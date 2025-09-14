Hindi Diwas 2025: 'श', 'ष' और 'स' बोलने में हो जाते हैं कंफ्यूज? इस ट्रिक से सही उच्चारण करना सीख जाएंगे आप

Hindi Diwas 2025: ‘हिंदी’ सिर्फ एक भाषा नहीं है बल्कि एक भाव है. भारतीय लोगों के बीच अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हिंदी की खास भूमिका होती है, लेकिन कई बार किसी वर्णमाला के कारण सही तरह से उच्चारण न कर पाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है. जैसे कई लोगों के ‘ब’ और ‘व’ को उच्चारण करने में गलती हो जाती है या वो शुरू से ऐसे ही इस अक्षर को पढ़ते आए हैं तो उनके लिए सुधार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक वैसे ही वर्णमाला के तीन अक्षर, अच्छे खासे शब्द को बदलकर रख देते हैं. ऐसे में अर्थ का अनर्थ होने वाली कहावत भी सही बैठती है. इसलिए आप जो बोलते हैं उसमें किस अक्षर का उच्चारण कैसे करना चाहिए, ये जानना जरूरी है.

'श', 'ष' और 'स' ये तीनों अक्षर ऐसे हैं जिसे बोलने में सिर्फ बच्चे ही गलती नहीं करते हैं बल्कि पढ़े-लिखे लोगों से भी भूल हो जाती है. कुछ के लिए तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि किस अक्षर के शब्द को किस तरह से उच्चारण करना सही रहेगा. अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनके लिए 'श', 'ष' और 'स' को बोलना एक कंफ्यूजन की तरह है और समझना मुश्किल हो जाता है तो आप एक छोटी सी ट्रिक जान सकते हैं जिससे इन अक्षरों का उच्चारण आसानी से कर सकते हैं.

'श', 'ष' और 'स' को बोलने की क्या है आसान ट्रिक?

Add Zee News as a Preferred Source

'श', 'ष' और 'स' के उच्चारण स्थान ट्रिक को अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए इन अक्षर के साथ आने वाले शब्दों को बोलना आसान हो सकेगा. बस इसके लिए आपको तीनों अक्षर के एक उदाहरण को याद कर लेना है जिसके बाद आप आसानी से इन अक्षरों का सही उच्चारण कर लेंगे.

बड़े काम की है ये ट्रिक

श:- शताब्दी- इसके त से तालु

ष:- षण्मुख- इसके म से मूर्धा

स:- सदाबहार- इसके द से दंत

इन शब्द को याद रखकर आपके लिए ये याद रखना आसान हो सकेगा कि किस अक्षर को कैसे बोलना है. उदाहरण से समझाया जा रहा है कि श को बोलने के लिए तालु का इस्तेमाल करना है. ष के उच्चारण के लिए इसके मूर्धा (तालू और दांतों के ऊपर कठोर भाग) का इस्तेमाल करना है. स के लिए दंत का इस्तेमाल करना है. एक दो बार अगर आप इस उदाहरण के साथ ही बोलने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए आसानी से समझना आसान हो सकेगा कि कैसे 'श', 'ष' और 'स' का उच्चारण करना है.

ये भी पढ़ें- English Learning: अंग्रेजी के लेटर G को कब पढ़ें ‘ग’ और कब ‘ज’? क्या है इसके पीछे का इंग्लिश रूल, जानें अंतर