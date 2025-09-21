High Salary Courses: 12वीं के बाद करियर के लिए बेस्ट हो सकते हैं 3 कोर्स; मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी!
High Salary Courses: 12वीं के बाद करियर के लिए बेस्ट हो सकते हैं 3 कोर्स; मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी!

High Paying Salary Courses: 12वीं तक पढ़ाई कर चुके हैं और करियर के लिए बेस्ट कोर्स देख रहे हैं जो सिर्फ भविष्य के लिए बेहतर न हो बल्कि कमाई भी तगड़ी हो? तो आइए सबसे ज्यादा सैलरी मिलने वाले 3 कोर्स के बारे में जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 21, 2025, 02:14 PM IST
High Salary Courses: 12वीं के बाद करियर के लिए बेस्ट हो सकते हैं 3 कोर्स; मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी!

High Paying Salary Courses: 12वीं की पढ़ाई के बाद अक्सर हमारे लिए ये सबसे बड़ा टास्क ये रहता है कि आगे क्या करें. ऐसे छात्र जो अपने करियर को लेकर साफ हैं और जानते हैं कि उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर आदि बनना है वो अपनी पढ़ाई शुरू से उस तरह से करते हैं लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें ऐसे कोर्स की तलाश रहती है जिसे करने के बाद हाई सैलरी मिल सकती है. अगर अपने करियर को बनाने के लिए शानदार नौकरी और अधिक सैलरी वाली जॉब चाहते हैं तो आइए ऐसे 3 कोर्स के बारे में बताते हैं जो बेस्ट हो सकते हैं. 12वीं पूरी हो जाने के बाद आप इन कोर्स को करने का सोच सकते हैं और भविष्य में मोटी कमाई कर सकते हैं.

डाटा साइंस और AI

आज के समय में टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतनी तेजी है कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर में कई अवसर मिल सकेंगे. बेहतर करियर और सैलरी पैकेज मिल सकता है. इसलिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए डाटा साइंस या AI संबंधित कोर्स कर सकते हैं. 12वीं के बाद IT या B.Sc. या BCA या फिर इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. इसके बाद डाटा साइंस या AI संबंधित कोर्स कर सकते हैं जिसके बाद एक अच्छे सैलरी पैकेज वाली नौकरी मिल सकेगी.

पायलट

12वीं के बाद एक अच्छा ऑप्शन पायलट बनने का भी है. भले ही ये एक चुनौतीपूर्ण पेशा है लेकिन सैलरी अच्छी होती है. एविएशन इंडस्ट्री में करियर बनाना आपके लिए एक बेस्ट फैसला हो सकता है. भारत के अलावा विदेशों में भी पायलट की काफी मांग है. ऐसे में नौकरी के अधिक अवसर मिलेंगे और शुरुआती सैलरी ही लाखों रुपये हो सकती है.

डिजाइनिंग कोर्स

आजकल डिजाइनिंग एंड ग्राफिक्स कोर्स भी बेस्ट है. टेक्नोलॉजी की ओर हो रहे बदलाव के साथ कुछ क्रिएटिव करने वाले लोगों के लिए डिजाइनिंग एंड ग्राफिक्स में करियर बनाना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. आप अधिक सैलरी चाहते हैं तो इसके लिए B.Des कर सकते हैं. इसके अलावा अन्य डिजाइनिंग कोर्स- ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग आदि भी ऑप्शन हैं. देश के अलावा विदेशों में भी नौकरी के अवसर मिलते हैं.

ये भी पढ़ें- BMS vs BBA: मैनेजमेंट की पढ़ाई में बीबीए करें या बीएमएस? दोनों में कौन सा कोर्स बेस्ट और किसमें ज्यादा कमाई?

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

