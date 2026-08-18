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16 की उम्र में CA बने लक्ष्मणन मय्यप्पन, क्या जानते हैं ICAI से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने सबसे कम एज वाले युवा का नाम?

Youngest CA Record: 16 साल के छात्र लक्ष्मणन मय्यप्पन ने इतिहास रच दिया है वो दुनिया के सबसे कम उम्र के सीए बन चुके हैं. इसके लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है, लेकिन क्या आप भारत के सबसे कम उम्र के CA का नाम जानते हैं?

Written BySimran Singh
Published: Aug 18, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:13 PM IST
16 की उम्र में CA बने लक्ष्मणन मय्यप्पन, क्या जानते हैं ICAI से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने सबसे कम एज वाले युवा का नाम?
Image Credit: youngest CA in World

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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