Hindi Newsशिक्षाAI For All... नई स्किल्स सीखने की है चाह? सरकार का ये मुफ्त कोर्स बढ़ा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज

AI For All... नई स्किल्स सीखने की है चाह? सरकार का ये मुफ्त कोर्स बढ़ा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज

Free Online AI Course for All: क्या आप भी एआई को भय नहीं बल्कि बेहतर भविष्य बनाने का एक अच्छा माध्यम समझते हैं? तो एआई स्किल्स को बढ़ाने के लिए भारतीय सरकार का मुफ्त कोर्स अपना सकते हैं. आइए युवा एआई फॉर ऑल प्रोग्राम के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 19, 2026, 12:08 PM IST
yuva ai for all program skills certificate

Free Online AI Course for All: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार डिजिटल भारत और एआई को महाशक्ति बनाने की योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहते हैं. समय के साथ खुद में बदलाव और स्किल्स में बढ़ोतरी करने का सुझाव देते हैं. इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के उद्घाटन के दौरान भी पीएम मोदी ने इंडिया एआई समिट 2026 का मकसद बताया. इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खासियत बताने के साथ उन्होंने ‘AI में भय नहीं, भविष्य दिखता है.’ ये कहते हुए लोगों को सलाह दी कि इससे डरने की जगह इस स्किल्स को इतना मजबूत कर लें कि एआई का भय न लगे. लगातार भारत सरकार की ओर से कोशिश देखी जा रही है कि वो एआई की तरफ एक पॉजिटिव कदम बढ़ा रहे हैं और युवाओं को एआई स्किल्स सीखने के लिए जोर भी डालते हैं. भारत सरकार की ओर से मुफ्त में एआई कोर्स भी कराया जाता है जिसे अपनाकर देश का हर एक व्यक्ति अपनी स्किल्स और बेहतर बना सकता है.

शिक्षा से रोजगार तक का सफर

सरकार के AI For All प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसा मुमकिन है. भारत सरकार के युवा एआई फॉर ऑल के जरिए एआई स्किल्स को सीख सकते हैं और इससे संबंधित ज्ञान बढ़ा सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज को बढ़ाने से टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं रहेंगे और शिक्षा से लेकर रोजगार तक के सफर में कामयाबी हासिल हो सकती है.

'युवा एआई फॉर ऑल' (AI For All) क्या है?

युवा एआई फॉर ऑल एक ऐसा राष्ट्रीय प्रोग्राम है जिसके जरिए मुफ्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझा जा सकता है और इसी उद्देश्य के साथ सरकार की ओर से ये फ्री एआई प्रोग्राम शुरू भी किया गया है. इंडिया एआई मिशन के तहत एआई फॉर ऑल की शुरुआत की गई है जो मुफ्त में लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने के लिए प्रोग्राम चलाता है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की ओर से युवा एआई फॉर ऑल की शुरुआत की गई. ये सभी भारतीयों को एआई की दुनिया से परिचित कराता है. कुल 11 भाषाओं में युवा एआई फॉर ऑल प्रोग्राम उपलब्ध है और मुफ्त में एआई का ऑनलाइन कोर्स कराता है.

कहां से करें AI का फ्री में कोर्स?

इंडिया एआई मिशन के तहत युवा एआई फॉर ऑल प्रोग्राम की शुरुआत की गई है. फ्री में 11 भाषाओं में उपलब्ध इस कोर्स को कर सकते हैं. फ्री एआई कोर्स करने के लिए FutureSkills Prime की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. ये कोर्स पूरा कर लेने के बाद भारतीय सरकार की ओर से एआई सर्टिफिकेट भी दिया जाता है.

कितने घंटे का है ये AI कोर्स?

युवा एआई फॉर ऑल एक ऐसा मुफ्त एआई प्रोग्राम है. इस कोर्स को पूरा करने की पूरी अवधि 4.5 घंटे तक की है. ये कोर्स हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है. इसके अलावा अन्य भाषाओं का स्व-गति वाला ऑनलाइन कोर्स है.

ये भी पढ़ें- भारत में OBC से 255 IPS अधिकारी, SC वर्ग से कितने IAS और IFS? सरकार के आंकड़ों से लगाएं पता

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

AI Course

