एक चिट्ठी ने बदल दिया था पूरी दुनिया का इतिहास! ऐसे युद्ध में कूद पड़ा था ये देश

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भेजे गए ज़िम्मरमैन टेलीग्राम ने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी थी. जानिए कैसे एक गुप्त चिट्ठी ने अमेरिका को युद्ध में उतार दिया और जर्मनी की हार की कहानी लिख दी.
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प्रथम विश्व युद्ध के दौरान साल 1917 में एक ऐसी गुप्त चिट्ठी भेजी गई, जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और युद्ध का रुख बदल दिया. इस चिट्ठी को जर्मनी के विदेश मंत्री आर्थर ज़िम्मरमैन ने मेक्सिको को भेजा था, जिसे इतिहास में ‘ज़िम्मरमैन टेलीग्राम’ के नाम से जाना जाता है. उस समय जर्मनी चाहता था कि अमेरिका युद्ध से दूर रहे, लेकिन उसने साथ ही एक बड़ा दांव भी खेला. चिट्ठी में लिखा गया था कि अगर अमेरिका जर्मनी के खिलाफ युद्ध में उतरता है, तो मेक्सिको जर्मनी का साथ दे. बदले में जर्मनी ने मेक्सिको को टेक्सास, एरिज़ोना और न्यू मैक्सिको जैसे इलाके वापस दिलाने का वादा किया था, जिन्हें मेक्सिको पहले अमेरिका से हार चुका था.
ज़िम्मरमैन टेलीग्राम सामने आने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन पर भारी दबाव बढ़ गया. इसी बीच जर्मनी ने ‘अनियंत्रित पनडुब्बी युद्ध’ की भी घोषणा कर दी थी, जिसमें समुद्र में बिना चेतावनी जहाजों पर हमला किया जा रहा था. इससे अमेरिका के व्यापारिक जहाज भी खतरे में आ गए. जनता और नेताओं के बढ़ते गुस्से के बाद आखिरकार 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी. अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से मित्र राष्ट्रों यानी ब्रिटेन, फ्रांस और उनके सहयोगियों को बड़ी ताकत मिल गई. अमेरिका के पास विशाल सेना, आधुनिक हथियार और आर्थिक संसाधन थे, जिसने युद्ध का पूरा संतुलन बदल दिया.
अमेरिका के युद्ध में उतरने के बाद प्रथम विश्व युद्ध का अंत तेजी से करीब आने लगा. जर्मनी और उसके सहयोगी देशों पर दबाव लगातार बढ़ता गया. आखिरकार 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया और मित्र राष्ट्रों की जीत हुई. इतिहासकार मानते हैं कि अगर ज़िम्मरमैन टेलीग्राम सामने नहीं आता, तो शायद अमेरिका इतनी जल्दी युद्ध में शामिल नहीं होता. एक गुप्त चिट्ठी ने न सिर्फ लाखों लोगों की किस्मत बदली, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीतिक दिशा भी बदल दी. यही वजह है कि ज़िम्मरमैन टेलीग्राम आज भी इतिहास की सबसे चर्चित और प्रभावशाली घटनाओं में गिना जाता है.
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