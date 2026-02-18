AI Robot Dog | गलगोटिया पर गिरी गाज! एक्सपो खाली करने का आदेश, क्या था वो प्रोजेक्ट जिसके चलते गलगोटिया यूनिवर्सिटी की हो रही फजीहत

Galgotias University India AI Expo Summit: सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यह मामला तब सामने आया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. इस वीडियो में गलगोटियास यूनिवर्सिटी की तरफ से एक रोबोट डॉग दिखाया गया जिसे ओरियन नाम दिया गया था. वहां मौजूद प्रतिनिधि ने बताया कि यह रोबोट यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में तैयार किया गया है.

क्या था पूरा मामला?

जांच में सामने आया कि यह रोबोट दरअसल चीन की कंपनी Unitree का बनाया हुआ मॉडल है जिसका नाम Unitree Go2 है. यह रोबोट भारत में ऑनलाइन करीब 2 से 3 लाख रुपये में बिक रहा है. समिट में इसे ओरियन कहकर पेश किया गया. एक वायरल वीडियो में यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रतिनिधि मीडिया से बात करते हुए इसकी खूबियां बता रही थीं. साथ ही कह रही थीं कि इसे उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बनाया है. एक दूसरे इंटरव्यू में एक प्रोफेसर ने भी यही दावा दोहराया. इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने रोबोट को पहचान लिया और आरोप लगाया कि विदेशी तकनीक को भारतीय इनोवेशन बताकर पेश किया जा रहा है.

यूनिवर्सिटी का जवाब

विवाद बढ़ने के बाद गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक बयान जारी किया. यूनिवर्सिटी ने कहा कि यह रोबोट यूनिट्री कंपनी से खरीदा गया है और इसे छात्रों की पढ़ाई और प्रैक्टिकल सीखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. बयान में कहा गया कि यह सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि चलती-फिरती क्लासरूम की तरह है, जिससे छात्र नई चीजें सीख रहे हैं. यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने खुद यह रोबोट बनाया है. हालांकि वायरल वीडियो में उनके स्टाफ को ऐसा कहते हुए सुना गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर बढ़ा विवाद

बाद में यूनिवर्सिटी ने एक और बयान जारी कर आलोचना को प्रोपेगेंडा कैंपेन बताया. उनके पोस्ट पर कम्युनिटी नोट भी लगाया गया. इस नोट में कहा गया कि यूनिवर्सिटी का यह दावा सही नहीं है कि उन्होंने रोबोट को अपना नहीं बताया था. कम्युनिटी नोट में साफ लिखा गया कि रोबोट को ओरियन नाम दिया गया और सार्वजनिक तौर पर इसे अपनी टीम का बनाया हुआ बताया गया था.

बता दें, इस पूरे विवाद के बाद यूनिवर्सिटी को समिट के एक्सपो एरिया से बाहर जाने के लिए कहा गया है. मामला सामने आने के बाद शिक्षा और टेक्नोलॉजी जगत में इस पर चर्चा तेज हो गई है.

यह भी पढ़ें: गणित के पेपर में कहां चूक गए स्टूडेंट्स? तड़के 3 बजे उठकर यूट्यूब पर LIVE हो गए थे 7 लाख बच्चे