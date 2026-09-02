/300 साल पुराना है Yale University का भारत से रिश्ता, जानिए मद्रास से अमेरिका तक कैसे पहुंची यह कहानी

दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में शामिल Yale University का भारत से संबंध आज से नहीं, बल्कि 300 साल से भी ज्यादा पुराना है. इस कहानी का केंद्र हैं Elihu Yale, एक ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी, जिन्होंने अपने करियर का महत्वपूर्ण हिस्सा भारत में बिताया. दिलचस्प बात यह है कि Yale University की स्थापना Elihu Yale ने नहीं की थी. इसके बावजूद उनके योगदान के सम्मान में एक अमेरिकी कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा गया, जो आगे चलकर दुनिया की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में बदल गया.
येल सेंटर फॉर ब्रिटिश आर्ट के अनुसार, Elihu Yale वर्ष 1672 में मद्रास, यानी आज के चेन्नई पहुंचे थे. उस समय वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे. भारत में उनका करियर धीरे-धीरे आगे बढ़ा और आखिरकार वह Fort St George के Governor बने. उन्होंने 1687 से 1692 तक इस पद पर काम किया. उस दौर में Fort St George मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख केंद्र था.
भारत में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान Elihu Yale ने काफी संपत्ति अर्जित की. हालांकि, उनकी संपत्ति की कहानी केवल व्यापारिक सफलता तक सीमित नहीं थी. Yale University से जुड़े ऐतिहासिक शोध के मुताबिक, उनकी संपत्ति का एक हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलामों के व्यापार में उनकी भागीदारी और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से भी जुड़ा था. इसलिए Yale की विरासत को समझते समय उनके योगदान के साथ इस औपनिवेशिक इतिहास को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
भारत से वापस इंग्लैंड लौटने के बाद Elihu Yale अमेरिका के Connecticut में स्थापित Collegiate School of Connecticut के महत्वपूर्ण समर्थक बन गए. यह संस्थान 1701 में स्थापित हुआ था और 1716 में स्थायी रूप से New Haven में स्थानांतरित हुआ. इसके बाद 1718 में Yale ने कॉलेज को एक बड़ा उपहार भेजा. इसमें 417 किताबें, King George I का एक चित्र, शाही प्रतीक और सामान की नौ गांठें शामिल थीं.
Elihu Yale के इस दान में भारत की मौजूदगी खास तौर पर ध्यान खींचती है. Yale के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार भेजे गए सामान में भारत से आए वस्त्र भी शामिल थे. Yale Globalist के एक विवरण में इस खेप में भारतीय कपड़ों की तीन गांठों का विशेष उल्लेख मिलता है. यानी भारत से जुड़ी वस्तुएं अप्रत्यक्ष रूप से उस संस्थान की शुरुआती आर्थिक कहानी का हिस्सा बनीं, जिसे बाद में Yale College के नाम से जाना गया.
यह इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है. आम धारणा के विपरीत, Elihu Yale ने Yale University की स्थापना नहीं की थी. Collegiate School of Connecticut की स्थापना 1701 में हो चुकी थी. यानी संस्थान पहले से मौजूद था और Yale का जन्म भी उसके स्थापित होने के बाद हुआ था. वर्ष 1718 में Elihu Yale के योगदान के सम्मान में इसका नाम Yale College रखा गया. बाद में यही संस्थान विकसित होकर Yale University बना.
Yale द्वारा भेजे गए सामान को बेचकर प्राप्त धन कॉलेज की इमारत के निर्माण में लगाया गया. ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार, इन सामानों की बिक्री Boston में 562 पाउंड और 12 शिलिंग में हुई. यह रकम Yale द्वारा अनुमानित 300 पाउंड के मूल्य से काफी अधिक थी. वहीं, किताबों और King George I के चित्र को संस्थान ने अपने पास सुरक्षित रखा.
कॉलेज के Trustees ने Elihu Yale के योगदान को देखते हुए संस्थान का नाम उनके सम्मान में रखने का फैसला किया. इसके पीछे केवल सम्मान ही नहीं, बल्कि भविष्य में और अधिक आर्थिक सहयोग मिलने की उम्मीद भी थी. इस तरह Yale का नाम उस कॉलेज की पहचान का स्थायी हिस्सा बन गया. समय के साथ यही नाम दुनिया की उच्च शिक्षा की सबसे चर्चित संस्थागत पहचानों में शामिल हो गया.
Yale University की यह कहानी केवल एक विश्वविद्यालय के नामकरण की कहानी नहीं है. यह भारत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, औपनिवेशिक व्यापार, भारतीय वस्त्रों और शुरुआती अमेरिकी उच्च शिक्षा के बीच बने ऐतिहासिक संबंध को भी सामने लाती है. Elihu Yale की संपत्ति और उनके योगदान को लेकर इतिहास में सकारात्मक और विवादित दोनों पहलू मौजूद हैं. इसलिए इस विरासत को समझने के लिए उनके दान के साथ उस औपनिवेशिक व्यवस्था को भी देखना जरूरी है, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति बनाई.
मद्रास में शुरू हुई Elihu Yale की कहानी और अमेरिका में Yale College के नामकरण के बीच तीन सदियों से ज्यादा का अंतर है. आज Yale University दुनिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों में गिनी जाती है, लेकिन उसके नाम के पीछे छिपी यह कहानी बताती है कि वैश्विक संस्थानों का इतिहास अक्सर अलग-अलग देशों, व्यापारिक नेटवर्क और औपनिवेशिक दौर की घटनाओं से जुड़ा होता है. भारत से शुरू हुआ Elihu Yale का सफर आखिरकार एक ऐसे नाम का हिस्सा बना, जिसे आज पूरी दुनिया Yale University के रूप में जानती है.