Advertisement
trendingNow13113820
Hindi NewsकरियरAI Robot Dog | गलगोटिया पर गिरी गाज! एक्सपो खाली करने का आदेश, क्या था वो प्रोजेक्ट जिसके चलते गलगोटिया यूनिवर्सिटी की हो रही फजीहत

AI Robot Dog | गलगोटिया पर गिरी गाज! एक्सपो खाली करने का आदेश, क्या था वो प्रोजेक्ट जिसके चलते गलगोटिया यूनिवर्सिटी की हो रही फजीहत

Galgotias University India AI Expo Summit: नई दिल्ली में हुए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान एक बड़ा विवाद सामने आया. ग्रेटर नोएडा की गलगोटियास यूनिवर्सिटी को समिट के एक्सपो एरिया से बाहर जाने के लिए कहा गया. आरोप लगा कि यूनिवर्सिटी ने चीन की कंपनी के बने रोबोट डॉग को अपना बनाया हुआ प्रोजेक्ट बताकर पेश किया.

 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 18, 2026, 12:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Robot Dog | गलगोटिया पर गिरी गाज! एक्सपो खाली करने का आदेश, क्या था वो प्रोजेक्ट जिसके चलते गलगोटिया यूनिवर्सिटी की हो रही फजीहत

Galgotias University India AI Expo Summit: सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यह मामला तब सामने आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. इस वीडियो में गलगोटियास यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रोबोट डॉग दिखाया गया जिसे ओरियन नाम दिया गया था. वहां मौजूद प्रतिनिधि ने बताया कि यह रोबोट यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तैयार किया गया है.

क्या था पूरा मामला?

जांच में सामने आया कि यह रोबोट दरअसल चीन की कंपनी Unitree का बनाया हुआ मॉडल है जिसका नाम Unitree Go2 है. यह रोबोट भारत में ऑनलाइन करीब 2 से 3 लाख रुपये में बिक रहा है. समिट में इसे ओरियन कहकर पेश किया गया. एक वायरल वीडियो में यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रतिनिधि मीडिया से बात करते हुए इसकी खूबियां बता रही थीं. साथ ही कह रही थीं कि इसे उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बनाया है. एक दूसरे इंटरव्यू में एक प्रोफेसर ने भी यही दावा दोहराया. इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने रोबोट को पहचान लिया और आरोप लगाया कि विदेशी तकनीक को भारतीय इनोवेशन बताकर पेश किया जा रहा है.

यूनिवर्सिटी का जवाब

विवाद बढ़ने के बाद गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान जारी किया. यूनिवर्सिटी ने कहा कि यह रोबोट यूनिट्री कंपनी से खरीदा गया है और इसे छात्रों की पढ़ाई और प्रैक्टिकल सीखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. बयान में कहा गया कि यह सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि चलती-फिरती क्लासरूम की तरह है, जिससे छात्र नई चीजें सीख रहे हैं. यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने खुद यह रोबोट बनाया है. हालांकि वायरल वीडियो में उनके स्टाफ को ऐसा कहते हुए सुना गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर बढ़ा विवाद

बाद में यूनिवर्सिटी ने एक और बयान जारी कर आलोचना को प्रोपेगेंडा कैंपेन बताया. उनके पोस्ट पर कम्युनिटी नोट भी लगाया गया. इस नोट में कहा गया कि यूनिवर्सिटी का यह दावा सही नहीं है कि उन्होंने रोबोट को अपना नहीं बताया था. कम्युनिटी नोट में साफ लिखा गया कि रोबोट को ओरियन नाम दिया गया और सार्वजनिक तौर पर इसे अपनी टीम का बनाया हुआ बताया गया था.

बता दें, इस पूरे विवाद के बाद यूनिवर्सिटी को समिट के एक्सपो एरिया से बाहर जाने के लिए कहा गया है. मामला सामने आने के बाद शिक्षा और टेक्नोलॉजी जगत में इस पर चर्चा तेज हो गई है.

यह भी पढ़ें: गणित के पेपर में कहां चूक गए स्टूडेंट्स? तड़के 3 बजे उठकर यूट्यूब पर LIVE हो गए थे 7 लाख बच्चे

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Galgotias University

Trending news

न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Kerala tribes
न घड़ी, न अलार्म, सूर्य की रोशनी तय करती है समय; जानवरों के व्यवहार से बदलता है साल
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
Galgotias University
Galgotias University की सफाई के बीच रोबोट डॉग पर क्या बोले राहुल, सरकार पर कसा तंज
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
dwarka accident case
साहिल की मौत और 1400 धमकी भरे कॉल्स! द्वारका हादसे के आरोपी का क्या होगा भविष्य?
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
Bengal Elections 2026
6.5 में से 3.5% के मार्जिन का है कुल 'खेला', BJP के दांव ने दी 'दीदी' को नई टेंशन!
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
Rahul Gandhi
'बिना मतलब बोल रहे हैं राहुल गांधी...', किरेन रिजिजू ने साधा नेता विपक्ष पर निशाना
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
Rajya Sabha elections
संसद की ताकत का नया टेस्ट 16 मार्च को, राज्यसभा की 37 सीटों पर होंगे चुनाव
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
Supreme Court
पैसे देकर सजा से नहीं बचेंगे अपराधी! सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटा
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
Shahpur Kandi Dam project
अब रावी नदी पर इंडिया का फुल कंट्रोल? PAK की ‘वॉटर लाइन’ पर लगेगा ब्रेक?
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
manipur board exam 2026
मणिपुर में तनाव... 51 कुकी छात्रों को स्कूल से क्यों निकालना पड़ा, और फिर कहां भेजा?
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?
Assam news
मैडम सोनिया चाहती थीं लेकिन... 2014 में क्यों CM नहीं बन पाए थे हिमंता?