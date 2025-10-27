Advertisement
स्कूल है या 7-स्टार पैलेस! दुनिया का सबसे महंगा School, जहां पढ़ते हैं 50 देशों के बच्चे और फीस ऐसी कि बड़े-बड़ों के पसीने छूट जाएं!

Worlds Most Expensive School: दुनिया का सबसे आलीशान और महंगा स्कूल इंस्टीट्यूट ले रोजी, स्विट्जरलैंड में है, जिसे 'स्कूल ऑफ किंग्स' भी कहते हैं. इसकी फीस ₹1 करोड़ सालाना से भी ज्यादा है. यहां शाही परिवारों और अरबपतियों के बच्चे पढ़ते हैं. स्कूल साल में दो बार कैंपस बदलता है. एक झील के पासश और दूसरा बर्फीले पहाड़ (गस्टाड) पर. घुड़सवारी, याचिंग और बेहतरीन शिक्षा यहां की खासियतें हैं.

Oct 27, 2025
Most Expensive School in the world: क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा स्कूल कहां है और इसकी फीस कितनी है? यह है इंस्टीट्यूट ले रोज़ी, जो स्विट्जरलैंड की खूबसूरत झीलों और पहाड़ों के पास स्थित है. इसे "स्कूल ऑफ किंग्स" भी कहा जाता है, क्योंकि यहां दुनिया भर के बड़े राजघरानों, अरबपतियों और बड़े-बड़े नेताओं के बच्चे पढ़ने आते हैं. इसकी सालाना फीस ₹1 करोड़ से भी ज्यादा है. यह स्कूल केवल पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि एक शानदार लाइफस्टाइल और बेहतरीन सुविधाओं के लिए जाना जाता है. इस स्कूल की सबसे खास बात यह है कि यहां बहुत ही सीमित संख्या में छात्रों को एडमिशन मिलता है, जिससे हर बच्चे पर बराबर ध्यान दिया जा सके.

दुनिया का सबसे महंगा स्कूल
इंस्टीट्यूट ले रोजी एक ऐसा स्कूल है, जो किसी 7-स्टार होटल से कम नहीं लगता. यह स्कूल 1880 में शुरू हुआ था. यानी यह काफी पुराना और फेमस है. यह लेक जिनेवा के पास एक शानदार जगह पर बना हुआ है, जिसका कैंपस करीब 28 हेक्टेयर में फैला है. इसे देखकर लगता है जैसे यह किसी राजा या रानी का महल हो.

करोड़ों की फीस और रॉयल स्टूडेंट
इस स्कूल की सालाना फीस 1,30,000 डॉलर (लगभग ₹1 करोड़ 30 लाख) से भी ज्यादा है. इतनी महंगी फीस इसलिए है, क्योंकि यहां बच्चों को हर वो सुविधा दी जाती है, जिसकी कोई कल्पना कर सकता है. यहां पढ़ने वाले बच्चे, जिन्हें 'रोजियन' कहा जाता है, 50 से ज्यादा देशों से आते हैं. स्कूल यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी एक देश के 10% से ज्यादा छात्र न हों, जिससे क्लासरूम में हमेशा अंतर्राष्ट्रीय माहौल बना रहे.

शानदार और अनोखी सुविधाएं
ले रोजी की सुविधाएं काफी हैरान कर देने वाली हैं. यहां बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि हर तरह से हुनरमंद बनाया जाता है.

घोड़े की सवारी (हॉर्स राइडिंग)
कूल के पास अपने 20 से ज्यादा बेहतरीन घोड़े और अस्तबल हैं, जहां बच्चे घुड़सवारी सीखते हैं.

खेलकूद
यहां एक ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल, 18-होल का गोल्फ कोर्स, गो-कार्ट ट्रैक और 38 फुट की याच (छोटी नाव) भी है, जिसका इस्तेमाल बच्चे लेक जिनेवा में सेलिंग के लिए करते हैं. साथ ही बच्चों के लिए 25 से ज्यादा तरह के खेल खेलने का मौका होता है.

आर्ट और कल्चर
स्कूल में एक वर्ल्ड क्लास आर्ट कॉम्प्लेक्स है, जहां थिएटर, डांस और म्यूजिक की ट्रेनिंग दी जाती है.

दो कैंपस की खासियत
यह स्कूल साल में दो बार अपना कैंपस बदलता है. गर्मी और पतझड़ के महीने लेक जिनेवा के पास वाले कैंपस में पढ़ाई होती है, जबकि सर्दियों में छात्र स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिसॉर्ट गस्टाड (Gstaad) में चले जाते हैं. वहां वे स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग सीखते हैं. इससे उन्हें सालभर बेहतरीन मौसम का मजा मिलता है.

पढ़ाई का तरीका
ले रोजी में पढ़ाई का तरीका बहुत खास है. यहां एक टीचर के पास औसतन केवल 5 छात्र होते हैं, जिसका मतलब है कि हर बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जाता है. क्लास में छात्रों की संख्या भी 20 से कम होती है. यहां इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं में पढ़ाई होती है. स्कूल का मकसद बच्चों को सिर्फ अच्छे नंबर दिलाना नहीं, बल्कि उनकी हर तरह की बुद्धि (मल्टीपल इंटेलिजेंस) को विकसित करना है.

Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है.

worlds most expensive school Education

