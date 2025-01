Software Engineer Job offer in Tesla: हमेशा से टैलेंट को प्राथमिकता देने वाले टेक अरबपति एलन मस्‍क ने दुनिया भर के टैलेंटेड लोगों को प्‍लेटफॉर्म देने के लिए एक बड़ी घोषणा की है. वे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नौकरी ढूंढ रहे युवाओं को बेहतरीन मौका दे रहे हैं. जॉब भी ऐसी-वैसी नहीं, बल्कि वे अपनी ही कंपनी में नौकरी देंगे. एलन मस्‍क टेस्‍ला, सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म X, स्‍पेसएक्‍स समेत कई कंपनियों के मालिक हैं. अब उन्‍होंने अपनी कंपनी में टैलेंटेड लोगों को जॉब देने के लिए उन्‍होंने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म X पर पोस्‍ट किया है.

यह भी पढ़ें: निर्वस्त्र होकर पूरे शहर में घूमी थी ये रानी, इतिहास में कही जाती है महान, देखने वालों की आंखें...

खास डिग्री की जरूरत भी नहीं

टेस्‍ला के मालिक एलन मस्‍क द्वारा दिए गए इस जॉब ऑफर की एक खास बात यह है कि इसमें कैंडिडेट को ना तो किसी टॉप यूनिवर्सिटी की जरूरत है, ना ही किसी बड़ी कंपनी में काम करने के अनुभव की. बल्कि यहां आपको अपना बेस्‍ट प्रोजेक्‍ट दिखाना होगा.

यह भी पढ़ें: टीचर ने 13 साल के स्‍टूडेंट का यौन शोषण किया, फिर उसके बच्‍चे की मां बनी, रिश्‍तों का ऐसा मचौना नहीं देखा होगा

ऐप बनाने के लिए चाहिए हार्डकोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर

एलन मस्क ने X (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्‍होंने लिखा है, '' जॉब के लिए अप्‍लाई करने वालों के लिए यह जरूरी नहीं है कि उन्होंने कहां से पढ़ाई की है या किस बड़ी कंपनी में काम किया है. बस, आपको अपने बेस्ट प्रोजेक्ट और रिज्‍युमे को code@x.com भेजें.'' वे अपने महत्‍वपूर्ण प्रोजेक्‍ट एवरीथिंग ऐप के लिए हार्डकोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ढूंढ रहे हैं.

If you’re a hardcore software engineer and want to build the everything app, please join us by sending your best work to code@x.com.

We don’t care where you went to school or even whether you went to school or what “big name” company you worked at.

Just show us your code.

— Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2025