H-1B Visa: क्या अमेरिका पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों के लिए जॉब के रास्ते होंगे बंद? जानें H-1B वीजा के बदलाव से कैसा पड़ेगा असर

H-1B Visa New Rules Impact India Students: हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर बदलाव किए हैं. एच-1बी वीजा के लिए नए आवेदन करने वालों के लिए फीस बढ़ा दी है जिसके कारण अमेरिकी कंपनियों के लिए विदेश कर्मचारियों को नौकरी पर रखना बहुत महंगा पड़ सकता है. अमेरिका में अधिक संख्या में भारतीय प्रोफेशनल नौकरी करते हैं और एच-1बी वीजा के जरिए वहां रह रहे हैं. नए नियम के अनुसार अमेरिका की सरकार को एच-1बी वीजा के आवेदन के लिए 1 लाख डॉलर यानी 88 लाख रुपये के करीब देने होंगे, उसके बाद ही एच-1बी वीजा प्राप्त किया जा सकता है. इस फैसले को लेने की वजह अमेरिकी लोगों की नौकरी को बचाने के लिए लिया गया है. साथ ही सिर्फ उन लोगों की एंट्री के लिए लिया गया है जो केवल स्किल वर्कर्स हैं.

हालांकि, अमेरिकी कंपनियों के अलावा एच-1बी वीजा की फीस बढ़ाने के फैसले का असर भारतीय कर्मचारियों से लेकर छात्रों पर भी पड़ सकता है. आमतौर पर ज्यादातर भारतीय छात्र अमेरिका में स्टडी केवल इसलिए करने जाते थे कि वो डिग्री के साथ एच-1बी वीजा के जरिए नौकरी कर लें. अमेरिका से डिग्री लेने के बाद उधर ही करियर बनाने के सपने पर क्या असर पड़ेगा? क्या भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका में नौकरी करने के रास्ते बंद हो जाएंगे?

H-1B Visa के नए नियम क्या है?

सबसे पहले एच-1बी के नए बदलाव के बारे में जान लेते हैं. दरअसल, अमेरिका की सरकार की ओर से 21 सितंबर से एच-1बी वीजा नियम को लागू किया जा रहा है. इसके तहत अमेरिका में कंपनियों को भारतीय कर्मचारी रखने के लिए सरकार को 88 लाख रुपये के करीब देने होंगे. तब तक भारतीय वर्कर की अमेरिका में एंट्री नहीं हो सकेगी जब तक उसे स्पांसर करने वाली कंपनी 100000 डॉलर अमेरिका की सरकार को नहीं दे देगी.

बता दें कि पहले कुल 1500 डॉलर यानी 1.32 लाख रुपये के खर्च में एच-1बी वीजा के लिए आवेदन हो जाया करता था. हालांकि, कंपनियों के लिए वीजा महंगा कर दिया है. नए नियम के अनुसार कंपनियों को हर नए एच-1बी वीजा पर सरकार को 1 लाख डॉलर देने होंगे. इस नियम को अगले 1 साल तक लागू रखा जाएगा. इस नए नियम से भारतीय कर्मचारियों की भर्ती पर असर पड़ सकता है.

क्या भारतीयों छात्र पर भी पड़ेगा असर?

भारतीयों छात्रों में जब बात विदेश जाकर पढ़ाई करने की होती है तो अधिकतर की पहली पसंद अमेरिका ही होता है. इस वजह से ‘पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन’ के रूप में भी जाना जाता है. SEVIS के डाटा अनुसार अमेरिका में 10 में से 8 भारतीय छात्र टेक्नोलॉजी, साइंस और इंजीनियरिंग, मैथमैटिक्स और स्टैटिक्स जैसे क्षेत्र से संबंधित विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं. पढ़ाई पूरी होने के बाद अमेरिका में ही छात्र नौकरी करना चाहते हैं और इसके लिए एच-1बी वीजा जरूरी होता है.

3 साल तक STEM OPT आ सकता है काम

यूं तो भारतीय छात्रों के पास पहला ऑप्शन ये होता है कि वो डिग्री हासिल करने के 3 साल तक STEM OPT के माध्यम से अमेरिका में नौकरी कर सकते हैं लेकिन अगर किसी को आगे तक काम करना है तो एच-1बी वीजा लेना होगा. नए नियम के तहत अमेरिकी कंपनी को H-1B वीजा की 88 लाख रुपये के करीब फीस देकर रखना होगा जो कि कंपनी के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है जिससे भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई के बाद एच-1बी वीजा के जरिए नौकरी कर पाना मुश्किल होगा.

क्या बंद हो जाएंगे भारतीय छात्रों के लिए नौकरी के रास्ते?

डिग्री के बाद एंट्री लेवल की नौकरी दी जाती है और इसके लिए अगर अमेरिकी कंपनी को भारतीयों को रखने के लिए एच-1बी वीजा देना पड़ा तो कंपनी इतना खर्चा नहीं करना चाहेगी और अमेरिका के ग्रेजुएट लोगों को ही नौकरी दे सकती है. ऐसे में भारतीय छात्रों के लिए भी अमेरिका में नौकरी करने का रास्ता बंद हो सकता है. सिर्फ 3 साल के लिए STEM OPT के जरिए वर्क एक्सपीरियंस हासिल करने का मौका मिल सकेगा. ये भारत या अन्य देश में नौकरी के लिए काम आ सकता है.

