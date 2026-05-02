JEE Advanced 2026: आ गया है आखिरी समय? आज रात के बाद नहीं भर पाएंगे जेईई एडवांस का फॉर्म; देखें पूरी डिटेल

JEE Advanced 2026 registration form last date: इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. आज जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस्ड 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है. जो छात्र जेईई मेन पास कर चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इस साल परीक्षा का आयोजन आईआईटी रुड़की द्वारा किया जा रहा है. आवेदन की प्रक्रिया 23 अप्रैल सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी. ऐसे में जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है उन्हें तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना चाहिए.

इस बार जेईई एडवांस्ड परीक्षा 17 मई 2026 को आयोजित की जाएगी. आवेदन पूरा करने के लिए छात्रों को निर्धारित शुल्क जमा करना जरूरी है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 3200 रुपये रखा गया है. वहीं महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के लिए यह शुल्क 1600 रुपये है. फीस जमा करने की अंतिम तारीख 4 मई तय की गई है. इसलिए छात्रों को सलाह दी जा रही है कि वे आखिरी समय का इंतजार न करें.

क्या होनी चाहिए योग्यता?

योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का जन्म 1 अक्टूबर 2001 या उसके बाद होना चाहिए. आरक्षित वर्ग के छात्रों को पांच साल की छूट दी गई है. छात्र केवल लगातार दो साल में दो बार ही जेईई एडवांस्ड दे सकते हैं. साथ ही यह भी जरूरी है कि उन्होंने 12वीं की परीक्षा पहली बार 2025 या 2026 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ दी हो. जो छात्र पहले से किसी आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं वे इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर सकते.

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ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी. इसमें दो पेपर होंगे और दोनों देना अनिवार्य है. हर पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से सवाल पूछे जाएंगे. सभी पेपर की अवधि तीन घंटे होगी. दिव्यांग उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा और उन्हें चार घंटे का समय मिलेगा. एडमिट कार्ड 11 मई शाम 5 बजे से उपलब्ध होगा और 17 मई दोपहर 2:30 बजे तक डाउनलोड किया जा सकेगा.

कैसे होगा आवेदन?

आवेदन करने की प्रक्रिया भी आसान रखी गई है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं ड वहां रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद जेईई मेन 2026 का एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें. फिर अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और ऑनलाइन फीस जमा करें. अंत में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.

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