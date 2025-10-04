पढ़ाई और नौकरी करने वालों के लिए बड़े काम के हैं ये 3 AI Tools, फ्री में हो जाएंगे कई काम आसान

Free AI Tools for Students and Workers: क्या आप भी काम और पढ़ाई को मजेदार बनाना चाहते हैं? घंटों का काम मिनटों में करना चाहते हैं? अगर हां, तो ऐसा एआई टूल्स के साथ ही मुमकिन है. आप चाहे स्कूल-कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करना न हो या कोई प्रोजेक्ट इसे मिनटों में कर सकते हैं. यहां तक रिज्यूमे तक बनाने में एआई के टूल्स काम के साबित हो सकते हैं. आज हम आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के 3 गजब टूल्स लेकर आए हैं जो मुफ्त में कई मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं. सिर्फ स्टूडेंट की लाइफ नहीं बल्कि नौकरी करने वालों के भी कई काम को आसान और मजेदार बना सकता है. आइए 3 मुफ्त एआई टूल्स के बारे में जानते हैं.

चैटजीपीटी (ChatGPT) के बारे में हर कोई जानता है और कई हैं भी जो इस एआई टूल का इस्तेमाल कर भी रहे हैं. अलग-अलग तरह के सवाल के जवाब को विभिन्न सुझाव के साथ चैट जीपीटी प्रदान करता है. ऐसे में कई लोगों के बिजनेस पर भी असर पड़ा है लेकिन छात्रों से लेकर कुछ अन्य लोग जो स्किल वर्क सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए चैट जीपीटी बेस्ट माना जाता है. हालांकि, हम आपको अन्य 5 एआई टूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो मुफ्त में आपके काम को आसान कर सकते हैं

ग्रामर्ली की (Grammarly)

अगर अंग्रेजी भाषा में कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या कोई असाइनमेंट करना हो या फिर ईमेल को बेहतर तरीके से तैयार करना हो तो इसके लिए ये एआई टूल बेस्ट हो सकता है. इसका काम ग्रामर को सही करना है.

क्विल बॉट (Quillbot)

चाहे आप एक वर्किंग हो या फिर स्टडी करते हो क्विल बॉट एक काम का एआई टूल हो सकता है. इसके जरिए घंटों का काम मिनटों में हो सकता है. आपको कुछ पढ़ना है और उसके लंबे-चौड़े पैराग्राफ को पढ़ने के लिए घंटों का समय नहीं है तो क्विल बॉट के जरिए पैराग्राफ को समरी में बदल सकते हैं.

गूगल जेमिनी (Google Gemini)

आज के समय में गूगल जेमिनी भी एक बेहतर एआई टूल बन चुका है जो अपने यूजर्स को मुफ्त में सुविधा प्रदान करता है. आप कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं या पैराग्राफ की समरी बनाना चाहते हैं तो इसके जरिए किया जा सकता है. गूगल जेमिनी की मदद से डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं.

