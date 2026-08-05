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Yuva Sangam Phase 7: 18-30 साल के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! युवा संगम के लिए आवेदन शुरू, दूसरे राज्य घूमने का मिलेगा सुनहरा मौका

Yuva Sangam Phase VII is Aug 18, 2026: शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम फेज-7 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. 18 से 30 साल के युवा 18 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, राज्यवार जोड़ी, कार्यक्रम का उद्देश्य और मिलने वाले लाभ.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 05, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 02:42 PM IST
Yuva Sangam Phase 7: 18-30 साल के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! युवा संगम के लिए आवेदन शुरू, दूसरे राज्य घूमने का मिलेगा सुनहरा मौका

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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