Gen Z की नई पहचान, नेपोटिज्म और करप्शन की लड़ाई से हुए फेमस; क्या जानते हैं 2025 से पहले जन्मे सभी जनरेशन के नाम?

Generation Name and Years: नेपाल के साथ ‘Gen Z’ भी काफी ट्रेंड पर है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के लिए इसका मतलब समझ पाना आसान नहीं हो पा रहा है. अगर आप भी उनमें से एक हैं तो बता दें कि Gen Z का मतलब है 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोग, इस जनरेशन के युवाओं की सोच क्रांतिकारी कहें या झूठ के खिलाफ लड़ने वाली है. नेपोटिज्म, करप्शन और नेपाल में विरोध प्रदर्शन के बाद से ‘Gen Z’ चर्चाओं में है. आप जानते हैं कि इसके बाद वाली पीढ़ी किस तरह के सोच की होगी या Gen Z पहले की जनरेशन किस तरह की सोच के साथ थी? क्या दूसरी पीढ़ियों के नाम जानते हैं? क्या जानते हैं कि कौन सी पढ़ी किस विशेषता या परिचय से चर्चाओं में रहती थी? अगर नहीं, तो आइए पीढ़ी के नाम और उनकी विशेषता के बारे में जानते हैं.

साइलेंट जनरेशन (Silent Generation)

सबसे पहली जनरेशन की अगर बात करें तो वो साइलैंट जनरेशन है जो 1928 से 1945 के बीच पैदा हुए है. ये वो लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 और उसके बाद के कठिन परिस्थितियों का भी सामना किया. इन्हें मेहनती और अनुशासित जनरेशन से भी जाना जाता है.

बेबी बूमर जनरेशन (Baby Boomers)

बेबी बूमर जनरेशन का जन्म 1946 से 1964 के बीच हुआ. इसे युद्ध के बाद की पीढ़ी कहा जाता है. ये युद्ध के बाद जनसंख्या विस्फोट वाली पीढ़ी है. इनका फोकस लॉयल और स्टैबिलिटी वाला होता है.

जनरेशन एक्स (Generation X)

1965 से 1980 के बीच जन्मे लोगों को जनरेशन एक्स के नाम से जाना जाता है. इस पीढ़ी ने तकनीक से पहले और बाद का सफर तय किया है. स्वतंत्रता को पसंद करने वाली ये जनरेशन ने बदलाव को देखा है.

मिलेनियल्स (Millennials)

मिलेनियल्स को जनरेशन वाई (Generation Y) से भी जाना जाता है. 1981 से 1996 के बीच पैदा हुए लोग इस पीढ़ी का हिस्सा है. ये पीढ़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी जाती है. इनका जन्म इंटरनेट के शुरुआती युग में हुआ है.

जनरेशन जेड (Generation Z)

जनरेशन जेड को ही Gen-Z से जाना जाता है. इस पीढ़ी का जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है. पूरी तरह से डिजिटल युग में ये पीढ़ी रही है और इस पीढ़ी को स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से जुड़ी चीजों का ज्यादा ज्ञान है.

जनरेशन अल्फा (Generation Alpha)

2013 से वर्तमान युग में जन्म लेने वाले जनरेशन अल्फा हैं जो अन्य पीढ़ी से अधिक डिजिटल संबंधित ज्ञान रखने वाली होगी. इसे स्मार्टफोन और एआई युग में जन्मे बच्चे कहा जा सकता है. हालांकि, ये कितनी क्रांतिकारी पीढ़ियों में से एक होगी इसका पता कुछ सालों में लग सकेगा.

