XAT 2026 रिस्पॉन्स शीट और आंसर-की जारी, xatonline.in से आसानी से करें डाउनलोड

XAT 2026 Response Sheet OUT: जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट (XLRI) ने आज, 6 जनवरी 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (XAT) 2026 की प्रोवेंजियल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद XAT 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम पुस्तिका PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, कैंडिडेट्स को आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के लिए XAT ID और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन हुई थी परीक्षा

XLRI की ओर से XAT 2026 परीक्षा का आयोजन 4 जनवरी, 2026 को देशभर के निर्धारित 109 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया था. वहीं, जारी आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट के माध्यम से उम्मीदवार अब अपने स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें, XAT एक राष्ट्रीय स्तर की प्रबंधन प्रवेश परीक्षा है, जिसे XLRI, जमशेदपुर द्वारा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) / पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (PGDM) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है.

ऐसे डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट:

XAT 2026 रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट xatonline.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर रिस्पॉन्स शीट आपके स्क्रीन पर PDF फॉर्मेट में खुल जाएगा.

रिस्पॉन्स शीट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिस्पॉन्स शीट का प्रिंट आउट निकाल लें.

XAT 2026 रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

