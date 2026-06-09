/Success Story: 17 साल एयरलाइंस में नौकरी, फिर प्लास्टिक के खिलाफ छेड़ी मुहिम! जानिए कैसे एक आइडिया बना पर्यावरण बचाने का हथियार

कई लोग पूरी जिंदगी एक ही करियर में बिताते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो समाज के लिए कुछ बड़ा करने का फैसला लेते हैं. रूपेश के. संघवी की कहानी भी ऐसी ही है. उन्होंने करीब 17 साल तक एविएशन और ट्रैवल इंडस्ट्री में काम किया. मलेशिया एयरलाइंस, फ्लाईदुबई, मालिंडो एयर और कुवैत एयरवेज जैसी बड़ी कंपनियों में उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं. इस दौरान उन्हें एक ऐसी समस्या दिखाई दी जिसने उनकी सोच बदल दी. उन्होंने देखा कि हर दिन लाखों सिंगल-यूज़ प्लास्टिक उत्पाद इस्तेमाल होकर कचरे में बदल जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं.
एयरलाइंस और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हुए रूपेश ने महसूस किया कि प्लास्टिक कचरा सिर्फ एक छोटी समस्या नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा खतरा है. उन्होंने समझा कि केवल पर्यावरण बचाने की बातें करने से कुछ नहीं होगा. जरूरत ऐसे समाधान की है जिसे लोग आसानी से अपनाएं. इसी सोच ने उन्हें कॉरपोरेट करियर से अलग रास्ता चुनने की प्रेरणा दी. उन्होंने तय किया कि वे ऐसा उत्पाद बनाएंगे जो पर्यावरण के लिए बेहतर हो और लोगों की रोजमर्रा की जरूरत भी पूरी करे.
रूपेश ने Edybites नाम का स्टार्टअप शुरू किया, जिसका मकसद प्लास्टिक के उपयोग को कम करना है. कंपनी बाजरे से बने ऐसे चम्मच तैयार करती है जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद फेंकने की जरूरत नहीं होती. इन्हें खाया भी जा सकता है. यह विचार न केवल अनोखा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहद फायदेमंद है. प्लास्टिक की तरह यह कचरा नहीं बनता और पूरी तरह प्राकृतिक होता है. इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है और लोगों को एक टिकाऊ विकल्प मिलता है.
एडिबाइट्स की सबसे बड़ी ताकत इसकी सरलता है. रूपेश का मानना है कि कोई भी पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद तभी सफल होगा जब वह लोगों के लिए सुविधाजनक भी हो. इसी वजह से उन्होंने अपने खाने योग्य चम्मच को ऐसा बनाया कि वह मजबूत भी हो और स्वादिष्ट भी. एयरलाइंस, अस्पताल, कॉर्पोरेट संस्थान और इवेंट कंपनियां इसे तेजी से अपना रही हैं. इससे लोगों को प्लास्टिक का विकल्प मिलता है और पर्यावरण पर बोझ भी कम होता है.
रूपेश केवल पर्यावरण संरक्षण की बात नहीं करते, बल्कि उसे व्यावहारिक रूप में लागू करने में विश्वास रखते हैं. उनका मानना है कि कोई भी ग्रीन बिजनेस तभी लंबे समय तक टिक सकता है जब वह आर्थिक रूप से भी मजबूत हो. इसी सोच के कारण एडिबाइट्स ने पर्यावरण और व्यवसाय दोनों के बीच संतुलन बनाया है. कंपनी का मॉडल ऐसा है जो बड़े स्तर पर भी काम कर सकता है और लोगों की जरूरतों को पूरा कर सकता है.
एविएशन इंडस्ट्री में बिताए गए 17 वर्षों का अनुभव रूपेश के लिए बड़ी ताकत साबित हुआ. सेल्स, मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट में उनकी समझ ने एडिबाइट्स को तेजी से आगे बढ़ने में मदद की. उन्होंने अपने कॉरपोरेट अनुभव का उपयोग करके सही बाजार, सही ग्राहक और सही रणनीति तैयार की. यही वजह है कि उनका स्टार्टअप आज पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रहा है.
दुनियाभर में प्लास्टिक प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है. ऐसे समय में एडिबाइट्स जैसे समाधान लोगों को नई दिशा दिखाते हैं. एक खाने योग्य चम्मच न केवल प्लास्टिक की जरूरत कम करता है, बल्कि कचरे की मात्रा भी घटाता है. बाजरे जैसे पौष्टिक अनाज का उपयोग होने से यह उत्पाद स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए बेहतर विकल्प बन जाता है.
रूपेश के. संघवी की कहानी बताती है कि बदलाव की शुरुआत किसी भी उम्र और किसी भी क्षेत्र से की जा सकती है. अगर समस्या को अवसर में बदलने की सोच हो तो एक साधारण आइडिया भी बड़ा प्रभाव पैदा कर सकता है. एडिबाइट्स केवल एक स्टार्टअप नहीं, बल्कि यह संदेश है कि व्यापार और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं. एक ऐसा चम्मच जो कचरा नहीं बनता, बल्कि भोजन बन जाता है, यही इस सोच की सबसे बड़ी सफलता है.