एक केस, दो नजरिए! Forensic Science vs Criminology, जानें कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए बेस्ट

आजकल बुहत से युवा फिल्में और वेब सिरीज देख कर Forensic Science और Criminology की ओर आकर्षित हो जाते हैं. जजब पढ़ाई की बारी आती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है Forensic Science चुनें या Criminology. दोनों ही सब्जेक्ट क्राइम से जुड़े हैं पर दोनों का ही नजरिया, काम करने का तरीका और करियर ग्रोथ अलग अलग है. अगर आप भी एक वेल्दी और सक्सेसफुल फ्यूचर का सपना देख रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे Forensic Science और Criminology में क्या अंतर है और दोनों में कैसी करियर अपॉर्चुनिटी है. फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी दोनों ही क्राइम स्टडी से जुड़े सब्जेक्ट हैं पर फॉरेंसिक साइंस सबूतों की साइंटिफिक जांच पर फोकस करता है जबकि क्रिमिनोलॉजी अपराध के कारण, समाज और अपराधी की मानसिकता को समझने पर जोर देता है.

फॉरेंसिक साइंस क्या है

फॉरेंसिक साइंस एक एप्लाइड साइंस है जिसमें क्राइम सीन से मिले सबूतों की वैज्ञानिक जांच बेहद ही बारिकी से की जाती है. इसमें फिंगरप्रिंट, डीएनए, ब्लड सैंपल, हथियार, डिजिटल डेटा और केमिकल एनालिसिस शामिल होता है. अगर आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो ये फील्ड आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का काम कोर्ट में सबूतों को साबित करने में बेहद अहम माना जाता है.

फॉरेंसिक साइंस में करियर

इस फील्ड में Forensic Analyst, DNA Expert, Cyber Forensic Expert, Ballistic Expert और Crime Lab Specialist जैसे रोल्स मिलते हैं. ये जॉब सरकारी लैब्स, पुलिस डिपार्टमेंट, CBI, CFSL और प्राइवेट लैब्स में अच्छी सैलरी के मौके होते हैं. अनुभव बढ़ने के साथ इनकम और प्रोफेशनल वैल्यू दोनों बढ़ती है ही जाती है.

क्रिमिनोलॉजी क्या है

क्रिमिनोलॉजी एक सोशल साइंस है जो अपराध, अपराधी और समाज के रिश्ते को समझता है. इसमें ये स्टडी की जाती है कि कि अपराध क्यों होते हैं, अपराधी कैसे सोचते हैं और अपराध को कैसे रोका जा सकता है. अगर आपको मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, रिसर्च और पॉलिसी मेकिंग में दिलचस्पी है तो क्रिमिनोलॉजी आपके लिए सही ऑप्शन है.

क्रिमिनोलॉजी में करियर

क्रिमिनोलॉजी पढ़ने के बाद छात्र Criminologist, Crime Analyst, Researcher, Policy Advisor, जेल सुधार अधिकारी या NGO में काम कर सकते हैं. पुलिस डिपार्टमेंट, थिंक टैंक, इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन और यूनिवर्सिटीज में भी क्रिमिनोलॉजी के कई अवसर मिल सकते हैं. ये फील्ड उन लोगों के लिए है जो सिस्टम को बेहतर बनाने में योगदान देना चाहते हैं.

कौन सा सब्जेक्ट है आपके लिए बेस्ट

अगर आपको लैब वर्क, साइंटिफिक टेस्ट और टेक्निकल एनालिसिस पसंद है तो फॉरेंसिक साइंस आपके लिए परफेक्ट साबित ह सकता है. अगर आपको लोगों के व्यवहार को समझना, रिसर्च करना और क्राइम प्रिवेंशन पर काम करना अच्छा लगता है तो क्रिमिनोलॉजी बेहतर है.