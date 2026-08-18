/16 की उम्र में CA बने लक्ष्मणन मय्यप्पन, क्या जानते हैं ICAI से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने सबसे कम एज वाले युवा का नाम?

Youngest CA Guinness World Record: डिजिटल और AI के इस दौर में शिक्षा की दिशा तेजी से बदल रही है. आज के छात्र पहले से कहीं अधिक जागरूक हैं, हालांकि करियर के चुनाव को लेकर 10वीं-12वीं के दौर में अक्सर असमंजस की स्थिति बनी रहती है, लेकिन इसी उम्र में कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं, जो अपनी राह पहले ही तय कर लेते हैं. इन्हीं में से एक हैं 16 साल का लक्ष्मणन मय्यप्पन है, जिन्होंने अपने फैसले और कड़ी मेहनत के दम पर ऐसा कीर्तिमान रचा कि उनका नाम 'गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में दर्ज हो गया.
दुनिया के सबसे कम उम्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) बनने का खिताब भारतीय मूल के लक्ष्मणन मय्यप्पन के नाम दर्ज हुआ है. उन्होंने सिर्फ 16 साल 170 दिन की उम्र में ये प्रोफेशनल अकाउंटिंग योग्यता हासिल कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है. वहीं, अगर भारत की बात करें तो ICAI द्वारा आयोजित सीए परीक्षा पास कर सबसे कम उम्र के भारतीय CA बनने का रिकॉर्ड भी एक शख्स के नाम दर्ज है.
दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में सिर्फ 16 साल, 170 दिन की उम्र में लक्ष्मणन मय्यप्पन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का खिताब मिला है. कोविड के दौर में जब दुनिया विभिन्न चैलेंज का सामना कर रही थी तब लक्ष्मणन मय्यप्पन ने अपना करियर फाइनेंस क्षेत्र में बनाने का सोच लिया था और कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास की. इसके बाद 15 साल की उम्र में एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स (ACCA) की पढ़ाई शुरू की, जो यूके की एक वैश्विक पेशेवर अकाउंटिंग योग्यता कोर्स है.
लक्ष्मणन के लिए CA बनने के सफर की शुरुआत कोविड-19 महामारी के दौरान हुई और इसमें सबसे बड़ा योगदान उनकी मां का रहा. दरअसल, उनकी मां खुद एक ACCA (CA) क्वालिफाइड हैं. लॉकडाउन के दिनों में वो लक्ष्मणन को अकाउंटिंग की बुनियादी बातें समझाती थीं. यहीं से लक्ष्मणन की रुचि इस क्षेत्र में जागी. इसके बाद उन्होंने भी इस कोर्स को करने का फैसला किया और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर बेहद कम उम्र में इसे पास कर दिखाया.
लक्ष्मणन ने एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स की पढ़ाई 16 साल की उम्र में पूरी कर ली. एक साल के अंदर ये पूरा कर लेने के बाद वो उन्होंने चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट (CFA) की योग्यता प्राप्त की. वर्तमान में लक्ष्मणन, दुबई की एक प्रतिष्ठित कंपनी- सेंचुरी फाइनेंशियल में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट पर काम कर रहे हैं. इसके अलावा वो फाइनेंस में एमएससी की भी पढ़ाई कर रहे हैं.
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) की CA परीक्षा पास करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष निश्चल नारायणम हैं. उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में सीए की कठिन परीक्षा क्रैक कर ली थी. हालांकि, ICAI के नियमों के अनुसार 21 साल की उम्र से पहले CA की सदस्यता नहीं दी जाती, इसलिए आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर का अधिकार और सीए का दर्जा पाने के लिए उन्हें 21 साल का होने तक इंतजार करना पड़ा था.
ध्यान रखें कि भारत की ICAI द्वारा आयोजित CA परीक्षा को क्रैक करने वाले देश के सबसे कम उम्र के पुरुष निश्चल नारायणम हैं, जिन्होंने महज 19 साल की उम्र में यह सफलता पाई थी. वहीं, ग्लोबल स्तर पर ACCA (इंटरनेशनल CA) की परीक्षा पास कर दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष CA बनने का रिकॉर्ड लक्ष्मणन मय्यप्पन के नाम है, जिन्होंने सिर्फ 16 साल 170 दिन की उम्र में सीए की परीक्षा क्रैक की.