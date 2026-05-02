Advertisement
trendingNow13201092
Hindi Newsशिक्षाJEE Advanced 2026: आ गया है आखिरी समय? आज रात के बाद नहीं भर पाएंगे जेईई एडवांस का फॉर्म; देखें पूरी डिटेल

JEE Advanced 2026: आ गया है आखिरी समय? आज रात के बाद नहीं भर पाएंगे जेईई एडवांस का फॉर्म; देखें पूरी डिटेल

JEE Advanced 2026 registration form last date: जेईई एडवांस्ड 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने का आज आखिरी दिन है, जिसमें जेईई मेन पास करने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस साल परीक्षा का आयोजन 17 मई को आईआईटी रुड़की द्वारा किया जाएगा और इसके एडमिट कार्ड 11 मई से उपलब्ध होंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 02, 2026, 08:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JEE Advanced 2026: आ गया है आखिरी समय? आज रात के बाद नहीं भर पाएंगे जेईई एडवांस का फॉर्म; देखें पूरी डिटेल

JEE Advanced 2026 registration form last date: इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. आज जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है. जो छात्र जेईई मेन पास कर चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इस साल परीक्षा का आयोजन आईआईटी रुड़की द्वारा किया जा रहा है. आवेदन की प्रक्रिया 23 अप्रैल सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी. ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उन्हें तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना चाहिए.

इस बार जेईई एडवांस्ड परीक्षा 17 मई 2026 को आयोजित की जाएगी. आवेदन पूरा करने के लिए छात्रों को निर्धारित शुल्क जमा करना जरूरी है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 3200 रुपये रखा गया है. वहीं महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के लिए यह शुल्क 1600 रुपये है. फीस जमा करने की अंतिम तारीख 4 मई तय की गई है. इसलिए छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें.

क्या होनी चाहिए योग्यता?

योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का जन्म 1 अक्टूबर 2001 या उसके बाद होना चाहिए. आरक्षित वर्ग के छात्रों को पांच साल की छूट दी गई है. छात्र केवल लगातार दो साल में दो बार ही जेईई एडवांस्ड दे सकते हैं. साथ ही यह भी जरूरी है कि उन्होंने 12वीं की परीक्षा पहली बार 2025 या 2026 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ दी हो. जो छात्र पहले से किसी आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं वे इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते.

Add Zee News as a Preferred Source

ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी. इसमें दो पेपर होंगे और दोनों देना अनिवार्य है. हर पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से सवाल पूछे जाएंगे. सभी पेपर की अवधि तीन घंटे होगी. दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा और उन्हें चार घंटे का समय मिलेगा. एडमिट कार्ड 11 मई शाम 5 बजे से उपलब्ध होगा और 17 मई दोपहर 2:30 बजे तक डाउनलोड किया जा सकेगा.

कैसे होगा आवेदन?

आवेदन करने की प्रक्रिया भी आसान रखी गई है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं ड वहां रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद जेईई मेन 2026 का एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें. फिर अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और ऑनलाइन फीस जमा करें. अंत में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Jee advanced 2026

Trending news

बंगाल चुनाव में ट्विस्ट! री-पोलिंग से बढ़ा सियासी तापमान, सुप्रीम कोर्ट पहुंची TMC
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव में ट्विस्ट! री-पोलिंग से बढ़ा सियासी तापमान, सुप्रीम कोर्ट पहुंची TMC
परमाणु से बच्चों की सुरक्षा? जंग के बीच ईरान ने दिखाई वो चीज, जो 5 देशों के पास है
iran us war
परमाणु से बच्चों की सुरक्षा? जंग के बीच ईरान ने दिखाई वो चीज, जो 5 देशों के पास है
हिजबुल्‍लाह का कबूलनामा- ISI को भेजी थी RSS के दफ्तरों की लोकेशन
hizbullah
हिजबुल्‍लाह का कबूलनामा- ISI को भेजी थी RSS के दफ्तरों की लोकेशन
अपनी नाक यहां मत अड़ाओ! जामिया पर ज्ञान देने वाले पाकिस्तान को J&K के छात्रों ने धोया
jamia protests
अपनी नाक यहां मत अड़ाओ! जामिया पर ज्ञान देने वाले पाकिस्तान को J&K के छात्रों ने धोया
बंगाल में आज फिर डाले जा रहे वोट, इधर SC में ममता...काउंटिंग से पहले क्या हैं हालात?
Mamata Banerjee
बंगाल में आज फिर डाले जा रहे वोट, इधर SC में ममता...काउंटिंग से पहले क्या हैं हालात?
गर्मी के बीच बारिश और तेज हवाओं का 'ट्विस्ट', वीकेंड पर कैसा रहने वाला है मौसम?
weather update
गर्मी के बीच बारिश और तेज हवाओं का 'ट्विस्ट', वीकेंड पर कैसा रहने वाला है मौसम?
कैसे कबाड़ से सीधा दुनियाभर में धूम मचा रही ब्रह्मोस मिसाइल? जानें पूरी कहानी
DNA
कैसे कबाड़ से सीधा दुनियाभर में धूम मचा रही ब्रह्मोस मिसाइल? जानें पूरी कहानी
बंगाल में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने का क्या मतलब? प्रोटेस्ट में छिपी कोई स्क्रिप्ट!
DNA
बंगाल में स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने का क्या मतलब? प्रोटेस्ट में छिपी कोई स्क्रिप्ट!
अब टोल पर नहीं लगेगा ब्रेक! कैमरा देखेगा गाड़ी, खुद काट लेगा फास्टैग से पैसा
DNA
अब टोल पर नहीं लगेगा ब्रेक! कैमरा देखेगा गाड़ी, खुद काट लेगा फास्टैग से पैसा
क्या अमेरिका तक पहुंच सकती है भारत की अग्नि 6? दुनिया के कितने देश आते हैं जद में
Agni-6 Missile
क्या अमेरिका तक पहुंच सकती है भारत की अग्नि 6? दुनिया के कितने देश आते हैं जद में