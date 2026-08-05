/Yuva Sangam Phase 7: 18-30 साल के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! युवा संगम के लिए आवेदन शुरू, दूसरे राज्य घूमने का मिलेगा सुनहरा मौका

Yuva Sangam Phase VII is Aug 18, 2026: शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम फेज-7 के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं. 18 से 30 साल के युवा 18 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. जानें पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, राज्यवार जोड़ी, कार्यक्रम का उद्देश्य और मिलने वाले लाभ.
Yuva Sangam Phase VII is Aug 18, 2026: देश के युवाओं को भारत की सांस्कृतिक विविधता, शिक्षा व्यवस्था और विकास मॉडल से परिचित कराने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम फेज-7 (Yuva Sangam Phase 7) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह कार्यक्रम 'एक भारत श्रेष्ठ भारत (Ek Bharat Shreshtha Bharat)' पहल के तहत आयोजित किया जाता है. इच्छुक और पात्र युवा 18 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. यह पहल युवाओं को दूसरे राज्यों की संस्कृति, समाज और प्रशासनिक व्यवस्था को करीब से समझने का अवसर देती है तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जाती है.
इस कार्यक्रम में 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवा आवेदन करने के पात्र हैं. पात्र उम्मीदवारों में उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) के छात्र, राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयंसेवक, नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS) के स्वयंसेवक, युवा पेशेवर और अन्य योग्य युवा शामिल हैं. आवेदन केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन से पहले अपनी पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जांच कर लेनी चाहिए.
युवा संगम के तहत चयनित प्रतिभागियों को अपने राज्य से जुड़े किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का 5 से 7 दिनों का शैक्षणिक और सांस्कृतिक भ्रमण कराया जाएगा. यात्रा के दिन इस अवधि में शामिल नहीं होंगे. भ्रमण के दौरान प्रतिभागियों को स्थानीय संस्कृति, परंपराएं, शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन एवं सुशासन, उद्योग, रोजगार के अवसर, तकनीकी नवाचार, ऐतिहासिक धरोहर और स्थानीय समुदाय की जीवनशैली को करीब से जानने का अवसर मिलेगा. इससे युवाओं को व्यावहारिक अनुभव के साथ देश की विविधता को समझने में मदद मिलेगी.
युवा संगम कार्यक्रम पांच प्रमुख विषयों पर आधारित है. इनमें पर्यटन, परंपरा एवं संस्कृति, प्रगति (विकास और सुशासन), पारस्परिक संपर्क तथा प्रौद्योगिकी एवं नवाचार शामिल हैं. इन थीमैटिक पिलर्स के माध्यम से प्रतिभागियों को विभिन्न राज्यों की विकास यात्रा, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक तकनीकी परिवेश को समझने का अवसर मिलेगा. यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप अनुभवात्मक शिक्षा और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है.
इस चरण में देश के 20 प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों को नोडल संस्थान बनाया गया है. इनमें आईआईटी (IIT), आईआईएम (IIM), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) और केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं. यही संस्थान चयनित प्रतिभागियों की मेजबानी करेंगे तथा पूरे एक्सचेंज कार्यक्रम का संचालन करेंगे. कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और संवाद सत्र भी आयोजित किए जाएंगे.
युवा संगम फेज-7 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जोड़ी बनाकर आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. प्रमुख जोड़ियों में उत्तर प्रदेश–केरल, मध्य प्रदेश–कर्नाटक, असम–तेलंगाना, गोवा–मिजोरम, राजस्थान–सिक्किम, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख–महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल–उत्तराखंड, चंडीगढ़–गुजरात, हिमाचल प्रदेश–ओडिशा तथा दिल्ली–तमिलनाडु शामिल हैं. इस व्यवस्था का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों के युवाओं के बीच संवाद और सांस्कृतिक समझ को मजबूत करना है.
शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, युवा संगम फेज-7 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 18 अगस्त 2026 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है. मंत्रालय ने पात्र युवाओं से समय रहते आवेदन करने की अपील की है ताकि वे इस राष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें. यह कार्यक्रम न केवल नए अनुभव प्रदान करता है, बल्कि युवाओं में नेतृत्व क्षमता, सामाजिक समझ और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी मजबूत बनाता है.