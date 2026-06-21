सदियों पुरानी भारतीय विरासत योग आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुकी है. एक समय था जब कुछ लोग योग को केवल एक विशेष धर्म या संस्कृति से जोड़कर देखते थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), सऊदी अरब, कतर और अन्य खाड़ी देशों में योग को स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा रहा है. यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग की वैश्विक लोकप्रियता एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है.
इस सवाल का जवाब अब साफ तौर पर ‘हां’ है. खाड़ी देशों के कई स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में योगा टीचर्स और वेलनेस इंस्ट्रक्टर्स की नियुक्तियां की जा रही हैं. इन संस्थानों का मानना है कि योग छात्रों में एकाग्रता बढ़ाने, तनाव कम करने और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. इसलिए इसे खेल और फिटनेस गतिविधियों के रूप में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जा रहा है.
पिछले कुछ वर्षों में खाड़ी देशों की शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और कतर जैसे देशों में योग को अब धार्मिक गतिविधि नहीं बल्कि वैज्ञानिक और स्वास्थ्य आधारित अभ्यास माना जाता है. कई शिक्षण संस्थानों ने अपने स्पोर्ट्स और वेलनेस प्रोग्राम में योग को शामिल किया है. इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है.
यूएई आज दुनिया के सबसे बड़े वेलनेस और फिटनेस बाजारों में शामिल हो चुका है. दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में योग स्टूडियो, फिटनेस सेंटर और इंटरनेशनल स्कूल लगातार बढ़ रहे हैं. इसके साथ ही प्रशिक्षित योगा टीचर्स की मांग भी तेजी से बढ़ी है. कई संस्थान योग को नियमित गतिविधि के रूप में चला रहे हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं.
रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई में नए या सामान्य अनुभव वाले योगा इंस्ट्रक्टर्स को हर महीने लगभग 3,600 से 6,300 दिरहम तक वेतन मिल सकता है. भारतीय मुद्रा में यह राशि करीब 85 हजार रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये प्रति माह तक बैठती है. इसके अलावा कई संस्थान स्वास्थ्य बीमा, आवास भत्ता और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराते हैं.
दुबई में अनुभव और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र रखने वाले योगा टीचर्स की कमाई और भी ज्यादा होती है. प्रतिष्ठित स्कूल, वेलनेस सेंटर और निजी संस्थान ऐसे प्रशिक्षकों को 7,000 दिरहम या उससे अधिक मासिक वेतन दे सकते हैं. वहीं हाई-प्रोफाइल परिवारों के लिए निजी योग ट्रेनर के रूप में काम करने वाले प्रशिक्षक प्रति घंटे के हिसाब से भी अच्छी कमाई करते हैं.
सऊदी अरब में भी योग को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सरकार ने योग को आधिकारिक रूप से खेल गतिविधि के रूप में मान्यता दी है. इसके बाद विश्वविद्यालय परिसरों, फिटनेस सेंटरों और कुछ स्कूलों में योग कक्षाएं शुरू हुई हैं. यहां काम करने वाले अनुभवी योगा टीचर्स की मासिक आय भी यूएई के समान स्तर तक पहुंच सकती है. यह दर्शाता है कि योग अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक रोजगार और स्वास्थ्य उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है.