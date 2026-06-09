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Success Story: 17 साल एयरलाइंस में नौकरी, फिर प्लास्टिक के खिलाफ छेड़ी मुहिम! जानिए कैसे एक आइडिया बना पर्यावरण बचाने का हथियार

17 साल तक एयरलाइंस इंडस्ट्री में काम करने वाले शख्स ने प्लास्टिक कचरे की समस्या देखकर Edybites की शुरुआत की. ये स्टार्टअप बाजरे से बने खाने योग्य चम्मच तैयार करता है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनोखा और टिकाऊ समाधान है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 09, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:33 PM IST
Success Story: 17 साल एयरलाइंस में नौकरी, फिर प्लास्टिक के खिलाफ छेड़ी मुहिम! जानिए कैसे एक आइडिया बना पर्यावरण बचाने का हथियार

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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