रहीन छात्रों के लिए इस परीक्षा को आयोजित किया जाता है. इस परीक्षा में 5 सेक्शन होते हैं जिसे समय सीमा के अंदर पूरा करना होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

दृष्टिबाधित छात्रों के ब्रेल में प्रश्न पत्र

सुनेउंग परीक्षा में दृष्टिबाधित छात्रों के लिए स्पेशल तरीके से प्रश्न पत्र तैयार होता है. जिन छात्रों को नजर नहीं आता उनके लिए ब्रेल में प्रश्न पत्र होता है जिस वजह एक मोटी किताब की तरह प्रश्न पत्र दिखाई देता है और स्टूडेंट्स को उसे पढ़ने में ही काफी समय लग जाता है. स्टूडेंट्स को कंप्यूटर डिवाइस की भी अनुमति मिली होती है लेकिन फिर भी छात्रों को समस्या होती है.

अलग-अलग सब्जेक्ट्स से 200 सवाल

सुनेउंग परीक्षा में कोरियाई भाषा समेत अंग्रेजी, मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस और एक अतिरिक्त विषय संबंधित करीब 200 सवाल पूछे जाते हैं. इस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र कई साल तक इसकी तैयारी करते हैं. यहां पर परीक्षा देने आने वाले छात्रों को एग्जाम टाइम पूरा होने तक बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती है.

हवाई जहाज से लेकर गाड़ियों पर भी रोक

इस परीक्षा के दिन साउथ कोरिया में सब कुछ रोक दिया जाता है. यहां पर छात्रों को समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए बस और अन्य वाहनों की सुविधा और पुलिस तैनात किए जाते हैं. ऑफिस लेट से खुलते हैं और जल्द बंद हो जाते हैं जिससे ट्रैफिक पर काबू पाया जा सकता है. इतना ही नहीं, परीक्षा के दौरान हवाई जहाजों की उड़ान पर भी रोक लगा दी जाती है जिससे किसी तरह की कोई आवाज न आए और स्टूडेंट्स को समस्या न हो. पूरे एग्जाम हॉल में सन्नाटा बना रहता है. एक अलग ही तनाव के साथ एग्जाम आयोजित होता है.

ये भी पढ़ें- China Marketing Strategy: क्या है ‘व्हाइट मंकी’ की नौकरी? फर्जी डॉक्टर, वकील से लेकर प्रोफेसर की आड़ में ब्रांड बना रहा चीन