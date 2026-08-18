/16 की उम्र में CA बने लक्ष्मणन मय्यप्पन, क्या जानते हैं ICAI से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने सबसे कम एज वाले युवा का नाम?

Youngest CA Guinness World Record: डिजिटल और AI के इस दौर में शिक्षा की दिशा तेजी से बदल रही है. आज के छात्र पहले से कहीं अधिक जागरूक हैं, हालांकि करियर के चुनाव को लेकर 10वीं-12वीं के दौर में अक्सर असमंजस की स्थिति बनी रहती है, लेकिन इसी उम्र में कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं, जो अपनी राह पहले ही तय कर लेते हैं. इन्हीं में से एक हैं 16 साल का लक्ष्मणन मय्यप्पन है, जिन्होंने अपने फैसले और कड़ी मेहनत के दम पर ऐसा कीर्तिमान रचा कि उनका नाम 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में दर्ज हो गया.