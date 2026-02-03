Advertisement
trendingNow13096537
Hindi Newsकरियरएक केस, दो नजरिए! Forensic Science vs Criminology, जानें कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए बेस्ट

एक केस, दो नजरिए! Forensic Science vs Criminology, जानें कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए बेस्ट

Forensic Science vs Criminology: आज के समय में क्राइम से जुड़े करियर युवाओं यानी Gen Z को तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं. फिल्मों और वेब सीरीज ने भी इन फील्ड्स को लेकर लोगों के बीच काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी है. आजकल बहुत से लोग Forensic Science और Criminology के बीच काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 03, 2026, 02:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक केस, दो नजरिए! Forensic Science vs Criminology, जानें कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए बेस्ट

आजकल बुहत से युवा फिल्में और वेब सिरीज देख कर Forensic Science और Criminology की ओर आकर्षित हो जाते हैं. जजब पढ़ाई की बारी आती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है Forensic Science चुनें या Criminology. दोनों ही सब्जेक्ट क्राइम से जुड़े हैं पर दोनों का ही नजरिया, काम करने का तरीका और करियर ग्रोथ अलग अलग है. अगर आप भी एक वेल्दी और सक्सेसफुल फ्यूचर का सपना देख रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे Forensic Science और Criminology में क्या अंतर है और दोनों में कैसी करियर अपॉर्चुनिटी है. फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी दोनों ही क्राइम स्टडी से जुड़े सब्जेक्ट हैं पर फॉरेंसिक साइंस सबूतों की साइंटिफिक जांच पर फोकस करता है जबकि क्रिमिनोलॉजी अपराध के कारण, समाज और अपराधी की मानसिकता को समझने पर जोर देता है. 

फॉरेंसिक साइंस क्या है
फॉरेंसिक साइंस एक एप्लाइड साइंस है जिसमें क्राइम सीन से मिले सबूतों की वैज्ञानिक जांच बेहद ही बारिकी से की जाती है. इसमें फिंगरप्रिंट, डीएनए, ब्लड सैंपल, हथियार, डिजिटल डेटा और केमिकल एनालिसिस शामिल होता है. अगर आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का काम कोर्ट में सबूतों को साबित करने में बेहद अहम माना जाता है. 

फॉरेंसिक साइंस में करियर
इस फील्ड में Forensic Analyst, DNA Expert, Cyber Forensic Expert, Ballistic Expert और Crime Lab Specialist जैसे रोल्स मिलते हैं. ये जॉब सरकारी लैब्स, पुलिस डिपार्टमेंट, CBI, CFSL और प्राइवेट लैब्स में अच्छी सैलरी के मौके होते हैं. अनुभव बढ़ने के साथ इनकम और प्रोफेशनल वैल्यू दोनों बढ़ती है ही जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रिमिनोलॉजी क्या है
क्रिमिनोलॉजी एक सोशल साइंस है जो अपराध, अपराधी और समाज के रिश्ते को समझता है. इसमें ये स्टडी की जाती है कि कि अपराध क्यों होते हैं, अपराधी कैसे सोचते हैं और अपराध को कैसे रोका जा सकता है. अगर आपको मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग में दिलचस्पी है तो क्रिमिनोलॉजी आपके लिए सही ऑप्शन है. 

क्रिमिनोलॉजी में करियर
क्रिमिनोलॉजी पढ़ने के बाद छात्र Criminologist, Crime Analyst, Researcher, Policy Advisor, जेल सुधार अधिकारी या NGO में काम कर सकते हैं. पुलिस डिपार्टमेंट, थिंक टैंक, इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज में भी क्रिमिनोलॉजी के कई अवसर मिल सकते हैं. ये फील्ड उन लोगों के लिए है जो सिस्टम को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहते हैं.

कौन सा सब्जेक्ट है आपके लिए बेस्ट
अगर आपको लैब वर्क, साइंटिफिक टेस्ट और टेक्निकल एनालिसिस पसंद है तो फॉरेंसिक साइंस आपके लिए परफेक्ट साबित ह सकता है. अगर आपको लोगों के व्यवहार को समझना, रिसर्च करना और क्राइम प्रिवेंशन पर काम करना अच्छा लगता है तो क्रिमिनोलॉजी बेहतर है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

TAGS

forensic science vs criminology

Trending news

India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
india us trade deal
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
Kiren Rijiju
राहुल गांधी ने बर्बाद किया सदन का समय! लोकसभा में किरेन रिजिजू का बड़ा हमला, बोले...
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
India-US trade deal
हम जश्न मनाना चाहते हैं लेकिन... थरूर ने इंडिया-US ट्रेड डील पर सरकार से मांगा जवाब
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार
Jay Pawar
'बहुत याद आ रही है पापा', डैड अजित को गले लगाए तस्वीरें शेयर कर भावुक हुए जय पवार
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
Pankaja Munde
उड़ान से ठीक पहले BJP नेता पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई खराबी, टला बड़ा हादसा
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम
parth pawar
पुणे जमीन घोटाला: क्राइम ब्रांच ने दाखिल की चार्जशीट, पार्थ पवार का नहीं है नाम
TMC का होने वाला है अंत, बंगाल में बनेगी BJP की सरकार; भाजपा ने ममता पर साधा निशाना
bengal elections
TMC का होने वाला है अंत, बंगाल में बनेगी BJP की सरकार; भाजपा ने ममता पर साधा निशाना
ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
India-US trade deal
ट्रेड डील की PM मोदी ने बताई अहमियत, रिजिजू बोले- 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि
Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है: कपड़े-भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?
Kotdwar
Opinion: ‘बाबा’ तो फारसी का शब्द है: कपड़े-भाषा के बाद अब लफ्जों का भी धर्म तय होगा?
राजधानी में हाई-वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच रही ममता की पुलिस
mamata banerjee news
राजधानी में हाई-वोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस की गाड़ी जांच रही ममता की पुलिस